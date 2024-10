Les cosaques russes immortalisés en peinture

Parmi les cosaques, l’on trouvait non seulement de braves guerriers au service du tsar et de la patrie, mais aussi des brigands et des rebelles brutaux. Dans ces peintures, vous verrez les deux.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vassili Sourikov. Conquête de la Sibérie par Ermak Musée Russe Musée Russe

En 1581, l’ataman (chef cosaque) Ermak a mené une grande armée cosaque dans une campagne victorieuse contre le khanat de Sibérie, l’un des fragments de l’immense puissance mongole disparue. Bien qu’il soit mort au cours de la campagne militaire, il a réussi à ouvrir la route de la Sibérie à l’État russe.

Vassili Sourikov. Stepan Razine Musée Russe Musée Russe

Pendant plusieurs années, le cosaque du Don Stepan Razine a réussi à maintenir la peur dans le sud de l’État russe. Les rebelles capturaient, brûlaient et ravageaient les villes, exécutaient en masse les boyards, les fonctionnaires du tsar et les officiers. En 1671, l’ataman a toutefois été capturé et exécuté.

Vassili Perov. Le Jugement de Pougatchev Musée historique d'État Musée historique d'État

La rébellion des cosaques et des paysans menée par le cosaque Emelian Pougatchev en 1773-1775 a été l’une des plus vastes et des plus brutales de l’histoire de la Russie. Après la défaite des rebelles, leur chef a été amené à Moscou, où il sera décapité et écartelé.

Lire aussi : Les Cosaques et leur empreinte profonde dans l’histoire de la Russie

Wojciech Kossak. Bataille de Zieleńce Dom Aukcyjny Polswiss Art Dom Aukcyjny Polswiss Art

Cette bataille a eu lieu pendant la guerre russo-polonaise de 1792. Les deux camps ont à l’époque revendiqué la victoire.

Pierre-Nolasque Bergeret. Alexandre Ier, après la paix de Tilsit, présente à Napoléon des cosaques, des Kalmouks et des Bachkirs de son armée Palais de Versailles Palais de Versailles

Alexandre Ier et Napoléon ont conclu le traité de Tilsit le 7 juillet 1807 après la défaite de l’armée russe à la bataille de Friedland. L’un des termes de l’accord était que la Russie se joindrait au blocus continental de l’Angleterre. La paix est restée en vigueur jusqu’à l’invasion de la « Grande Armée » de Bonaparte dans l’Empire russe en 1812.

Viktor Mazourovski. L’Affaire du cosaque Platov à Mir le 9 juillet 1812 Musée-panorama de la Bataille de Borodino Musée-panorama de la Bataille de Borodino

Au tout début de l’invasion de la Russie par Napoléon, les cosaques ont infligé une lourde défaite aux lanciers polonais de la « Grande Armée » à la bataille de Mir. Il s’agit de la première victoire sérieuse des troupes russes sur l’ennemi dans cette campagne.

Viktor Mazourovski. Qui tuera qui ? Duel entre un cosaque du Don et un lancier polonais Musée-panorama de la Bataille de Borodino Musée-panorama de la Bataille de Borodino

Peter Edward Stroehling. Portrait du comte et ataman M. Platov The Royal Collection Trust The Royal Collection Trust

Pendant la guerre patriotique de 1812, l’ataman Mikhaïl Platov, de la troupe des cosaques du Don, a couvert la retraite des armées russes, infligeant des coups douloureux aux Français. Plus tard, les cosaques ont poursuivi sans relâche les restes de la « Grande Armée » lors de sa fuite de Russie et se sont illustrés lors de la campagne militaire en Europe en 1813-1814.

Lire aussi : Que faisaient des cosaques dans la garde personnelle de l’empereur chinois?

Michal Pawel Gorstkin-Wywiorski. Éclaireurs cosaques Düsseldorfer Auktionshaus Düsseldorfer Auktionshaus

Bogdan Willewalde. La traversée de la rivière Tirsа par le 51e régiment cosaque du Don en 1849 Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Vassili Perov. Un cosaque Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Franz Roubaud. Cosaques au bord d’un ruisseau de montagne Musée Russe Musée Russe

Hugo Backmansson. Cosaque Galerie régionale d'art de Penza K. Savitski Galerie régionale d'art de Penza K. Savitski

Viktor Mazourovski. À l’attaque Domaine public Domaine public

Feliks Michal Wygrzywalski. Portrait d’un cosaque du Don Domaine public Domaine public

Dans cet autre article, découvrez les cinq cosaques les plus illustres de l’histoire de la Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.