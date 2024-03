Les Cosaques et leur empreinte profonde dans l’histoire de la Russie

On ne trouvait pas uniquement parmi eux des défenseurs des frontières du pays, de courageux guerriers, des explorateurs intrépides ou des rebelles, mais aussi de brillants artistes.

L’ataman cosaque Ermak Timofeïevitch a combattu avec succès pendant de longues années le khanat de Sibérie, l’un des derniers confettis du puissant État mongol disparu. Il a réussi à occuper sa capitale Kachlyk et forcé le khan Koutchoum à fuir dans la steppe.

Ermak Domaine public Domaine public

Ermak n’est toutefois pas parvenu à triompher complètement de son ennemi, et a été tué en 1585 dans une embuscade tendue par le khan. Cependant, la route de la Sibérie était ouverte pour l’État russe et, dans le sillage des Cosaques, de nombreux contingents de l’armée du tsar ont poursuivi son œuvre.

Les cosaques du Don Stepan Razine et Emelian Pougatchev ont organisé les plus grandes rebellions paysannes de l’histoire de la Russie. Pougatchev est allé jusqu’à proclamer qu’il était le tsar Pierre III ayant « miraculeusement survécu » (en 1762, Pierre III avait été renversé par son épouse, la future impératrice Catherine II, et est mort peu après dans des circonstances mystérieuses).

Emelian Pougatchev Pavel Balabanov/Sputnik Pavel Balabanov/Sputnik

L’imposteur a rassemblé jusqu’à 100 000 partisans, tandis que son armée a compté moins de 40 000 hommes. Pougatchev s’est emparé de nombreuses forteresses, de petites cités et même de la grande ville de Kazan (à l’exception du kremlin). Cependant, en fin de compte, comme Razine avant lui, il a fini par être exécuté.

Tous les cosaques ne se sont pas distingués exclusivement dans le domaine militaire. Une énorme contribution à la culture russe a été apportée par le peintre Vassili Sourikov, auteur de fresques historiques à grande échelle.

Vassili Sourikov Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Sourikov est né en Sibérie, à Krasnoïarsk, mais descendait d’une famille de cosaques du Don. Bien sûr, il a abordé ses origines dans ses œuvres. Certains de ses tableaux les plus célèbres étaient Conquête de la Sibérie par Ermak et Stepan Razine.

