Les quatre meilleurs théâtres gastronomiques de Moscou

À travers la nourriture, la vidéo et l’audio, des metteurs en scène et de grands chefs racontent des histoires sur notre monde, la Russie et le public lui-même.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Krasota

Archives du service de presse Archives du service de presse

Ce restaurant-bar, qui ne peut accueillir qu’une vingtaine de personnes, marie expériences immersives et gastronomiques. Assis autour d’une grande table ronde, les convives regardent des projections vidéo à grande échelle. Par exemple, dans « La Russie imaginaire », vous pouvez passer de l’époque du paganisme à l’URSS puis à la modernité, comme dans une machine à remonter le temps.

Les invités se retrouvent dans une salle ronde sombre et sans fenêtres, les plats changent de manière dynamique, sans laisser de place à l’ennui. L’action se déroule à la fois dans les assiettes et tout autour : sur les murs et les tables, une séquence vidéo vous plonge dans d’autres époques de l’histoire, vous obligeant à ressentir de la nostalgie ou à réfléchir au passé.

Archives du service de presse Archives du service de presse

« Dans le projet, nous expérimentons la façon de traduire les images en aliments et d’évoquer différents sentiments, explique Vladimir Moukhine, chef cuisinier du projet et du holding White Rabbit Family. Le succès dans ce processus n’est au rendez-vous que grâce à une authentique expérience humaine. Par exemple, mon expérience personnelle, quand j’ai été pris dans une terrible tempête alors que je naviguais en Norvège, m’a permis de transmettre l’impression liée à la jetée du tableau d’Aïvazovski La Neuvième Vague lors d’un des dîners ».

Archives du service de presse Archives du service de presse

Krasota a organisé des dîners consacrés à la Russie et à huit peintres russes. Par exemple, « Imaginary Art » réinterprète les œuvres de Répine, Petrov-Vodkine, Chagall et d’autres. En janvier, le nouveau show « Imaginary Future » sera présenté ; on y narrera sept histoires consacrées à des futurs possibles de l’humanité, de la construction de mégapoles au fond des océans à la domination mondiale de l’intelligence artificielle.

Adresse : Moscou, Romanov per. 2, bâtiment 1

Site web

Billets à partir de 23 500 roubles (environ 230 euros)

Svet

Archives du service de presse Archives du service de presse

Ce show reproduit un voyage dans un train express imaginaire qui nous emmène à travers les vices humains. Les spectateurs sont assis dans une salle où les tables sont disposées parallèlement les unes aux autres. Les visuels sur les murs alternent : espace, mer, abstractions, paysages vus de la fenêtre du compartiment. Des voix live retentissent périodiquement. Le spectateur se voit proposer des discussions sur des sujets d’actualité de notre époque : l’argent, le sexe, l’oisiveté, le pouvoir, l’ego… Ce n’est pas un hasard si le nom du show est « Guilty Show ».

Il y a six actes au total ; pendant les pauses, le dîner est servi par le chef Stanislav Pessotski, le principal vulgarisateur du style « nordique » (style gastronomique scandinave) en Russie.

Archives du service de presse Archives du service de presse

« Notre show propose une série de puzzles, et la nourriture en fait partie, a déclaré Pessotski. Par exemple, dans la partie Oisiveté, nous sommes au fond de l’océan. Le sujet et la scène elle-même parlent de la mer, donc la nourriture dans l’assiette est d’origine marine : plusieurs types de caviar, d’algues, de morue, etc. Il n’était pas nécessaire de trop se casser la tête ici. Et dans la partie Ego, l’histoire porte sur ce qui est toujours caché des yeux. Il y a la "coquille" d’une personne et il y a sa "garniture", donc l’idée était de transmettre l’image du vide de façon cachée. Une personne reçoit une assiette blanche remplie de lumière, et ce n’est qu’en brisant la structure blanche comme neige qu’elle atteint la vérité ».

Adresse : Moscou, Podkopaïevski per., 4a

Site web

Billets : 18 000 roubles (environ 180 euros)

Madison - Mad Girls

Archives du service de presse Archives du service de presse

Lors de ce late dinner show, les spectateurs sont transportés dans l’ambiance d’un cabaret américain du début du XXe siècle. Les héroïnes du show, entourées d’un luxueux décor - velours, verre, bois et bronze - chantent, dansent, racontent leurs histoires et évoquent leurs rêves. Le spectacle se déroule aussi bien sur scène qu’en hauteur (numéros de cirque) et entre les tables, dont s’occupent les serveurs lors de courts entractes.

Archives du service de presse Archives du service de presse

Le menu s’ouvre avec un pâté de magret de canard avec glaçage au chocolat. Viennent ensuite une marmelade de betteraves avec du labné et des chips de malt, et des pétoncles avec une mousse de fromage fumé soulougouni. En plat principal, on déguste du filet de cerf avec de l’aïoli à l’ail noir et des pommes de terre farcies. Pour finir, on a droit à un dessert au cassis, de la crème au thé et une tuile au café.

Archives du service de presse Archives du service de presse

« Les décisions audacieuses faisaient partie intégrante de la mission du show, les plats devaient être osés et évoquer différentes émotions, a expliqué le producteur, Alexeï Lyssenko. Par exemple, la combinaison inhabituelle de pétoncles et de betteraves en marmelade est apparue. C’est quelque chose que peu de gens essaieront ailleurs. »

Adresse : Leningradski Prospekt 31A, bâtiment 1

Site web

Billets : 7500-12 500 roubles (entre 75 et 125 euros)

Miroir. Life

Archives du service de presse Archives du service de presse

12 spectateurs, 12 salles, 24 comédiens, 1 000 m² au centre de Moscou. Cet espace accueille une « promenade » théâtrale qui se termine par un dîner. Comment se déroule cette promenade ? Les détails de la représentation Miroir de Carlos Santos sont strictement confidentiels, mais voici ce que l’on sait : dans un premier temps, une douzaine de spectateurs se déplacent librement dans un espace assez vaste - le metteur en scène donne le ton, tantôt accélérant, tantôt ralentissant le rythme. 24 comédiens jouent pour 12 spectateurs. Chaque spectateur réalise sa propre expérience visuelle et sonore, réagissant à l’action qui se déroule à proximité de lui.

« Le spectacle aborde différents sujets, parle de la vie, de la mort, du mensonge, et des faux-semblants. C’est comme aller chez un psychologue, le public ne se contente pas de regarder les scènes : il les traverse lui-même et participe à l’action », écrit une internaute.

Archives du service de presse Archives du service de presse

Le nom du spectacle, les organisateurs l’expliquent comme suit : Carlos renvoie à l’écrivain Castaneda et Santos à saint Nicolas, qui exauce les veux.

Les organisateurs préviennent que le spectacle contient des changements brusques de lumière et que le spectateur peut se retrouver dans un espace confiné, ce qui peut être difficile à supporter pour certains.

Au bout de la promenade, les spectateurs profiteront d’un dîner simple à une table commune, où chacun pourra choisir de la nourriture à son goût - poisson ou viande, légumes frits et frais, fromages et vin. Vous pourrez partager vos impressions concernant votre expérience avec les autres participants et comparer vos émotions.

Ce spectacle a été élaboré et mis en scène par le metteur en scène Talgat Batalov et le producteur et restaurateur Evgueni Kadomski sur la base d’un texte du dramaturge Maxime Kourotchkine.

Adresse : Bolchaïa Dmitrovka, 32, bâtiment 1

Site web

Billets : 5 000 à 6 900 roubles (entre 50 et 69 euros)

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.