Divnogorié, ce célèbre monastère russe bâti dans des falaises de craie

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cet endroit est caché parmi les champs et les collines, à 650 km au sud de Moscou et à 150 km au sud de la ville de Voronej. Souvent, les touristes viennent ici en été, déviant de l’autoroute qui mène à la mer Noire.

Legion Media Legion Media

En le voyant, tout voyageur comprend pourquoi ce site s’appelle « Divnogorié », qui signifie littéralement « divines montagnes ». Les habitants des environs l’appellent simplement « Divy ».

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

Divnogorié est célèbre pour ses collines de craie blanche comme neige et ses falaises qui s’élèvent soudainement au milieu de champs verdoyants de la Russie centrale. Elles se dressent sur les rives de la rivière Tikhaïa Sosna (Pin silencieux), non loin de sa confluence avec le fleuve Don. Ainsi, sous le regard d’un touriste stupéfait, s’ouvrent à la fois un relief vallonné à couper le souffle et une vallée fluviale pittoresque.

Legion Media Legion Media

L’une des premières mentions écrites de ce lieu remonte à la fin du XIVe siècle : un moine accompagnant le métropolite de Kiev Pimène a rapporté qu’il avait vu des piliers de pierre blanche se dressant « divno » (divinement) et « krasno » (joliment) sur les berges de ce cours d’eau.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Au milieu de ces beautés naturelles, se trouve l’incroyable monastère de Divnogorié. La légende locale raconte qu’au XIIe siècle, les hiéromoines pèlerins Xénophon et Joasaph de Sicile se sont réfugiés sur les terres russes et sont venus ici, apportant avec eux l’icône miraculeuse de Notre-Dame de Sicile. Apparemment, c’est ainsi que la première église-grotte y a été construite à l’intérieur d’une falaise de craie.

Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0)

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le monastère est apparu en 1653. Situé juste sur le chemin de l’ancienne Rus’ au Khanat de Crimée, il a été attaqué à plusieurs reprises par les Tatars. Par conséquent, il était même entouré d’une enceinte en bois, qui n’a pas survécu à ce jour.

Legion Media Legion Media

Au même moment, au XVIIe siècle, la première église rupestre en l’honneur de Jean le Baptiste a été creusée dans la montagne crayeuse.

Église Saint-Jean-Baptiste Alexandra Gouzeva Alexandra Gouzeva

Depuis l’époque de Pierre le Grand, de nombreux voyageurs en route vers la mer d’Azov se sont arrêtés dans ce monastère pour la nuit. Les roches pyramidales blanches leur faisaient une impression incroyable.

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

En 1699, l’empereur russe lui-même a visité ce lieu, y déjeunant du poisson, que les moines pêchaient dans la proche rivière. Sous Catherine II, le monastère de Divnogorié a perdu ses terres ainsi que ses moyens de subsistance et a donc été fermé.

Église de l’icône de la Mère de Dieu de Sicile Insider (CC BY-SA 4.0) Insider (CC BY-SA 4.0)

Le monastère n’a rouvert ses portes qu’au XIXe siècle. Il est devenu un centre spirituel assez prospère du sud de la Russie. La légende dit que pendant une épidémie de choléra, l’icône sicilienne miraculeuse de la Mère de Dieu a été découverte près du monastère (apparemment, c’est ainsi que la légende des moines siciliens est apparue). L’autel de la deuxième église rupestre a alors été consacré en son honneur.

Alexandre Novikov (CC BY-SA 4.0) Alexandre Novikov (CC BY-SA 4.0)

Les moines eux-mêmes ont creusé dans la roche crayeuse non seulement l’église, mais tout un complexe rupestre – salles, passages, escaliers, cellules, et même un deuxième étage avec réfectoire.

Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Cependant, dans le monastère de Divnogorié, l’on trouve aussi un temple « ordinaire » nommé en l’honneur de la Dormition de la Mère de Dieu.

Cathédrale de la Dormition de Divnogorié Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

À l’époque soviétique, les églises rupestres se sont délabrées et ce n’est que dans les années 1990 qu’elles ont été restaurées. Aujourd’hui, les offices religieux s’y tiennent en été.

Aleksandra057 (CC BY-SA 4.0) Aleksandra057 (CC BY-SA 4.0)

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les Russes transforment des bateaux et des trains en églises.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.