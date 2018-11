Ces moyens simples de donner une touche russe à votre fête

Pour organiser une fête sur le thème de la Russie, vous aurez parfois besoin d’une simple boîte de cornichons. Et parfois, cela se transforme en festin à part entière avec des tapis suspendus aux murs et des convives en pantoufles. Donnez à votre fête une touche russe inoubliable grâce à nos conseils.

Niveau de difficulté : facile

1. Mettez des concombres marinés sur votre table

Vitaliy Ankov/Sputnik Vitaliy Ankov/Sputnik

Voici un apéritif qui trône fièrement sur les tables russes depuis le XIIIe siècle. Les concombres marinés sont l’accompagnement idéal pour la vodka. Ils sont également utilisés dans les salades, les sandwichs, etc. C’est mieux si vous les préparez vous-même, mais en cas d’urgence, des cornichons en conserve feront l'affaire. Il faut cependant que ce soient des concombres, pas des cornichons.

2. Tout recouvrir avec des tapis

Valeriy Melnikov/Sputnik Valeriy Melnikov/Sputnik

Oui, des tapis - pas vos paillassons IKEA portant des noms venus de la plus sombre tradition nordique. Il faut que ce soient des tapis russes ou du moins quelque chose qui y ressemble (indice : ils ont généralement des motifs orientaux). Jetez-les sur le sol ou accrochez-les aux murs comme le font les Russes. Les tapis conféreront à votre pièce un aspect psychédélique des années 1960 et réchaufferont également l’espace. Bonus : les invités pourront s’effondre directement par terre (une manière très russe de célébrer quelque chose, voir point 10).

3. Mettez une comédie russe classique

Alexandre/Seriy, Mosfilm, 1971 Alexandre/Seriy, Mosfilm, 1971

Le meilleur choix serait Les Gentilshommes de la chance, L’Ironie du destin ou Ivan Vassilievitch change de profession, une comédie sur un voyage dans le temps et Ivan le Terrible. Mettez-les avec des sous-titres, ou mieux encore, en coupant le son désactivé et en mettant votre musique préférée. Ces films sont parfois si surréalistes que vos invités ne comprendront rien à ce qui se passe - et c’est le but.

Niveau de difficulté: moyen

4. Faire une salade Olivier

Global Look Press Global Look Press

Vous avez déjà entendu la phrase « dormir dans une salade ? ». Si la réponse est non, eh bien c’est ainsi que les Russes décrivent un état d’ivresse avancé. Eh bien, dans cet exemple, la salade en question est forcément la salade Olivier, ou salade russe, comme on l'appelle à l'étranger. Un plat qui pendant les années soviétiques était associé aux vacances d’hiver et au Nouvel an. Facile à préparer, savoureuse et tellement nutritive qu’il en reste toujours un peu. Mais ce n’est pas la seule salade russe ; cliquez ici pour en découvrir d’autres.

5. Offrez à vos invités la possibilité d'échanger leurs chaussures contre des pantoufles

Getty Images Getty Images

Oui, enlever ses chaussures et enfiler des pantoufles est l’une des habitudes les plus asiatiques que les Russes observent rigoureusement parmi d’autres règles que vous devez connaître lorsque vous vous rendez dans une maison russe. Cela dit, cela a ses avantages ! Vous devrez faire beaucoup moins de nettoyage par la suite ; de plus, les pantoufles donnent à n’importe quelle fête un aspect intime et cosy.

6. Préparer toute la nourriture vous-même

Andrei Geodakian/TASS Andrei Geodakian/TASS

À l'époque soviétique, il n'y avait pas d'autre solution. Les gens recherchaient et achetaient des mets rares, préparaient la nourriture bien avant le festin, inventaient des façons complexes de servir… Et pour les invités, le meilleur signe de l'hospitalité était le fait que les hôtes avaient préparé toute la nourriture eux-mêmes. Pas de plats à emporter, plats cuisinés ou autre chose de ce genre ! Parfois, de telles préparations prenaient deux ou trois jours et attiraient une foule affairée en cuisine. Mais la nourriture fraîchement préparée en vaut la peine et garantira que vos invités se souviendront de la fête pendant longtemps.

Niveau de difficulté : élevé

7. Avoir au moins trois séries de plats à table

Vitaly Timkif /TASS Vitaly Timkif /TASS

Si vous passez au niveau supérieur au paragraphe précédent, pour que votre table soit 100% russe, vous devez disposer d'au moins trois services. À votre arrivée, proposez à vos hôtes des salades, un assortiment de viandes et de fromages, des entrées froides et du vin mousseux. Deuxième étape, servir des plats chauds comme de la viande grillée, du ragoût de bœuf, du poulet frit ou du poisson, le tout avec de l’alcool fort… Le troisième service devrait consister en un dessert - un célèbre gâteau russe, peut-être, et bien sûr, un thé (pas de café !). Et si vous pensez que c’est une bonne chose, réfléchissez-y de nouveau : le thé peut faire dessaouler les invités… Alors faites en sorte que les boissons vraiment fortes arrivent après le pudding…

8. Planifiez au moins trois visites à vos amis en une nuit

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Les Russes à moitié ivres veulent toujours partager leur amour, alors vers une heure du matin, il est temps de diffuser les bonnes vibrations. Pour les Russes, il est normal de téléphoner à des amis pendant les soirées et, s'ils sont aussi de bonne humeur, ils seront prêts à passer ou à se retrouver quelque part dans le quartier. Si les choses prennent une telle tournure, vous devrez peut-être penser aux remèdes contre la gueule de bois pour le lendemain matin.

9. Tout faire à la dernière minute

Alexey Malgavko/Sputnik Alexey Malgavko/Sputnik

Les Russes font souvent tout en même temps et au dernier moment. Imaginez que vous prépariez vous-même le repas, que vous achetiez des cadeaux et que vous nettoyiez l’appartement en même temps, le tout en parlant au téléphone avec vos amis et votre famille - eh bien, c’est un réveillon du Nouvel an habituel pour une femme russe typique. Ce qui est bien, c’est qu’à 22 heures, la nourriture est prête et que l’appartement est propre et reluisant, souvent parce que les invités qui sont arrivés à 20 heures ont donné un coup de main pour le nettoyage et la cuisine. Mais c’est aussi ce qui unit les Russes en vacances !

Niveau de difficulté : très élevé

10. Commencer à boire de bon matin

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

C’est votre jour de congé, et peut-être l’un de vos rares jours libres, pas besoin d’emmener les enfants au club de sport ni votre autre moitié au centre commercial… Après tout, quelques canons de bon matin peuvent-ils gâcher cette journée ? Eh bien, à 14 heures, ce n’est pas à exclure, mais actuellement, c’est le cadet de vos soucis. Vous vous souvenez que, le matin, votre chérie vous a demandé de sortir les enfants et de rendre visite à sa tante… Attendez, c'était hier, non ? Les invités sont-ils déjà partis ? Ah, ils ne sont pas encore là… En tout cas, le soir, votre bonne humeur et votre comportement enjoué l'emporteront certainement sur les inconvénients que ces six (huit ?) shots de single malt ont apportés… Et si vous essayez cela à la maison, rappelez-vous c'est pour les gens endurcis uniquement.

