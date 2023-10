Quand les stars étrangères font des reprises de chansons russes (Vidéos)

Russia Beyond (Sergueï Fadeïtchev/TASS; Alexandre Makarov/Sputnik; Sergueï Borissov/МАММ/МDF/Russia in photo; Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images)

Certaines reprises sont devenues bien plus célèbres que les versions originales composées par des musiciens russes et soviétiques.

1. ATC - Around The World (2000)

L’une des chansons disco les plus populaires des années 2000 est Around The World du groupe pop allemand ATC. Elle est restée à la 1re place des classements allemands pendant six semaines et s’est hissée au sommet d’autres tops européens.

ATC Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Ses auteurs sont les musiciens du groupe russe Rouki Vverkh Sergueï Joukov et Alexeï Potekhine. En Russie, la chanson, sortie en 1998, était interprétée par la chanteuse principale du groupe, Elizaveta Rodnianskaïa. Les producteurs allemands l’ont entendue et en ont fait une reprise, qui est devenue virale dans le monde entier.

Rouki Vverkh - Pessenka (1998)

Il y a eu des dizaines de reprises de cette chanson, et presque toutes ont fait un carton. Parmi elles figurent celles de The Disco Boys (2012), Carolina Marquez ft. Flo Rida & Dale Saunders (2013), et Melanie C avec l’Orchestre de Berlin (2018).

Une version de cette chanson intitulée Piatnitsa (Vendredi) est récemment sortie en Russie.

DJ SMASH & Klava Koka - Vendredi (2023)

2. The Cover Girls - Don’t Stop Now (1990)

À la fin des années 1980, dans le sillage de la perestroïka, des artistes américains et soviétiques ont commencé à communiquer et à organiser des rencontres créatives. Les producteurs américains se sont intéressés à la chanson Domovoï du célèbre compositeur soviétique Viktor Reznikov.

The Cover Girls Archives Archives

De nouvelles paroles ont été écrites pour sa musique, un arrangement plus entraînant a été réalisé et la reprise intitulée Don’t Stop Now est partie à la conquête des tops américains. Elle était interprétée par un groupe populaire à l’époque, The Cover Girls.

Viktor Reznikov - Domovoï (1989)

3. SUS - These Eyes (1991)

Après le succès de cette chanson à l’étranger, Viktor Reznikov et le musicien Dan Merrill ont fondé en 1991 le groupe SUS (« Soviet Union-United States »). Reznikov a réalisé plusieurs versions américaines de ses chansons russes, mais quatre seulement ont pu être enregistrées. Début 1992, le compositeur est décédé dans un accident de voiture à Saint-Pétersbourg.

Le titre de SUS These Eyes est une reprise de sa chanson Priznanié (Confession).

Viktor Reznikov - Priznanié (1988)

4. Brazzaville - Star Called Sun (2006)

Le groupe américain d’indie pop Brazzaville a repris à plusieurs reprises des hits russes et soviétiques, mais leur chanson la plus célèbre est peut-être la reprise d’un titre culte du groupe Kino, Zvezda po imeni solntse (Une Étoile nommée Soleil).

David Brown Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

Cette même chanson a donné le nom de leur album de 2006.

Leader du groupe Kino Viktor Tsoï Sergueï Borissov/MAMM/MDF/Russia in photo

Le groupe s’est produit à plusieurs reprises en Russie, et a même enregistré des singles avec des musiciens russes.

Kino - Zvezda po imeni solntsé (1987)

5. Vanilla Sky - Zvenit Yanvarskaya Viuga (2014)

Le groupe italien Vanilla Sky a décidé non seulement de créer une version moderne d’une chanson soviétique, mais aussi de la chanter en russe. Zvenit Yanvarskaya Viuga (Le Blizzard de janvier résonne) a été entendue pour la première fois dans le film Ivan Vassilievitch change de profession, où elle était interprétée par Nina Brodskaïa.

Nina Brodskaïa - Zvenit Yanvarskaya Viuga (1973)

6. Deai - Million Scarlet Roses (2019)

Cette chanson du compositeur soviétique Raimonds Pauls et du poète Andreï Voznessenski est l’une des plus connues du répertoire d’Alla Pougatcheva. Et contre toute attente, elle est devenue incroyablement populaire dans les pays asiatiques.

Alla Pougatcheva Alexandre Makarov/Sputnik Alexandre Makarov/Sputnik

Il existe en ligne de nombreuses reprises de différentes années en japonais, coréen et même en persan. Certains sont même allés jusqu’à affirmer qu’il s’agissait en fait d’une chanson folklorique japonaise ! Mais non, la chanson est bien l’œuvre d’un auteur soviétique.

Alla Pougatcheva – Million Alykh Roz (Un million de roses écarlates, 1983)

7. The Seekers - The Carnival Is Over (1967)

Le groupe australien The Seekers a quant à lui chanté une chanson folklorique russe consacrée au personnage historique Stenka Razine. Et elle a fait un carton dans les tops australiens et britanniques à la fin des années 1960 !

Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

On l’entend encore en Russie, notamment lors de concerts de musique folklorique.

Georg Ots – Iz za ostrova na sterjen

