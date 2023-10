Les dix plus célèbres chanteurs et ensembles folkloriques russes

Russia Beyond (Ekaterina Tchesnokova/Sputnik; Vladimir Trefilov/Sputnik; Vladimir Meidzi/Getty Images; Olga Brozniakova/Getty Images)

Ils sont devenus célèbres dans le monde entier en interprétant des chansons émouvantes sur la nature de la Russie, l'amour et les paysages du Nord du pays.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En écoutant ces chansons, l'on imagine une troïka russe (traîneau tiré par trois chevaux) filant sur une route enneigée, des forêts de bouleaux et de joyeuses rondes de villageois. Ces chanteurs et groupes soviétiques et russes sont surtout connus pour leurs chansons folkloriques.

1. Lidia Rouslanova

Concert pour les soldats soviétiques sur les marches du Reichstag, le 2 mai 1945 Georgui Petroussov/Sputnik Georgui Petroussov/Sputnik

Chacune de ses chansons était comme un petit spectacle. Lidia Rouslanova (1900-1973) se distinguait parmi tous les interprètes de chansons folkloriques russes par son style unique et sa belle voix grave de contralto. Elle est surtout connue pour ses interprétations de Valenki, Il pleut dans la rue ou Katioucha. Elle montait sur scène en tenue paysanne avec un foulard sur la tête, le public appréciant beaucoup son image.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rouslanova a donné plus d'un millier de concerts, notamment le 2 mai 1945 au Reichstag, alors que Berlin venait d’être prise. Malgré sa popularité, en 1947, elle est tombée en disgrâce et a été envoyée au goulag. Elle n’en est sortie qu'après la mort de Staline en 1953. Elle a continué à se produire sur scène jusqu'à la fin de sa vie.

2. Lioudmila Zykina

Miroslav Mourazov/Sputnik Miroslav Mourazov/Sputnik

Le chant était une passion dans la famille de Lioudmila Zykina (1929-2009). Elle voulait devenir pilote, mais, en 1947, elle s'est rendue à une audition du Chœur Piatnitski et a « battu » de manière inattendue les 1499 autres participants ! Elle est devenue artiste solo en 1960, après avoir remporté un concours vocal à Moscou.

Maîtrisant le chant folklorique traditionnel, Zykina s'est inspirée du style de Rouslanova, transformant chaque chanson en une performance théâtrale. Elle a également interprété des chansons folkloriques, dont la plus célèbre était intitulée Volga.

>>> Les dix plus célèbres chansons folkloriques russes

3. Chœur Piatnitski

Alexandre Nevejine/Sputnik Alexandre Nevejine/Sputnik

Le premier chœur folklorique professionnel de Russie a été créé par le musicien Mitrofane Piatnitski. Pour trouver des artistes, il a sillonné les villages des régions de Voronej, Smolensk et Riazan. C'étaient tous de simples paysans dont le chant était très authentique. Le premier concert a eu lieu à Moscou en 1911 et a connu un grand succès, mais la véritable heure de gloire du chœur a eu lieu à l’époque soviétique.

Aujourd'hui, le Chœur Piatnitski est connu de tous les amateurs de chansons folkloriques russes.

4. Leonid Smetannikov

Valentin Mastioukov/TASS Valentin Mastioukov/TASS

Artiste du peuple de l'URSS, Leonid Smetannikov (né en 1943) est chanteur d'opéra (baryton) et soliste du Théâtre académique d'opéra et de ballet de Saratov.

Cependant, les chansons folkloriques russes qu’il a interprétées sont plus connues que ses airs d'opéra. Il se produisait non pas en portant des habits folkloriques, mais dans une tenue des plus ordinaires.

5. Chœur des сosaques du Kouban

Petchakovski Petchakovski

Le Chœur des сosaques du Kouban, l'un des plus anciens ensembles folkloriques de Russie, a été fondé en 1811. Initialement, il s'agissait d'un chœur destiné à chanter dans la cathédrale de la Résurrection de Krasnodar (ville appelée alors Ekaterinodar), mais, dès le milieu du XIXe siècle, il a commencé à donner des concerts de musique profane dans tout le Sud de la Russie.

Aujourd'hui, le chœur interprète le répertoire cosaque de différentes époques, des airs dédiés au Kouban et à la Russie, des chansons militaires ainsi que des œuvres folkloriques célèbres.

6. Chœur folklorique de Russie du Nord

С. Goubski/TASS С. Goubski/TASS

Les chants folkloriques du Nord de la Russie se distinguent par leur polyphonie riche et complexe.

Vous pouvez les entendre interprétés par le Chœur folklorique de la Russie du Nord, dont le répertoire comprend à la fois des chansons populaires et des œuvres rares des habitants des rives de la mer Blanche, les Pomors. Ce chœur est un chœur d'État (soutenu par l'État) qui a été fondé à Arkhangelsk en 1926. Il est constamment en tournée à travers le pays et possède un vaste programme musical en constante évolution.

7. Ekaterina Chavrina

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Ekaterina Chavrina (née en 1943) est la seule chanteuse folklorique russe à avoir donné deux concerts en solo aux Nations Unies (en 1981 et 1983).

Elle interprète des chansons folkloriques russes traditionnelles, ainsi que des airs soviétiques et contemporains.

8. Marina Deviatova

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

La chanteuse russe Marina Deviatova est née en 1983. Fille du musicien populaire Vladimir Deviatov, elle se produit sur scène dès son enfance. Bien qu'elle interprète également des chansons d'auteur, c'est en tant qu'interprète de musique folklorique russe qu'elle est devenue célèbre.

Ses fans apprécient sa voix très agréable, qui pourrait presque remplacer tout un chœur !

9. Nadejda Babkina

Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

L'Artiste du peuple russe Nadejda Babkina (née en 1950) a fondé au milieu des années 1970 l'Ensemble de la chanson russe, dont elle est devenue la soliste.

Son répertoire comprend des centaines de chansons célèbres avec des arrangements modernes. Difficile de ne pas se mettre à danser !

10. Pelagueïa

Vladimir Trefilov/Sputnik Vladimir Trefilov/Sputnik

Pelagueïa Teleguina (née en 1986) est montée sur scène pour la première fois à l'âge de quatre ans et, à neuf ans, elle avait déjà signé son premier contrat. À la fin des années 1990, elle était probablement l'une des adolescentes les plus célèbres du pays, et elle chantait des chansons folkloriques.

Aujourd'hui, elle interprète des versions modernes de chansons folkloriques et d'auteur. Depuis plusieurs années, elle est mentor dans l'émission musicale The Voice.

Bonus :

Archives personnelles Archives personnelles

Marion, une musicienne française, étudie le russe grâce à un traducteur en ligne et a cumulé des millions de vues sur YouTube en entonnant des mélodies folk émouvantes accompagnée de son accordéon. Découvrez sa voix magnifique en cliquant sur ce lien !

Dans cet autre article, faites la connaissance d’un collectif de descendants de Russes blancs faisant résonner des airs russes d'antan en France.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.