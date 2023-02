Comment le cinéma de Iakoutie a conquis la Russie et le monde entier

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Iakoutie (République de Sakha) possède une industrie cinématographique à part entière, avec tous les attributs, bien qu’à plus petite échelle : concurrence des studios privés, école de cinéma, fonds privé de soutien au cinéma, festival annuel du film, et même son propre service de streaming en ligne, SAKHAMOVIE.RU. Mais surtout, les films locaux sont un succès au box-office régional et devancent les œuvres nationales et hollywoodiennes en termes de recettes. Récemment, des réalisateurs iakoutes ont même commencé à remporter des prix dans les principaux festivals russes et internationaux.

Quel est donc le secret du « phénomène iakoute » ?

Le fameux mur de Game of Thrones existe réellement

Sergueï Doktorov/EyeEm/Getty Images Sergueï Doktorov/EyeEm/Getty Images

Il semblerait qu’il n’y ait pas lieu de s’étonner du succès de la Iakoutie : c’est la plus grande région de Russie, d’une taille équivalente à plus de cinq fois la France métropolitaine ! Une partie de cette légendaire Sibérie. La République de Sakha (c’est le nom que se donnent les Iakoutes) occupe près de 20% du territoire du pays et est légèrement inférieure à l’Inde en termes de superficie (plus de 3 millions de kilomètres carrés). Toutefois, un détail important : si l’Inde a une population de plus d’un milliard d’habitants, l’ensemble de la Iakoutie n’en compte même pas un million. Près de 4/5 de la république est couverte de forêts, avec des étés très courts et des températures extrêmement basses en hiver. Les localités d’Oïmiakon et Verkhoïansk sont d’ailleurs les « pôles du froid », lieux habités en permanence les plus froids au monde. En janvier dernier, un record de gel sur 30 ans a été battu dans la république : les météorologues ont enregistré -62,4°C.

En d’autres termes, il s’agit de l’un des endroits les plus rudes de la planète, qui ne présente apparemment aucune condition préalable à un boom cinématographique. Les centres traditionnels de production cinématographique, Moscou et Saint-Pétersbourg, sont très éloignés. Oui, les lieux sont incroyablement pittoresques (des passionnés ont même réalisé une vidéo fictive montrant que le mur de Game of Thrones existe réellement – et ce sont les colonnes de la Lena, une merveille naturelle iakoute).

Le contexte factuel est attrayant à l’écran – la région est multiethnique : vivent ici non seulement les Iakoutes païens (un peuple turcique) et les Russes, mais aussi de nombreux peuples du nord (Evenks, Évènes, Dolganes, Ioukaghirs, Tchouktches), qui conservent leurs traditions. Cependant, la république ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour les tournages. Quelques films peuvent être réalisés, mais on ne peut pas construire une industrie sur la base d’un simple enthousiasme.

Or, c’est exactement ce qui s’est passé. Du jour au lendemain, toute la région a développé la fièvre du cinéma.

Tout le monde filme et tout le monde regarde

La Iakoutie est impliquée dans le processus cinématographique depuis les années 1930. Des studios d’autres régions tournaient des documentaires ici et engageaient des comédiens de théâtres locaux. Les sociétés cinématographiques iakoutes – dont le studio d’État Sakhafilm – n’ont commencé à apparaître qu’après l’effondrement de l’URSS, au début des années 1990. Le véritable boom du cinéma a commencé plus tard, lorsque les cinémas ont commencé à croire en la production locale et à l’intégrer dans leurs répertoires. Le premier film, le thriller My Love de Sergueï Potapov (2004), a fait scandale : son budget a été rentabilisé quatre fois, mais de nombreux spectateurs, qui s’attendaient clairement à un mélodrame (avec un tel titre), ont été choqués par les scènes sanglantes et l’humour noir. Néanmoins, le processus a été poursuivi. Ces dernières années, un ou deux films iakoutes par mois sortent localement.

Les spectateurs regardent activement des films de tous genres, des œuvres d’action historiques (Cold Gold) aux comédies sur les battles de danse (Cheke). L’un des genres les plus réussis du cinéma iakoute est le film d’horreur. Il existe même un film iakoute portant sur une zombie-apocalypse – Republic Z (2018). Toutefois, le plus souvent, l’on y réalise des films sur les fantômes. Visuellement, tout est similaire aux films d’horreur japonais, mais alors que là-bas, en règle générale, des messagers de l’autre monde se vengent, les films d’horreur iakoutes parlent d’amour entre les vivants et les morts.

