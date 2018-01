Les blinis de Perm sont si bons que même Neo et l'agent Smith en redemandent

Certaines choses sont faites pour aller ensemble : fromage et cornichon, poisson et frites, beurre de cacahuète et gelée, blinis et... la Matrice.

Les clients d'une crêperie de la ville russe de Perm (Oural) peuvent désormais déguster leurs blinis avec des personnages de la série culte de films de science-fiction, Neo et l'agent Smith.

En fait, les blinis sont si bonnes que les deux héros peuvent même être vus en train de se battre pour elles...

Que pourront déguster les supporters de la Coupe du Monde en Russie ? Toute l'information détaillée est à découvrir ici !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.