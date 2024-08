Quels sacrements faut-il recevoir pour se convertir à l’orthodoxie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les chrétiens appartenant aux Églises catholique romaine, antéchalcédoniennes (c’est-à-dire les Églises de traditions liturgiques copte et guèze, syriaque orientale et arménienne qui sont des Églises apostoliques admettant le baptême et l’onction comme sacrements) et protestante n’ont pas à recevoir le baptême. Seuls les protestants qui, lors de leur baptême, n’ont été immergés qu’une seule fois ou n’ont pas été aspergés d’eau bénite, doivent être baptisés.

Ces personnes doivent se confesser et renoncer aux errements de la religion qu’elles quittent. Elles récitent ensuite le Symbole de la Foi (Credo). Puis, le prêtre prononce une prière habilitante et administre la chrismation à ceux qui ne l’avaient jamais reçue (en d’autres termes, n’avaient pas fait leur confirmation) : le prêtre leur applique le chrême sur le front, les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, la poitrine, les mains et les pieds. Enfin, les néophytes communient sous les deux espèces.

Toute personne n’appartenant pas à une des Églises chrétiennes énumérées plus haut qui souhaite rejoindre la communauté orthodoxe doit recevoir le baptême.

Dans cette autre publication, découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’orthodoxie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.