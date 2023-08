Dix chansons populaires des dessins animés soviétiques

Une berceuse, une chanson sur l’amitié, une joyeuse composition de Nouvel An et d’autres mélodies, connues par tous les enfants russes.

La chanson du petit mammouth du dessin animé Une maman pour le petit mammouth (1981)

Musique de Vladimir Chaïnski

Paroles de Dmitri Nepomniachtchi

Interprété par Clara Roumianova

« Que maman m’entende, que maman vienne », chante le pauvre petit mammouth, qui a miraculeusement survécu après avoir dégelé des glaces. Il part à la recherche de sa maman sur un morceau de banquise. Cette chanson tire les larmes de plusieurs générations déjà. Elle est interprétée par Clara Roumianova, qui a doublé plus de trois cents personnages de dessins animés soviétiques.

La berceuse de la maman ourse du dessin animé Oumka (1969)

Musique de Evguenia Krylatova

Paroles de Iouri Iakovlev

Interprété par Aïda Vedichtcheva

C’est, probablement, la principale berceuse russe et soviétique, que les mamans modernes chantent encore volontiers à leurs enfants. « Tes voisins, les ours blancs, dorment, et dors, toi aussi, petit », interprété par Aïda Vedichtcheva, a sans doute été entendu au moins une fois par chaque enfant avant qu’il ne s’endorme.

La chanson des amis (Rien de mieux au monde) du dessin animé Les musiciens de Brême (1969)

Musique de Guennadi Gladkov

Paroles de Iouri Entine

Interprété par Oleg Anofriev, Anatoli Gorokhob et un ensemble vocal

Ce dessin animé a conquis les spectateurs en grande partie grâce aux musiques de Guennadi Gladkov aux éléments rock-n-roll et à ses héros, rappelant des hippies. Les vinyles de la bande originale ont été vendus par millions. La chanson des amis, qui stipule qu’il n’y a « Rien de mieux au monde, que de parcourir le monde avec ses amis », est interprétée par le Troubadour (Oleg Anofriev), et la chorale des musiciens de Brême. Même les adultes l’interprètent volontiers au karaoké.

Wagon bleu du dessin animé La vieille dame au chapeau claque (1974)

Musique de Vladimir Chaïnski

Paroles d’Edouard Ouspenski

Interprété par Vladimir Ferapontov

Ce hit, tiré de la série de dessins animés retraçant les aventures de Tchebourachka et de Guena le crocodile, parle du temps qui passe et de l’espoir d’un avenir meilleur. La musique de tous les épisodes du dessin animé a été réalisée par le célèbre compositeur pour enfants Vladimir Chaïnski, et les paroles – par l’auteur du livre (duquel est adaptée l’histoire) Edouard Ouspenski. La chanson est interprétée par Vladimir Ferapontov, même si Guena le crocodile avait habituellement la voix de Vassili Livanov.

La chanson de Guena le crocodile (Que les passants courent dans les flaques d’eau) du dessin animé Tchebourachka (1971)

Musique de Vladimir Chaïnski

Paroles d’Alexandre Timofeïevski

Interprété par Vladimir Ferapontov

Cette chanson sur l’anniversaire que chante Guena le crocodile est tout aussi populaire. Il regrette que ce jour n’arrive qu’une fois par an, mais, malgré la pluie et le mauvais temps, il reste de bonne humeur. Dans sa chanson, il imagine qu’un magicien va arriver, l’emmener gratuitement au cinéma et lui offrir cinq cents glaces – le rêve de chaque enfant soviétique.

Dis-moi, Snégourotchka, où étais-tu ? du dessin animé Nu, pogodi ! (1974)

Musique de Guennadi Gladkov

Paroles de Iouri Entine

Interprété par Clara Roumianova et Anatoli Papanov

Une joyeuse chanson de Nouvel An, chantée par le Lièvre (Clara Roumianova) et le Loup (Anatoli Papanov). La comédie de la scène étant que le Lièvre s’est habillé en père Noel (Ded Moroz, en Russie), et le Loup – en Snégourotchka (sa petite fille dans le folklore russe). Le nom du dessin animé (Attends un peu, tu vas voiren français) est détourné dans la chanson, puisque le Loup répond en chantant aux invitations d’aller danser du Lièvre-père-Noel par Non, Ded Moroz, attends un peu.

Les nuages sont des chevaux blancs du dessin animé Triam ! Bonjour ! (1980)

Musique de Vladimir Chaïnski

Paroles de Sergueï Kozlov

Interprété par Clara Roumianova

Ce dessin animé qui parle d’un ourson, d’un hérisson et d’un lièvre, ne dit presque plus rien à personne, mais la chanson interprétée par Clara Roumianouva, elle, est devenue très célèbre et appréciée. Trois amis demandent aux nuages, où ils se dépêchent comme ça, et de leur faire faire un tour dans le ciel.

La chanson sur le rêve du dessin animé Le Vaisseau volant (1979)

Musique de Maxime Dounaïevski

Paroles de Iouri Entine

Interprété par Tatiana Chabelnikova, Garri Bardine, Rogvold Soukhoverko et Mikhaïl Boïarski

Cette chanson au style de conte russe est interprétée par quatre héros – la princesse Zabava, son père le tsar, Polkan, qui rêve de se marier avec elle pour le pouvoir, et un simple ramoneur. Chacun parle de son rêve et voit son bonheur différemment, mais chante le refrain « Ah, si seulement mon rêve prenait vie ! Quelle vie j’aurais alors ! ».

Un vrai ami ! (Une amitié forte ne se cassera pas…) du dessin animé Timka et Dimka (1975)

Musique de Boris Saveliev

Paroles de Mikhaïl Pliatskovski

Interprété par Clara Roumianova

L’histoire de l’ourson Dimka et du chaton Timka est pas mal oubliée, et ce dessin animé en stop-motion s’adresse aux très jeunes enfants. En revanche, la chanson qui parle des qualités d’un véritable ami est connue de chacun. « Un ami ne te laissera pas tomber, ne t’en demandera pas plus ».

Le Sourire du dessin animé Petit Raton Laveur (1974)

Musique de Vladimir Chaïnski

Paroles de Mikhaïl Pliatskovski

Interprété par Clara Roumianouva

Une autre chanson dont la popularité a laissé le dessin animé dans l’ombre. Chaque enfant en Russie sait qu’« une sombre journée est éclairée par un sourire », qu’il faut partager son sourire, et qu’« il reviendra, alors, plus d’une fois encore ».

