Cinq papes vénérés par l’Église orthodoxe russe 

Les saints dont la canonisation date d’avant le schisme de 1054, qui rompit la communion spirituelle entre Église de Rome et Église de Constantinople, sont célébrés par l’Église catholique et certaines Églises d’Orient. Par exemple, l’apôtre Pierre. Dans cette longue liste de saints se trouvent d’autres évêques de Rome, dont les cinq que nous vous présentons ici.

Clément Ier

Selon son récit hagiographique, Clément devint un des disciples de l’apôtre Pierre à l’âge de vingt-quatre ans. Il fut consacré évêque et fut l’un de ses successeurs à la tête de l’évêché de Rome. L’empereur Trajan le condamna au bagne dans des carrières situées non loin de Chersonèse. Clément y trouva une terre de mission. On le noya en 101.

Une légende dit que chaque année, le jour anniversaire de son martyre, les eaux de la mer Noire se retirent pour révéler l’entrée de la grotte où reposaient ses restes. Au IXe siècle, saints Cyrille et Méthode les emportèrent à Rome où elles sont parmi les reliques paléochrétiennes les plus révérées. La mémoire de Clément Ier est célébrée le 23 novembre par l’Église catholique et le 25 novembre (calendrier julien)/8 décembre (calendrier grégorien) par l’Église orthodoxe russe.

Grégoire Ier (le Grand)

Grégoire était issu d’une famille aristocratique, reçut une excellente éducation et fut préfet de Rome. Après la mort de son père, il renonça à cette fonction prestigieuse. Il fonda une communauté monastique dans les six villas que son père lui avait laissées en Sicile et le monastère de l’apôtre André dans celle où il vivait à Rome. En 590, il fut élu pape. L’Église catholique le célèbre le 3 septembre et l’Église orthodoxe russe le 12/25 mars.

Sylvestre

La légende veut que Sylvestre aurait guéri l’empereur Constantin de la lèpre. Reconnaissant, celui-ci aurait ordonné la fin des persécutions contre les chrétiens. En 314, Sylvestre fut élu pape. En 325, il réunit le concile de Nicée (I, le Ier concile œcuménique), à l’issue duquel fut condamné l’arianisme. Il instaura la règle selon laquelle les sacrements conférés par un prêtre restent valables en dépit des péchés personnels commis par celui-ci. Il travailla également à la rédaction du Credo (Symbole de la Foi). Ce fut son pontificat qu’il fut décidé que Pâques serait fêtée le même jour dans le monde entier. Toujours selon la légende, l’empereur Constantin coiffa Sylvestre d’un klobouk blanc. А sa mort, ce couvre-chef fut retourné à Constantinople d’où il fut plus tard envoyé à Novgorod-le-Grand. Sa mémoire est célébrée le 31 décembre par l’Église catholique et le 2/15 janvier par l’Église orthodoxe russe.

Léon Ier (le Grand)

Les Orthodoxes russes révèrent le pape Léon Ier comme un défenseur de la foi. Il fut celui qui convoqua à Chalcédoine en 451 le IVe concile œcuménique à l’issue duquel fut condamné le monophysisme. Selon cette doctrine, la nature du Christ est unique et résulte de l’alliance du divin et de l’humain. L’Église catholique célèbre sa mémoire le 10 novembre et l’Église orthodoxe russe le 18 février/3 mars.

Martin Ier

Dès l’année de son élection en 649, Martin Ier réunit à Rome le synode de Latran avec la volonté de faire reconnaître le monothélisme comme une hérésie. Les monothélistes proclamaient que le Christ a deux natures (divine et humaine), mais une seule volonté (divine). Dans ce combat, le pape s’opposa à l’empereur de Constantinople Contant II Héréclius qui le condamna à l’exil perpétuel à Chersonèse. Il mourut des mauvaises conditions, dont la faim, dans lesquelles il était détenu. L’Église catholique le fête comme martyr le 13 avril et l’Église orthodoxe russe comme confesseur de la foi le 14/27 avril.

