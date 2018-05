Pourquoi acheter une entreprise «clé en main» en Russie?

Créer une entreprise en Russie à partir de zéro pourrait sembler trop exténuant pour certains, mais bonne nouvelle ! Vous pouvez obtenir une entreprise déjà existante et aller directement à la case « gagner de l'argent » ?

Rouble faible - coûts réduits

Bien qu'il y ait des risques inhérents à faire des affaires en Russie, comme la fluctuation du taux de change du rouble et l'instabilité économique occasionnelle, il y a aussi quelques facteurs favorables qui font de l'achat d'une entreprise en Russie une option attrayante.

Premièrement, les entreprises russes sont moins chères en valeur. Selon une étude réalisée en avril par le site web de publicité Avito, on peut acheter une entreprise en activité pour une moyenne de 3,4 millions de roubles (44 952 euros), soit 7 pour cent de moins que l'année dernière. La dévaluation du rouble a tout rendu moins cher, y compris le travail, la propriété intellectuelle et les ressources.

Deuxièmement, il est de plus en plus rentable de créer un produit intellectuel en Russie, explique Dmitri Kibkalo, fondateur de Mosigra, une chaîne internationale de magasins de jeux de société, et du restaurant Bravo.

« Par exemple, les professionnels de l'informatique russes gagnent cinq fois moins qu'aux États-Unis. Cela vaut également pour les artistes, les concepteurs et autres travailleurs indépendants. Si vous avez un marché international pour votre produit, il est nettement moins cher de le produire en Russie, a déclaré M. Kibkalo. En ce qui concerne le marché intérieur, de nombreuses entreprises russes sont confrontées à des problèmes financiers, de sorte qu'elles ne constitueront pas de puissants concurrents ».

Tester son produit en Russie puis l'exporter pourrait être une option moins risquée et moins onéreuse, soutient Kibkalo. Enfin, il n'y a pas d'obstacles juridiques à l'achat d'une entreprise par un étranger, a déclaré Denis Frolov, associé du cabinet juridique BMS.

« Il faut à peu près le même travail juridique que pour l'enregistrement d'une nouvelle entreprise un étranger devra prouver qu'il séjourne légalement en Russie, explique Frolov. Les conditions en Russie sont assez libérales, et un étranger peut posséder une participation de 100 pour cent dans une entreprise ».

Où et quoi acheter

Selon le rapport d'Avito, les entreprises les plus chères en Russie sont les entreprises agricoles (10,5 millions de roubles, 142 696 euros) et les entreprises manufacturières (7,7 millions de roubles, 104 644 euros), suivies des sociétés de construction (4,2 millions de roubles, 57 078 euros). Bien qu'il y ait une tendance générale à la baisse concernant l'évaluation des entreprises, il y a deux secteurs où elles augmentent en raison de la demande croissante : la construction et les boutiques Internet, dont le prix a augmenté respectivement de 11 et 15% au cours de la dernière année.

Les 10 premières villes possédant les évaluations les plus élevées en matière d'entreprises étaient Rostov-sur-le-Don, Moscou, Krasnodar, Tioumen, Samara, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Saint-Pétersbourg, Saratov et Oufa.

