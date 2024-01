Les dix principaux théâtres de Moscou

On dénombre environ 250 théâtres dans la capitale russe. Nous évoquons ici les plus célèbres d’entre eux.

Théâtre Bolchoï

Le principal théâtre du pays est né le 28 mars 1776, lorsque Catherine II nomma le prince Ouroussov responsable des spectacles de Moscou. Bien que des pièces de théâtre fussent initialement données sur sa scène, elles ont été remplacées au fil du temps par des opéras et des ballets. Au Bolchoï, le légendaire Marius Petipa a mis en scène son ballet Don Quichotte, et la première du légendaire Lac des Cygnes y a eu lieu.

Au début du XXe siècle, l’opéra du Bolchoï était dirigé par le compositeur Sergueï Rachmaninov et la scénographie des productions était réalisée par les éminents artistes Konstantin Korovine et Alexandre Golovine. À différentes époques, Fiodor Chaliapine, Elena Obraztsova, Galina Vichnevskaïa et Zourab Sotkilava y ont chanté. Les danseuses Olga Lepechinskaïa, Galina Oulanova, Maïa Plissetskaïa, Vladimir Vassiliev et Ekaterina Maximova ont en outre brillé sur sa scène.

Le répertoire du Bolchoï comprend aujourd’hui des opéras et des ballets classiques et modernes mis en scène par de grands noms russes et occidentaux.

Théâtre Maly

L’un des plus anciens théâtres russes existe depuis 1756 : les premiers acteurs du « théâtre après de l’Université de Moscou » étaient des étudiants. En 1824, la troupe s’installe dans un bâtiment de la place Petrovskaïa (aujourd’hui place Teatralnaïa) : en raison de sa petite taille, le bâtiment est surnommé petit (« maly » en russe) en comparaison de son grand (« bolchoï ») voisin. Du vivant de Pouchkine, trois de ses œuvres ont été mises en scène ici : La Fontaine de Bakhtchissaraï, les Tziganes et Rouslan et Lioudmila, tandis que Nikolai Gogol lui-même a proposé d’y mettre en scène son Revizor.

Le principal auteur de pièces destinées au théâtre était toutefois Alexandre Ostrovski : ses 48 pièces ont toutes été mises en scène au Maly ; Ostrovski écrivait spécialement pour le théâtre et lisait lui-même ses œuvres à la troupe. Les traditions du théâtre réaliste classique sont préservées ici encore aujourd’hui : on y donne principalement des représentations de pièces classiques en costumes d’époque.

Théâtre d’art de Moscou Anton Tchekhov

La rencontre historique entre le metteur en scène Konstantin Stanislavski et le dramaturge Vladimir Nemirovitch-Dantchenko au restaurant Bazar slave à l’été 1897 a jeté les bases et les principes du « théâtre d’art ». La première production était Le Tsar Fédor Ivanovitch d’Alexeï Tolstoï. En 1902, le théâtre s’installe dans un bâtiment de l’allée Kamerguerski, en plein centre-ville, où il se trouve aujourd’hui encore. Nicolas Roerich, Boris Koustodiev ou encore Alexander Benois ont participé à la conception des représentations, tandis qu’Anton Tchekhov et Maxime Gorki ont été les principaux « fournisseurs » de pièces pour le théâtre.

Aujourd’hui, le Théâtre d’art de Moscou Anton Tchekhov est l’un des fleurons du nouveau théâtre dramatique, et l’on peut y voir des spectacles classiques et contemporains ; l’établissement ne désemplit pas quelle que soit la saison.

Théâtre du Lenkom

Successeur du Théâtre de la jeunesse ouvrière, le Lenkom a été fondé en 1927. Le « Théâtre du Komsomol de Lénine », son nom complet, a connu un nouveau souffle au début des années 1960, lorsqu’Anatoli Efros en est devenu le directeur artistique : les pièces de Viktor Rozov, Edouard Radzinski et Mikhaïl Boulgakov ont été interprétées par les jeunes Alexandre Zbrouev, Valentin Gaft, Alexandre Chirvindt et Olga Yakovleva.

En 1973, l’ère du Lenkom, telle que les spectateurs la connaissent aujourd’hui, a commencé, lorsque la direction du théâtre est revenue à Mark Zakharov. Ses productions Till l’Espiègle et L’étoile et la mort de Joaquín Murieta ont connu un grand succès, tandis que l’opéra rock Junon et Avos est toujours à l’affiche à ce jour.

Sovremennik

Le théâtre a été fondé pendant le dégel de Khrouchtchev par les diplômés de l’École de théâtre d’art de Moscou Oleg Efremov, Galina Voltchek, Igor Kvacha, Oleg Tabakov, Evgueni Evstigneïev et d’autres. Désireux de développer les principes posés par Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko, ils ont jeté leur dévolu sur des pièces d’auteurs modernes. Leur première production était Éternellement vivants, basée sur la pièce éponyme de Viktor Rozov.

