Moscou désignée 6ème ville européenne du futur

Dans le classement des « villes du futur » établi par les analystes de fDi Intelligence (FDI), Moscou se place actuellement en sixième position pour l’Europe. C’est Londres qui mène la danse, suivie de Dublin, Paris, Amsterdam et Munich.

Selon fDI, ce classement publié deux fois par an prend en compte les infrastructures, les avantages et les capacités des villes et régions à attirer de futurs investissements. Ces conclusions aident par ailleurs les investisseurs privés, les hommes d’affaire et les négociateurs en bourse à articuler leur stratégie de développement.

Parmi les villes d’Europe de l’Est figurant dans ce rapport, Moscou est la mieux placée, devançant ainsi Varsovie, Bucarest, Prague, Bratislava et Budapest.

La capitale russe décroche en outre la 5ème place des villes propices aux affaires, résultat calculé sur la base de données en libre accès et sur celles de fDI. Sont alors pris en considération divers critères, tels que le PIB, l’espérance de vie moyenne des habitants, le pourcentage de citoyens disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur, les infrastructures de transport, le prix des locations de bureaux. Au total, 301 villes ont été examinées de cette manière.

