Chaque année, les Russes célèbrent le Nouvel an avec un panache sans précédent, en consacrant des jours, des semaines et même des mois à sa préparation. Après la fête, le pays tout entier prend une pause. Les tables croulent sous les plats traditionnels qui peuvent paraître étranges à un œil non-habitué. Le repas du Nouvel an perdrait beaucoup de sa saveur s’il n’était pas empli d’arômes mélangés de branches de sapin fraîchement coupées et de mandarines, dessert préféré du Nouvel an. Déroulez pour en savoir plus

1. Olivier

La célèbre salade russe Olivier ou la Salade de betterave, également célèbre, mais moins populaire. Olivier est un mélange d’œufs, de saucisses et de concombres marinés émincés, assaisonné de mayonnaise. Elle est composée de chou, de betterave cuite coupée en dés et de haricots blancs. Les salades sont un élément essentiel de tout repas russe à la veille de la plus grande fête de Russie, le Nouvel an.

2. Caviar et œufs de saumon

Comparé au caviar noir d’esturgeon, le caviar gris de béluga est une variété plus exquise. Le caviar est généralement servi sur des petits morceaux de pain blanc beurré. Si le caviar est servi dans un plat distinct, celui-ci est placé sur de la glace pilée.

3. «Hareng sous un manteau de fourrure»

Une salade multicouche où une couche de filet de hareng est suivie de légumes cuits (dont, accessoirement, de la betterave) et de pommes vertes.

4. Concombres marinés

La choucroute et les concombres marinés sont les apéritifs les plus utilisés pour accompagner la vodka. Cultivés dans le climat tempéré de la Russie, ces légumes ont un goût bien plus exquis que les concombres et les choux cultivés dans le paradis gastronomique qu’est la Méditerranée, ce qui peut surprendre même les plus grands patriotes de Russie.

5. Cochon de lait fri ou cuit au four

Il est servi avec de la crème fraîche ou du raifort (dans le style russe classique), ou encore farci de bouillie de sarrasin et rôti. Un morceau de viande chaude suivi d’un verre de vodka glacée vous laisse un arrière-goût inoubliable.

6. Vinaigrette

Une autre salade russe au nom français, la « vinaigrette », ou la salade de betteraves, est également assez facile à préparer : les ingrédients ci-dessus sont complétés de betterave cuite, un légume très répandu dans la cuisine russe. Naturellement, elle est assaisonnée de vinaigre, comme son nom l’indique, et peut également contenir des filets de hareng salé et des épices.

7. Les légumes et champignons russes

Ils sont traditionnellement salés grâce à la fermentation naturelle de l’acide lactique et sont généralement appelés kvachennié, ou aigres. Ils constituent un élément essentiel de la cuisine russe.

8. Ragoût de poisson, skhara

Cette recette est presque universelle de Sotchi à Anapa, Odessa et toute autre ville située sur le littoral de la mer Noire.

9. La gelée de tête de porc, les os de bœuf à la moelle et le coq

Ces plats sont particulièrement populaires, car le bouillon donne une couleur ambrée riche et un goût particulier. Le raifort râpé, célèbre légume-racine russe, est traditionnellement servi avec ces différents types de gelée de viande.

10. Tourtes

Pour les Russes, les tourtes ne servent pas qu’aux occasions festives, elles sont un plat de tous les jours. Il existe des milliers de recettes différentes, allant des plus répandues (tourtes au poulet, à la viande ou au poisson) aux spécialités maison uniques. Ces recettes secrètes sont transmises de génération en génération.

11. Canard

Les canards sont abondants dans la majeure partie de la Russie européenne, la tradition automnale de tir et de chasse au gibier sauvage a toujours été populaire et, d’un point de vue saisonnier comme d’un point de vue gastronomique, le canard et les pommes se marient aussi bien que le caviar et les blinis.

12. Vin mousseux

À minuit, ouvrez le mousseux aux sons des cloches de la tour du Saint-Sauveur du Kremlin et de l’hymne national russe. Les cloches sonnent pendant une minute, durée pendant laquelle vous devez ouvrir la bouteille, servir le vin effervescent, faire un vœu et trinquer avec vos proches à minuit pile.

