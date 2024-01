Que signifie le croissant de lune sur les croix orthodoxes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La croix est l’un des principaux symboles chrétiens. Le Christ a été crucifié, c’est-à-dire supplicié sur une croix, sa mort ayant permis d’expier tous les péchés de l’humanité aux yeux des Chrétiens. Il est inhabituel pour l’œil moderne de voir que sur les croix des anciennes églises russes sont également représentés des croissants de lune, que nous avons coutume considérer comme des symboles musulmans.

Des croix avec un croissant se trouvent, par exemple, à Moscou – à l’église Siméon-le-Stylite sur la rue Povarskaïa de 1676, sur la cathédrale Sainte-Sophie du Kremlin de Vologda de 1568, ou sur la cathédrale de la Trinité de la ville de Verkhotourié (Oural) de 1703.

Cathédrale Sainte-Sophie de Vologda Dmitry Kulakov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Kulakov (CC BY-SA 3.0)

Voyons quels types de croix existent dans l’orthodoxie et comment le croissant de lune s’est retrouvé représenté dessus.

Quels types de croix existent dans l’Église orthodoxe russe

Traditionnellement, la croix orthodoxe russe possède six ou huit extrémités. Elle se compose d’une barre transversale verticale, ainsi que d’une ou deux barres horizontales sur le dessus. En dessous se trouve une autre barre transversale diagonale sur laquelle semblaient reposer les pieds du Christ. Elle symbolise la balance sur laquelle les péchés humains sont pesés. En savoir plus sur la croix russe ici.

De telles croix existaient au VIe siècle à Byzance, à travers laquelle la Russie a adopté le christianisme ainsi que ses symboles. Elles ont commencé à être répandues à l’époque d’Ivan le Terrible. Ce dernier étant le premier prince russe à s’être proclamé tsar, il était important à ses yeux de souligner la continuité de son pouvoir et son lien avec Byzance.

Jusqu’au XVIe siècle, diverses croix ont été trouvées en Russie. Par exemple, à Veliki Novgorod, on pouvait voir des croix inscrites dans un cercle. Elles ressemblaient à la croix celtique (ou nimbée), et provenaient également de Byzance. Le cercle représentait l’auréole ou la couronne d’épines. En savoir plus à leur sujet ici.

Il y avait aussi des croix sur lesquelles, au lieu de la barre transversale diagonale inférieure, on voyait un croissant horizontal.

Le croissant de lune dans l’Orthodoxie est-il lié à l’islam?

Dômes de la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou Vladimir Sergeyev/Sputnik Vladimir Sergeyev/Sputnik

Aujourd’hui, le croissant de lune est associé à l’islam, car il constitue l’un des principaux symboles de cette religion.

Mais le croissant chrétien n’est pas associé à cette confession : il était utilisé dès le VIe siècle dans la Byzance chrétienne et était l’un des symboles de Constantinople. Selon une version, ce symbole aurait été emprunté par l’Empire ottoman après la conquête de la ville par les Turcs.

Que signifie le croissant chrétien?

Église Saint-Siméon-le-Stylite Domaine public Domaine public

Il existe une version selon laquelle la croix avec un croissant symbolise une ancre, car dans une épître de Paul, il est dit que la « croix » est comme une espérance pour l’âme des chrétiens, telle une « ancre sûre et solide ». Le lieu de culte lui-même est un navire qui aide les croyants à accéder au Royaume des Cieux.

Mais la croix n’est pas seulement synonyme de crucifixion : avant même le christianisme, elle était un symbole répandu du soleil. « La combinaison d’une croix et d’un croissant s’inscrit tout à fait dans le symbolisme cosmologique d’origine païenne : la croix et le croissant symbolisent le soleil et la lune, écrit B. Ouspenski dans le livre Symbolisme solaire-lunaire dans l’apparence des temples russes. Dans le même temps, les deux symboles ont une autre signification, chrétienne celle-ci : la croix est évidemment un symbole du Christ, tandis que la lune dans la tradition chrétienne symbolise la Mère de Dieu ».

Cathédrale principale des forces armées russes Alexandre Melnikov/Sputnik Alexandre Melnikov/Sputnik

Ceci est confirmé par une phrase de l’Apocalypse de Saint Jean : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles ». D’ailleurs, la Lune se retrouve souvent sur les icônes représentant la Vierge Marie.

Autres utilisations du croissant dans l’orthodoxie

Le croissant de lune est également un symbole important de la Nativité du Christ. Il semble reprendre la forme du berceau de l’enfant Jésus à Bethléem. Ainsi, la coupe eucharistique et les fonts baptismaux, par exemple, ont une forme semi-circulaire.

Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

Mais le croissant de lune a une autre vocation dans l’orthodoxie. Les auréoles des saints sont représentées par une forme semi-circulaire sur les icônes. Et dans les précieux encadrements (riza) d’icônes se trouve un élément appelé « tsata ». Il s’agit d’une décoration spéciale en forme de croissant ou de double croissant avec un bord orné, qui est placée sous la poitrine dans les représentations du Christ, de la Mère de Dieu, de la Sainte Trinité et de quelques autres saints particulièrement vénérés (Jean-Baptiste ou saint Nicolas, par exemple). Au sommet de ce type de représentation se trouve une couronne/auréole réalisée avec le cadre de l’icône, et en bas se trouve le tsata.