Les cinéastes locaux sont de fins experts du contexte cinématographique mondial – ils connaissent non seulement Hollywood, mais aussi le cinéma asiatique (dont ils s’inspirent clairement), mais même dans les sujets universels, ils cherchent leur propre accent. Les films mystiques s’inspirent des motifs du folklore local, les drames historiques traitent des moments clés de l’histoire du peuple iakoute et littéralement toutes les œuvres sont en langue iakoute. Bien sûr, cela restreint le public – seule la moitié de la population de la république (moins de 500 000 personnes) parle le iakoute. Néanmoins, c’est une question de principe. Le cinéma en Iakoutie n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen de préserver l’identité locale.

Dmitri Davydov et l'actrice iakoute Valentina Romanova-Tchyskyyraï au festival Kinotavr, à Sotchi Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

De nombreux passionnés n’ont pas de formation professionnelle cinématographique et ils ont réalisé (ou réalisent) leurs films pendant leur temps libre, parfois à mille lieues de leur activité principale. Par exemple, Dmitri Davydov, le cinéaste le plus célèbre de Iakoutie, était instituteur dans un village. Ce n’est qu’après que son troisième film, Scarecrow, a remporté le grand prix du principal festival russe, Kinotavr, en 2020, que Davydov a finalement quitté son emploi pour se consacrer entièrement au cinéma. Le réalisateur n’a pas hésité à contracter un prêt bancaire pour tourner son premier film. Parmi ses prochains projets figure une comédie musicale sur son village natal, Amga. Davydov a promis d’utiliser une partie des bénéfices pour construire un jardin public.

Iakoutsk-Moscou-Iakoutsk

Agent Mambo AlexeïAmbrossiev/Suoratt, 2019 AlexeïAmbrossiev/Suoratt, 2019

L’œuvre la plus rentable de Iakoutie a été la comédie policière Agent Mambo (2019) sur un policier malavisé qui infiltre une bande criminelle. Avec un budget de moins de 2 millions de roubles (25 000 euros), le film en a rapporté près de 16 millions (200 000 euros). Le budget moyen des films iakoutes varie de 1 à 3 millions de roubles (12 500 – 37 500 euros) – les équipes sont compactes, les tournages rapides et les salaires faibles.

Detector Kostas Marsaan/Studio Gorki, 2022 Kostas Marsaan/Studio Gorki, 2022

Bien sûr, il existe aussi des films plus coûteux. Par exemple, le premier film iakoute sorti à l’échelle nationale, le thriller My Murderer (2016) de Kostas Marsaan, a coûté 5 millions de roubles (62 500 euros) en production. Le film suivant de Marsaan, l’ethno-horreur Spirit of Itchi (2020), a coûté 26 millions de roubles (325 000 euros). Le rôle principal y est tenu par la star nationale Marina Vassilieva, connue pour le drame Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev, nommé aux Oscars. Spirit of Itchi s’est frayé un chemin avec succès à travers les festivals de genre internationaux – il a concouru à Lisbonne, Vienne et Sitges. Et au printemps, la nouvelle œuvre de Marsaan, le thriller Detector avec Kirill Käro (ayant joué dans la série russe à succès international To the lake), tourné pour le studio moscovite Gorki, sortira dans toutes les salles du pays. Il convient de souligner que cette trajectoire de carrière – de Iakoutsk (la capitale iakoute) à Moscou – est jusqu’à présent assez unique. Beaucoup de gens vont effectivement étudier dans des écoles de cinéma de la capitale russe, mais rentrent ensuite en Iakoutie pour travailler.

Le « phénomène iakoute » a toutefois acquis une renommée nationale et internationale grâce au cinéma d’auteur plutôt qu’au cinéma de genre. À l’heure actuelle, les cinéastes locaux ont remporté les grands prix des principaux festivals de cinéma russes – Kinotavr, Window to Europe et le Festival international du film de Moscou – ainsi que de nombreux prix et nominations internationaux. Par exemple, le premier film de Dmitri Davydov, Bonfire (2016), a remporté le prix du meilleur film dramatique au festival ImagineNATIVE de Toronto, a été en compétition au festival de Busan et nommé pour les « Oscars asiatiques » – le prix de l’Académie du film d’Asie-Pacifique. Le drame historique Nuuchcha (2021) de Vladimir Mounkouïev a quant à lui remporté le grand prix de la section Est-Ouest du festival de Karlovy Vary, en République tchèque.

Bonfire Dmitri Davydov/Altan Studio, 2016 Dmitri Davydov/Altan Studio, 2016

