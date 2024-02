Le studio Gorki dévoile les secrets de la réalisation cinématographique

Russia Beyond

L'un des plus anciens studios russes a ouvert une partie de son musée. Vous pourrez vous familiariser avec les professions figurant dans les génériques de films et vous sentir membre de l'équipe de tournage.

Les films du studio Gorki sont des classiques du cinéma soviétique, russe et mondial. Dix-sept Moments de printemps, Carnaval, La 359e Section, Bim chien blanc à l'oreille noire, L'Invitée du futur, Le Frère et bien d'autres sont largement connus tant en Russie qu'à l'étranger.

Cette année, celui qui compte parmi les plus anciens studios de cinéma de Russie, fondé en 1915, ouvre son propre musée dans son bâtiment principal de la rue Sergueï Eisenstein, à Moscou. Une partie est déjà accessible au public. Vous pouvez y découvrir les différentes étapes de la production d'un film, examiner des décors, des accessoires et des costumes, et vous essayer au métier de régisseur lumière ou de maquilleur.

Nous avons visité la première exposition du musée, baptisée « En coulisse : Il y a à voir » et qui durera jusqu'au 12 mai. « Notre exposition porte sur les personnes qui travaillent dans les coulisses, sur ces professions cinématographiques qui n'apparaissent qu'au générique et que l'on connaît peu », nous a expliqué le studio de cinéma. En effet, le site fait travailler des centaines de personnes.

Dans le musée, le spectateur se retrouve à participer à une étape de la production d'un film : discussion du scénario, scénarimage, casting, création de décors, travail avec la lumière et le son.

Tous les détails de l'espace d'exposition semblent familiers. Au-dessus de la table où se réunit l'équipe, l’on trouve des feuilles du scénario du film Fin de l’opération « Résident » (1986), tourné ici.

Sur un mur, l’on peut voir des scènes de Dix-sept Moments de printemps (1973) et faire défiler sur un écran un album avec des auditions d'acteurs. Sur un autre mur, se trouve un scénarimage du nouveau film Nuremberg(2023). Il y a également des décors réels du thriller Le Marionnettiste (2023) et des costumes originaux des films La Jeunesse de Pierre le Grand (1980) et Après la petite pluie du jeudi (1986).

Il est impossible d'imaginer le cinéma moderne sans les images de synthèse. L'un des lieux de l’exposition montre par conséquent comment les prises de vue virtuelles se transforment en rendu « réel ».

La partie principale du musée des studios de cinéma ouvrira ses portes au cours de l'été.

