En images: quand l'URSS laissait 35 000 étrangers franchir le «rideau de fer» pour un festival

Il y a exactement 65 ans, le VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants s'est tenu en Union soviétique, ce qui a changé à jamais le pays et ses habitants. Des images historiques vous racontent comment c'était.

Été 1957, au plus fort du dégel de Khrouchtchev. Le VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants s'est ouvert à Moscou, qui, pour la première fois depuis le commencement de la guerre froide, a levé le « rideau de fer » entre l'Union soviétique et l'Occident. Pendant deux semaines – du 28 juillet au 11 août – environ 35 000 personnes de 131 pays se sont retrouvées dans la capitale.

Non seulement pour les Soviétiques, mais aussi pour les touristes étrangers, ces deux semaines ont été un moment de découvertes et d'impressions vives : alors que les premiers étaient coupés de « l'influence du capitalisme », les autres n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans le pays des Soviets. Durant l’événement, plus de 800 concerts, performances, conférences, séminaires scientifiques et culturels, compétitions sportives et autres rendez-vous ont eu lieu à Moscou.

Et pourtant, l'essentiel dans tout cela était la libre communication. Les invités du festival ont été autorisés à communiquer avec les habitants du pays des Soviets – une transparence sans précédent selon les normes soviétiques ! C'est alors que les citoyens de l'URSS ont découvert le rock and roll, les jeans, le Coca-Cola, les jupes bariolées et les baskets, et c'est à ce moment-là qu'un nouveau métier « clandestin », appelé « fartsovchtchik », est apparu dans le pays – des personnes qui achetaient des biens qui n'étaient pas disponibles en URSS à des étrangers et les vendaient à leurs compatriotes.

En savoir plus sur la façon dont le Festival de la jeunesse a changé l'Union soviétique dans cet autre article. Et maintenant, jetons un œil à quelques clichés historiques !

David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Inauguration du VI Festival mondial de la jeunesse et des étudiants au stade olympique de Moscou (Loujniki), le 28 juillet 1957. Délégation américaine

Des participants du festival se rendent à Loujniki pour assister à son ouverture

Un photojournaliste s'entretient avec des participants du festival.

Participants du VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou

Participants du festival au parc VDNKh

David Cholomovitch/Sputnik David Cholomovitch/Sputnik

Participants du festival au stade Loujniki

Tapis volant

Un délégué indonésien près de l'épicéa planté par lui dans le parc de l'Amitié, fondé lors du VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants

Peskov/Sputnik Peskov/Sputnik

Une danse joyeuse des participants de la Fête des jeunes femmes au VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou, 1957

V. Gaspariants/Sputnik V. Gaspariants/Sputnik

