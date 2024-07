Сinq saints orthodoxes vénérés dans l’Église catholique

L’Église catholique vénère un grand nombre de saints des Églises orientales canonisés avant 1439, date du concile de Ferrare-Florence au cours duquel le pape Eugène IV crut avoir réunifié les Églises d’Orient et d’Occident séparées depuis le schisme de 1054. Au XXe siècle, d’autres saints orientaux furent inscrits au martyrologe romain. Nous vous présentons ici cinq des saints russes reconnus comme tels par l’Église catholique.

Princesse Olga

Après la mort de son mari, le prince de Kiev Igor Riourikovitch, Olga assura quinze ans durant la régence de leur fils Sviatoslav. Elle fut la première femme russe à exercer le pouvoir à se convertir au christianisme. Selon la Chronique des temps passés, elle fut baptisée sous le nom d’Hélène à Constantinople en 955. Depuis le XVIe siècle, elle est considérée comme égale aux apôtres.

Prince de Kiev Igor Olgovitch

En 1146, Igor, fils du prince de Tchernigov Oleg Sviatoslavitch, monta sur le trône de Kiev. Mais, quelques jours plus tard, les habitants de la ville appelèrent le prince de Pereïaslavl Iziaslav Mstislavitch. Rattrapé par ses ennemis après avoir fui Kiev, le prince Igor fut jeté dans une fosse. Très affaibli, il demanda à prendre la tonsure, ce qui lui fut accordé. Il devint moine à Saint-Théodore de Kiev. Peu après, alors qu’il était en prière dans une des églises du monastère, une foule s’y engouffra, l’en sortit et le mit à mort. Les orthodoxes vénèrent le prince Igor Olgovitch comme un prince martyr. Il figure dans le martyrologe romain comme Igor II, prince de Moscovie.

Euphrosine de Polotsk

Prédislava Sviatoslavna, une des petites-filles du prince Vladimir Monomaque, prit le voile à l’âge de douze ans au monastère de Polotsk parce que son père voulait la marier. Elle reçut le nom d’Euphrosine. Une nuit, un ange lui apparut en rêve. Il la transporta sur une des berges de la rivière Polota.

Elle y fonda plus tard le monastère du Sauveur (aujourd’hui connu comme celui du Sauveur et Sainte-Euphrosine) dont elle prit la tête. En 1167, Euphrosine de Polotsk se rendit en pèlerinage à Jérusalem où elle mourut.

Serge de Radonège

Le fondateur du monastère de la Trinité (aujourd’hui, laure Trinité-Saint-Serge) est vénéré par les orthodoxes, dont les vieux-croyants, et les catholiques. Son hagiographie nous apprend qu’il vécut au XIVe siècle et que son nom de baptême était Bartholomée.

Il fit preuve d’une grande piété dès son enfance. Jeune adulte, il partit avec son frère aîné Stéphane à la recherche d’un lieu où ils pourraient s’isoler dans la prière. L’ayant trouvé, ils y construirent une église dédiée à la Saint-Trinité. Bartholomée prit ensuite la tonsure sous le nom de Serge. Moine thaumaturge, Serge de Radonège bénit le grand-prince de Moscou Dmitri avant la bataille de Koulikovo. Il fut inscrit au martyrologe romain en 1969.

Séraphin de Sarov

La vie de Séraphin de Sarov fut marquée par les miracles. Enfant, alors qu’il était malade, la Vierge lui est apparue et lui annonça sa guérison rapide. Sa mère l’emporta à une procession où était portée une icône de la Vierge du Signe et il se remit. Séraphin avait l’habitude de lire la vie des saints aux enfants de son âge. Il aimait plus que tout passer son temps en prière. Après avoir pris la tonsure au monastère de Sarov, il vécut longtemps dans l’isolement. Les bêtes sauvages venaient lui manger dans la main. Il fonda le monastère de femmes de Diveïevo qui est considéré comme le quatrième apanage terrestre de la Vierge, c’est-à-dire un des quatre monastères dont les orthodoxes considèrent qu’il est placé sous une protection particulière de la Mère de Dieu. Séraphin de Sarov fut canonisé en 1903.

