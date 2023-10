La célèbre Kalinka est-elle une chanson traditionnelle russe? Que nenni!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il s’avère que pratiquement tout le monde se trompait : la chanson russe la plus populaire au monde n’est pas le fruit de l’art populaire. La plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que Kalinka a été écrite et composée en 1860 par le spécialiste du folklore Ivan Larionov.

Il n’est pas exclu qu’il se soit inspiré de la chanson traditionnelle Kalinouchka s malinouchkoï, lazorevy tsvet (Petites virone et framboise, couleur d’azur). Cette dernière, a été enregistrée vers 1853 et est moins joyeuse et hardie que la fameuse Kalinka. L’héroïne lyrique chante que son époux n’est jamais revenu. En URSS, on pouvait souvent l’entendre interprétée par des chanteurs d’opéra.

Quant à Kalinka, elle doit sa gloire internationale au compositeur soviétique Alexandre Alexandrov et à l’interprétation de la version proposée par ce dernier par les Chœurs de l’Armée rouge.

Depuis, elle a été interprétée par de nombreux artistes russes et étrangers. La version proposée par le duo de dance-pop roumain Marandi a recueilli 128 millions de vues en ligne. La chanson est particulièrement populaire en Asie, notamment en Chine et au Japon. Ses interprétations par des supporters de foot islandais, le chœur de l’université de Yale et des participants à l’Oktoberfest sont devenues virales.