La troupe adhère toujours à ces principes : elle produit certains des spectacles les plus expérimentaux et avant-gardistes de Russie.

Théâtre musical Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko

Les fondateurs du théâtre d’art pensaient que l’opéra ne devait pas se résumer à un « concert en costumes », mais devait produire une forte impression dramatique afin que le public vibre avec ce qui se passe sur scène et y croie, tout comme lors d’une pièce de théâtre. Cet établissement à la croisée de l’opéra et du théâtre existe depuis décembre 1918, date de la fondation du Studio d’opéra auprès du Théâtre Bolchoï, dirigé par Stanislavski. En 1939, une troupe de ballet le rejoint. Vsevolod Meyerhold, Peter Stein, Vladimir Bourmeister, Nacho Duato, John Neumeier et Angelin Preljocaj ont travaillé ici.

Le répertoire, outre la Norma, Aïda, La Bayadère et Giselle, comprend des ballets en un acte de chorégraphes modernes, les opérettes Une soirée d’hiver à Chamonix et Robinson Crusoé et des raretés comme Médée de Luigi Cherubini. Parmi ses stars figurent Hibla Gerzmava, Gueorgui Smilevski, Natalia Somova, et Oxana Kardach.

Théâtre des Nations

Le bâtiment en briques rouges de l’allée Petrovski est un véritable monument du domaine théâtral. Son ancêtre, le théâtre privé Korch, a ouvert ses portes en 1885 dans ce manoir, construit dans un style pseudo-russe. C’est ici que fut jouée pour la première fois Ivanov de Tchekhov. En 2006, la direction du théâtre a été assumée par l’acteur Evgueni Mironov : chaque spectacle du théâtre est pensé comme un projet distinct, auquel différents metteurs en scène et des acteurs sont invités à participer.

Des productions expérimentales sont présentées sur la Petite Scène et dans le Nouvel Espace du théâtre. Son répertoire comprend des interprétations modernes de classiques allant de Shakespeare à Boulgakov, en passant par Tolstoï et Ostrovski, ainsi que du théâtre moderne.

Électrothéâtre Stanislavski

Tout ici est prétexte à des expérimentations. L’Électrothéâtre est le successeur du Théâtre dramatique Stanislavski de la rue Tverskaïa de Moscou. En 2015, sa direction a été assumée par le metteur en scène Boris Youkhananov : l’établissement a changé non seulement de nom (il n’est pas sans rappeler l’Électrothéâtre Ars, qui existait ici au début du XXe siècle), mais aussi d’approche. Le Stanislavski fait converger différents types d’art, et les performances, pièces de théâtre et concerts se complètent mutuellement.

De célèbres metteurs en scène ont collaboré avec cet établissement, comme Theodoros Terzopoulos, Heiner Goebbels, Konstantin Bogomolov, Marfa Gorvits. Boris Youkhananov accorde une grande attention à la musique : près de deux douzaines d’opéras ont été mis en scène à l’Électrothéâtre, dont des opéras expérimentaux écrits par des compositeurs modernes.

Théâtre Vakhtangov

Le fondateur du théâtre, Evgueni Vakhtangov, était l’élève de Stanislavski et de Nemirovitch-Dantchenko. Au fil des époques, le théâtre a été dirigé par Ruben et Evgueni Simonov, Mikhaïl Oulianov et par le célèbre Rimas Tuminas dans les années 2000. La troupe comprend Sergueï Makovetski, Ioulia Routberg, Maxime Soukhanov et d’autres stars du théâtre et du cinéma.

Le répertoire est quant à lui constitué de classiques et de drames plus modernes, comme la pièce Princesse Turandot, mise en scène par Vakhtangov lui-même en 1922 et jouée ici jusqu’en 2006. En 1997, une fontaine-statue Princesse Turandot a été installée à proximité du théâtre en l’honneur de cette représentation légendaire.

Théâtre-Atelier Piotr Fomenko

L’un des phénomènes les plus frappants du théâtre moscovite des années 1990 a été créé par les diplômés du studio du metteur en scène Piotr Fomenko. Ils ont formé une nouvelle troupe qui a exploré et élaboré les traditions du théâtre de répertoire russe.

Aujourd’hui, l’affiche du Fomenko comprend des productions d’Ostrovski, Tchekhov, Tolstoï, Pirandello, Goumiliov, Volodine et Vampilov. Evgueni Tsyganov, Polina Agoureïeva, Ksenia et Polina Koutepova, Galina Tiounina et d’autres se produisent sur sa scène.

