Quinze chansons russes à entonner lors de repas de fête (vidéos)

Chants folkloriques, romances et chansons de films soviétiques: tels sont les tubes que l’on chante lors des réunions festives à la maison.

Vous êtes donc chez vos amis russes, dégustant prudemment du kholodets (gelée de viande) et du hareng sous son manteau de fourrure (une célèbre salade russe). Et voilà qu’ils se mettent à chanter des chansons à cœur ouvert. N’ayez pas peur, il s’agit d’une tradition russe très appréciée, en particulier par les anciennes générations. En règle générale, ils chantent des chansons folkloriques russes ou tirées de leurs films soviétiques préférés, en s’accompagnant d’une guitare, d’un accordéon ou sans aucun instrument. Voici les plus populaires.

Oï, tsvitiot kalina / Oh, fleurit la viorne

Cette chanson a été entendue pour la première fois dans le film Les Cosaques de Kouban en 1950. Le public l’a tellement appréciée que beaucoup la considèrent encore aujourd’hui comme une chanson folklorique russe. L’héroïne du film chante à propos d’un jeune homme dont elle est tombée amoureuse, mais elle ne sait pas comment le lui dire. Elle veut qu’il le devine lui-même.

Kakim ty byl, takim ty i astalsia / Tel que tu étais, tel que tu es encore

Une autre chanson du film Les Cosaques de Kouban devenue « folk ». Elle raconte l’histoire d’une fille qui attend que son cosaque revienne à la maison.

Tonkaïa riabina / Fin sorbier

Cette chanson qui raconte l’histoire d’un sorbier solitaire et mince qui rêve de se rapprocher d’un chêne est également considérée comme folklorique. En fait, elle est basée sur des poèmes d’Ivan Sourikov datant de 1864. Le motif est, lui, véritablement folklorique. Cette chanson a été chantée dans les foires au XIXe siècle, puis à table.

Agneï tak mnogo zalatykh / Il y a tant de feux dorés

Cette chanson sur les « lumières de Saratov » est très populaire à table. Elle a été écrite pour le film Cela s’est passé à Penkovo en 1957. L’héroïne est entourée de nombreux hommes célibataires, mais elle est tombée amoureuse d’un homme marié et tente de faire face à ses sentiments.

Oï, riabina koudriavaïa / Oh, un sorbier bouclé

Cette chanson a été interprétée pour la première fois par le Chœur folklorique russe de l’Oural en 1953. Elle raconte l’histoire d’une jeune fille qui n’arrive pas à choisir lequel des prétendants elle préfère. L’œuvre a ensuite été diffusée en URSS sur des disques de gramophone et est devenue très populaire. Elle est encore chantée aujourd’hui.

Kak khatiéla minia mat’ da za pièrvava atdat’ / Comme ma mère voulait me marier au premier venu

Une chanson folklorique russe joyeuse (les auteurs sont inconnus) qui raconte une situation triste. Une mère propose à sa fille plusieurs prétendants, mais aucun ne lui plaît. L’un est infidèle, l’autre a un problème d’alcool, le troisième n’est pas assez grand, et celui qu’elle a bien aimé n’a pas voulu l’épouser.

Akh, Samara-gorodok / Ah, Samara-petite ville

Cette chanson folklorique est née à Samara, une ville située sur la Volga, vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Elle n’est devenue connue dans tout le pays que dans les années 1950, lorsqu’elle a été intégrée au répertoire des artistes soviétiques populaires. Comme beaucoup de chansons de tablée, elle parle du premier amour. Une jeune fille ne sait pas si ses sentiments sont réciproques.

Stary klion / Vieil érable

Cette chanson du film Les Filles, sorti en 1961, est peut-être l’une des plus célèbres en Russie. Dans le film, elle est chantée par un garçon et une fille qui s’aiment.

Tchorny varone / Corbeau noir

Cette chanson a été écrite sur la base de poèmes de la première moitié du XIXe siècle. Elle raconte l’histoire d’un cosaque qui demande à un corbeau noir d’annoncer sa mort à ses proches.

Viérila, viérila, viériou / Je croyais, je croyais, je crois

Une vieille romance russe sur l’amour. Les auteurs de cette chanson sont inconnus et elle est considérée comme traditionnelle.

Otchi tchornyé / Yeux noirs

L’une des chansons les plus célèbres, Otchi tchornyé, est chantée à la fois dans des concerts et à la maison. Cette romance russe était jouée dans les restaurants moscovites à la mode au XIXe siècle, avant de devenir célèbre dans le monde entier.

Padmaskovskié vitchira / Soirées de la région moscovite

Quel dîner ne serait pas complet sans une chanson sur la beauté des soirées dans la région moscovite ? Cette chanson a été écrite au milieu des années 1950 pour un film documentaire sur les sports soviétiques, mais elle est devenue l’hymne du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de 1957, tenu à Moscou, et s’est ensuite répandue dans le monde entier.

Smouglianka / La basanée

La chanson a été écrite en 1940 à propos d’une femme-partisane durant la guerre civile. Cependant, elle n’a été interprétée pour la première fois qu’en 1944 à Moscou. Le film Seuls les vieux vont au combat de 1973 l’a fait connaître dans tout le pays.

Eï, oukhnem / Eh, poussons un han

Cette chanson des haleurs de la Volga du XIXe siècle parle de la façon dont l’on déracinait les arbres pour faire place à des terres arables. Cependant, lorsqu’elle a été interprétée par Fiodor Chaliapine, elle est devenue célèbre dans tout le pays.

Kon’ / Cheval

Cette chanson a été écrite en 1994 par le compositeur Igor Matvienko et le poète Alexandre Chaganov pour le groupe Lioubè. Elle est rapidement devenue l’une des préférées du public et est désormais chantée par des artistes professionnels et lors de festins familiaux.

