Dix chansons phares du monde de la pègre russe (vidéos)

Les chansons du monde des voleurs et des prisons sont devenues populaires dès l’Empire russe. Le genre était particulièrement prononcé à Odessa, ville portuaire où affluaient les voleurs et les escrocs de tout le pays, et où la petite criminalité et la pègre organisée étaient très présentes. Les textes remplis de jargon étaient souvent superposés à de la musique populaire de tango ou à de simples motifs juifs et joués dans des pubs.

Joseph Staline n’aimait pas ce « romantisme » de la pègre (c’est sur son ordre que le maréchal Gueorgui Joukov s’est rendu à Odessa après la guerre pour lutter avec acharnement contre la criminalité). C’est pourquoi ces compositions sont longtemps restées en disgrâce en URSS. Toutefois, peu à peu, le genre a regagné en popularité. Même l’acteur et musicien Vladimir Vyssotski, idole de toute l’Union, interprétait des chansons de ce type. En 1979, a été diffusée la série télévisée désormais culte Il ne faut jamais changer le lieu d’un rendez-vous, dans laquelle le hit de la pègre le plus célèbre du XXe siècle, Mourka, a été interprété.

Dans les « sauvages » années 1990, alors que la criminalité était omniprésente, les chansons de prison ont été remises à l’honneur. De nombreux nouveaux hits sont apparus. Certains ont été écrits par des auteurs ayant purgé une peine, d’autres ont été composés à la demande d’un tel public. La presse surnommait ce genre « chanson russe », qui n’a pourtant rien à voir avec la chanson française. Nous parlons ici de Mourka et d’autres succès que tout Russe a entendus.

Mourka (début des années 1920)

Il s’agit probablement de la chanson la plus célèbre du monde des voleurs. Les paroles ont été composées au début des années 1920 par le poète d’Odessa Iakov Iadov (Davydov) et superposées à une mélodie juive détournée. La chanson est devenue si populaire qu’elle s’est répandue dans le peuple et a connu de nombreuses variantes, dont la plus célèbre est celle des détenus-voleurs.

L’histoire de la jeune fille Maroussia, surnommée Mourka (les chats étaient souvent appelés ainsi, d’où les paroles « Mourka, tu es mon chaton »), est basée sur des faits réels. Elle menait à Odessa une activité de voleuse avec une bande d’escrocs. Plus tard, il s’est avéré que Mourka était un agent sous couverture de la Tchéka (police politique) et qu’elle avait dénoncé tous les bandits à la police, ce qui lui a valu d’être tuée. « Pour cela, reçois une balle », chante-t-on.

La composition est devenue pratiquement un hymne du monde criminel, et Mourka est souvent associée au MOuR (initiales du Département d’enquête criminelle de Moscou). L’une des interprétations les plus célèbres de la chanson est apparue dans la série télévisée Il ne faut jamais changer le lieu d’un rendez-vous, où elle est justement chantée par un employé du MOuR, infiltré dans un gang.

Taganka (début des années 1920)

Le titre de la chanson fait référence à la prison de Taganka à Moscou. Il existe différentes versions de la date d’écriture de cette œuvre, peut-être même à l’époque tsariste. Néanmoins, elle est devenue un véritable succès, pratiquement un hymne à la vie carcérale, dans les années 1920. Selon les paroles, c’est un récidiviste se retrouvant en prison qui chante.

« Taganka – toutes les nuits pleines de feu » – le refrain fait allusion au fait que les lumières restaient allumées dans les prisons même la nuit. Parmi les interprètes célèbres de ce titre, l’on trouve Vladimir Vyssotski, et la chanson est devenue populaire après la perestroïka, lorsqu’elle a été interprétée par Mikhaïl Choufoutinski.

Vaninski port (fin des années 1930)

L’auteur exact de la chanson étant inconnu, elle est souvent qualifiée de « folklorique », prétendument composée par des prisonniers des camps de la Kolyma. C’est là que les bateaux à vapeur quittaient le port de Vanino sur l’océan Pacifique. Les interprètes contemporains les plus célèbres de cette chanson sont Iouri Chevtchouk et Viatcheslav Boutoussov.

Dolia vorovskaïa (1959-2013)

Un criminel écrit une lettre à sa mère, dans laquelle il se plaint de son sort – depuis son plus jeune âge, il n’a vu que la prison, et rêve de liberté.

La chanson a été entendue pour la première fois en géorgien dans le film soviétique de 1959 Sloutchaï na plotinié (Incident sur le barrage). Par la suite, plusieurs interprètes, dont Vladimir Vyssotski, ont chanté cette chanson en russe dans différentes versions. Elle est devenue célèbre dans toute l’Union dans les années 1970, lorsqu’elle a été interprétée par le chanteur Boris Davidyan (Boka).

