Cinq nouvelles représentations théâtrales russes à regarder en ligne

Ces productions théâtrales russes parmi les plus passionnantes sont présentées à la fois dans des cinémas à travers le monde et en ligne, sous-titrées en anglais.

Visiter la Russie est toujours un problème pour de nombreux touristes en raison des restrictions liées à la pandémie. Néanmoins, une bonne nouvelle fera fondre le cœur des amateurs de théâtre. Certains spectacles russes à succès et incroyablement intéressants sont en effet disponibles en ligne et dans des cinémas des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

Toutes les représentations sont filmées devant un public en direct et sont présentées en russe avec des sous-titres en anglais.

Le projet Stage Russia HD fait découvrir le meilleur du théâtre russe aux spectateurs du monde entier depuis 2016. Son fondateur, Eddie Aronoff, un Américain aux racines russes, a déjà organisé la diffusion d'une douzaine de grandes productions en dehors de la Russie.

Voici le programme de la saison 2021-2022 :

Boris, Musée de Moscou

Un corbeau volant, un poète, un chœur folklorique, des saints et des pécheurs, des vivants et des morts. Ce spectacle sombre mais brillant a été imaginé par l'un des plus célèbres metteurs en scène russes, Dmitri Krymov. Il est basé sur la magnifique tragédie d'Alexandre PouchkineBoris Godounov et est une métaphore sur le destin de la Russie, ses dirigeants et ses valeurs éternelles, montrant une ligne directe entre la Russie d'aujourd'hui et son passé impérial.

Le spectacle est présenté pour la première fois dans les entrepôts de provisions médiévaux du Musée de Moscou. Boris met en scène des acteurs incroyables, tels que Mikhaïl Filippov, Viktoria Issakova (célèbre pour son rôle dans la série Netflix To the Lake), Maria Smolnikova et Timofeï Tribountsev.

La Conférence d’Iran, Théâtre Takoï, Saint-Pétersbourg

Un symposium réunit au Danemark des personnalités influentes et des scientifiques pour discuter du choc entre l'idéologie libérale occidentale moderne et la conscience religieuse et le mode de vie traditionnels. Cependant, cet événement officiel se transforme en une conversation animée sur la spiritualité, les dilemmes éthiques et les expériences personnelles liées à la condition de l'humanité actuelle.

L'ensemble de la pièce est une parabole philosophique réaliste sur l'humanité, la foi et l'amour. Écrite par l'éminent dramaturge moderne Ivan Vyrypaïev, cette pièce a été mise en scène dans plusieurs théâtres russes. Cette production a été réalisée par Igor Sergueïev et Vladimir Kouznetsov au Théâtre Takoï de Saint-Pétersbourg.

Tout le monde est ici, École de la dramaturgie moderne, Moscou

Cette production mise en scène par Dmitri Krymov est son interprétation très personnelle de Notre petite ville, pièce de Thornton Wilder qui a remporté le Pulitzer. Cette œuvre postmoderne est une performance dans la performance. Elle montre la réalité des petites villes américaines, tout en amenant le spectateur derrière les rideaux de la vie théâtrale.

Dmitri Krymov est né dans la famille de l'éminent metteur en scène soviétique Anatoli Efros et de la critique de théâtre Natalia Krymova, il a donc été immergé dans la vie théâtrale dès son enfance. Il avait depuis longtemps le désir de créer une œuvre dédiée à ses parents et la production américaine en tournée de Notre petite ville qu'ils ont regardée ensemble au milieu des années 1970 lui a servi d’inspiration.

Ligne du Soleil, Théâtre Pouchkine, Moscou

Après sept ans de mariage, un couple est sur le point de rembourser son crédit. Or, maintenant, ils se disputent toute la nuit à propos de leurs prochains projets. Que vont-ils faire à présent ? Sans pouvoir établir un véritable contact l'un avec l'autre, ils se lancent dans des discours sur l'unité et la différence, l'inutile et l'important. Il semble qu'une ligne solaire invisible mais palpable les sépare.

Cette comédie acérée a été écrite par Ivan Vyrypaïev et mise en scène par Viktor Ryjakov au Théâtre Pouchkine. Ce grand spectacle mérite également d'être vu car il met en scène Ioulia Peressild, vedette du tout premier film récemment tourné dans l’espace.

Finist le brave faucon, Soso Daughters

Une femme russe est victime de la séduction en ligne d'un membre d'une secte radicale islamique. Elle se rend en Syrie, l'épouse et, à son retour en Russie, est jugée comme terroriste. Qu'est-ce qui pousse une femme à abandonner ses amis, sa famille, son université et son lieu de travail pour la promesse d'un paradis obscur ? Cette pièce jette un coup de projecteur sur une question clé de ces dernières années, alors que des centaines de cas de ce genre ont été recensés en Russie, au Kazakhstan et en Ouzbékistan.

Finist le brave faucon est à l'origine un film soviétique basé sur des contes populaires russes. Pourtant, à première vue, il est loin d'être un conte de fées. Cependant, la métaphore devient claire : l'héroïne Mariouchka cherche et ne trouve pas son fiancé, le mystérieux héros, dont elle n'a jamais vu le visage mais est prête à tout sacrifier pour le rencontrer. Il s'agit d'une production du projet théâtral indépendant Soso Daughters, dirigée par Jenia Berkovitch et écrite par Svetlana Petriïtchouk.

