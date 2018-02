Russie: les investisseurs étrangers notent une évolution positive du climat des affaires

Russia Beyond

Les entrepreneurs étrangers travaillant en Russie sont de plus en plus nombreux à constater des changements positifs dans le climat des affaires du pays, révèlent les résultats d’une étude menée par l’Union russe des industriels et des entrepreneurs ainsi que l'agence FleishmanHillard Vanguard/Orta CG.

D’après les résultats de l’enquête, 33% des entrepreneurs livrent actuellement un avis favorable sur le climat des affaires dans le pays, soit une hausse de 10% par rapport à 2016.

Parallèlement, le nombre de ceux qui ont un avis négatif sur la question a été pratiquement divisé par deux, passant de 53% en 2016 à 22% à l’issue de l’année 2017.

« L’évaluation du climat des affaires en Russie par des investisseurs étrangers a atteint un niveau comparable à celui de 2013, c’est-à-dire avant la crise », estime Elena Fadeïeva, directrice générale de FleishmanHillard Vanguard/Orta CG.

Parmi les principaux problèmes cités par les investisseurs figurent le manque de personnel qualifié (67%), la corruption dans les structures étatiques (56%) et les obstacles administratifs (48%). L’incertitude politique, point négatif le plus souvent mentionné depuis la crise de 2014, ne figure même plus sur la liste des facteurs majeurs : uniquement 14% des personnes interrogées l’ont désignée comme faisant partie des principaux obstacles aux affaires en 2017.