En 2013, la version la plus populaire de cette chanson, interprétée par le groupe Belomorkanal, a été diffusée.

Gop-stop (fin des années 1970)

L’auteur et interprète de la chanson, Alexandre Rozenbaum, n’a pas connu la prison. En revanche, il a grandi à Leningrad, où les légendes et les histoires sur les « gopniks » (racailles russes), les enfants des rues et les jeunes délinquants de la Société de surveillance de la ville (GOP) étaient bien vivantes. Rozenbaum a stylisé la chanson comme un hit criminel et a imaginé une intrigue vivante décrivant comment un gop-stop (un vol) a lieu et comment les bandits punissent une femme qui les a trahis. D’une certaine manière, il s’agit également d’une référence à Mourka. Cette chanson joyeuse sur le meurtre s’est avérée si crédible et si couronnée de succès que tout le pays l’entonne encore aujourd’hui.

Ia koupliou tibié dom (fin des années 1980)

L’auteur de la chanson, Mikhaïl Tanitch, a passé plusieurs années dans des camps, condamné pour propagande antisoviétique, et a été libéré par amnistie après la mort de Staline. En 1990, il a fondé le groupe Lessopoval, dont l’un des principaux succès est la chanson Ia koupliou tibié dom (Je t’achèterai une maison).

Selon les paroles, cette chanson est chantée par un homme (manifestement emprisonné) qui rêve d’acheter une maison et d’y emmener sa bien-aimée. Le refrain – « Et un cygne blanc sur l’étang » – est connu de tout le pays, qui ne réalise souvent même pas le contexte et le sous-texte de la chanson.

Vladimirski tsentral (1998)

L’auteur et interprète de la chanson, Mikhaïl Kroug, est déjà un classique de la chanson russe. Il n’a jamais été en prison et a pourtant écrit la plus célèbre et la plus poignante des romances carcérales.

La Centrale de Vladimir (Vladimirski tsentral) est une prison pour les criminels particulièrement dangereux dans la ville de Vladimir. Elle a été construite à la fin du XVIIIe siècle, et des prisonniers politiques y étaient emprisonnés. La chanson raconte comment un détenu se rend à la Centrale de Vladimir « en transit depuis Tver » (d’où Kroug est lui-même originaire), et que son cœur se serre à la fois à cause du printemps et du fait que sa bien-aimée n’est pas à ses côtés.

À la fin des années 1990 et dans les années 2000, des slows ont été dansés sur cette ballade lyrique dans tous les lieux de plaisir et les restaurants où se reposaient les bandits. Kroug lui-même a été tué par des inconnus en 2002.

Khop, moussorok (2001)

Dans les années 1990, les chansons de voleurs sont devenues si populaires que des groupes pop chantant des chansons stylisées dans ce genre ont commencé à apparaître. Le plus célèbre est le groupe féminin Vorovaïki, fondé en 1999, qui se produisait dans le genre pègre-pop, comme il l’a lui-même appelé.

Leur véritable succès a été la chanson Khop, moussorok, truffée de jargon criminel et d’expressions plutôt crues. « Moussorok » (petite ordure) est par exemple une expression argotique désobligeante à l’égard d’un policier. Ce mot est entré dans l’usage et reste populaire, et provient de l’abréviation MOuS (Service d’enquête criminelle de Moscou) – c’est ainsi que l’on appelait le MOuR (mentionné précédemment) avant la révolution.

Nakolotchka (2002)

Les tatouages représentant des églises sur la poitrine dénotent une implication dans le monde des voleurs, et le nombre de coupoles peut signifier une peine de prison ou le nombre de fois où l’on a été emprisonné. C’est pourquoi le thème des « dômes » est très populaire dans la musique de la pègre russe.

Dans Nakolochka (Petit tatouage), le célèbre interprète de la chanson russe Mikhaïl Choufoutinski raconte comment une fille montre un tatouage amusant alors que son héros lyrique cache ses dômes sur sa poitrine. « Combien mon cœur a compté ces coupoles, autant d’années j’ai payé les factures de mes dettes ».

Tol’ko dlia tibia (2002)

Si l’on en croit le texte, la chanson est entonnée par un homme qui a consacré toute sa vie à sa bien-aimée – c’est pour elle qu’il a fait son premier tatouage et découvert ses « talents » de criminel. La trahison de sa bien-aimée nécessite, selon lui, une vengeance.

La chanson est surtout connue pour avoir été interprétée par Mikhaïl Kroug en duo avec la star de la chanson russe Vika Tsyganova.

