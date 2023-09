Les dix meilleurs photographes russes

De l’Empire russe à la Russie moderne en passant par l’URSS, ces photographes ont capturé avec un immense talent les événements, les personnalités marquantes et la vie quotidienne de leur pays.

Karl Bulla

Karl Bulla (1855-1929) est considéré comme le « père » de la photographie russe. À la fin du XIXe siècle, il a ouvert à Saint-Pétersbourg l’un des premiers studios photo, qui est devenu célèbre dans tout le pays. Il a été le témoin de toute une époque, et a réalisé la première photographie de rue. C’est grâce à lui que nous pouvons aujourd’hui observer la Russie tsariste et entrevoir cette réalité disparue à jamais.

Nicolas II lors de sa visite à Kostroma à l'occasion de la célébration du 300e anniversaire de la maison des Romanov, 1913 Karl Bulla Karl Bulla

Il a immortalisé les simples habitants de Saint-Pétersbourg et des symboles marquants de son époque. En outre, il a réalisé de nombreux portraits de personnalités célèbres, de Léon Tolstoï à Nicolas II en personne.

Une voiture d'hôpital militaire, 1911 Karl Bulla Karl Bulla

Sergueï Prokoudine-Gorski

Sergueï Prokoudine-Gorski (1863-1944) a révolutionné la photographie : il fut le premier en Russie à prendre des photographies en couleur. Son héritage photographique est inestimable : voyageant à travers l’Empire russe, il a capturé les paysages, la nature et les habitants dans des clichés couleur.

Léon Tolstoï dans son domaine de Iasnaïa Poliana, 1908 Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Ses photographies comprennent des églises anciennes, des sites industriels dernier cri à l’époque, des portraits de personnages célèbres, des scènes de la vie quotidienne des gens ordinaires et bien plus encore.

Des paysannes dans l’un des villages de la région de Vologda Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Alexandre Rodtchenko

Alexandre Rodchenko (1891-1956), peut-être l’un des photographes russes les plus célèbres, a lui aussi joué un rôle révolutionnaire dans le domaine de la photographie. Il a beaucoup expérimenté, utilisant sa caméra portable 35 mm pour filmer sous des angles inhabituels : d’en haut, d’en bas et de tous les côtés, fournissant aux spectateurs un nouveau regard sur des choses familières.

Lili Brik. Portrait pour l’affiche publicitaire Knigi (Livres), 1924 Alexandre Rodtchenko/MAMM/russiainphoto.ru

Il a photographié la nouvelle réalité soviétique - les parades de sportifs, la construction du canal Mer Blanche-Baltique - et les nouveaux personnages de l’époque, comme Vladimir Maïakovski et Lili Brik, qu’il a immortalisés dans une publicité pour la maison d’édition de livres Lenguiz. Pour lui, la photographie était un art, et son approche a changé le genre à jamais.

Jeunes filles aux foulards. Parade sportive sur la place Rouge, 1935 Alexandre Rodtchenko/MAMM/russiainphoto.ru

Evgueni Khaldeï

Evgueni Khaldeï (1917-1997), le plus célèbre photojournaliste militaire soviétique, est aujourd’hui considéré comme un classique des chroniques photo militaires. Il a montré à travers ses clichés la vie quotidienne dans les tranchées et les déluges d’acier en première ligne.

Les habitants de Moscou écoutent la radio annonçant l'invasion de l'Allemagne nazie en URSS Evgueni Khaldeï/Sputnik Evgueni Khaldeï/Sputnik

Il a travaillé au sein de la flotte du Nord et a documenté les batailles sur la côte de la mer Noire. Avec les troupes soviétiques, il atteint Berlin et pris une photo connue dans le monde entier : la bannière de la Victoire hissée sur le Reichstag.

Le drapeau rouge sur le Reichstag, Berlin, 1945 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF (Reproduction par Viatcheslav Rounov/Sputnik)

Vsevolod Tarassevitch

Grâce aux photos de Vsevolod Tarassevitch (1919-1998), il est possible de retracer toute l’histoire de l’URSS. Pendant 50 ans, il a réalisé des reportages dans diverses régions du pays et des portraits de gens ordinaires, des mineurs aux kolkhoziens.

Physicien Vsevolod Balachov, 1963 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Il est difficile d’imaginer une période historique de la vie soviétique qui ne serait pas reflétée dans son œuvre : les horreurs de la guerre et la joie de la vie en temps de paix, les nouveaux métiers, les enfants, les grands chantiers et bien plus encore.

Une baiser sous la pluie, 1966 Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

Dmitri Baltermants

Dmitri Baltermants (1919-1990) a acquis une renommée mondiale grâce à ses photographies prises sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale, pendant les batailles de Moscou, de Stalingrad et de Crimée. Toutefois, les rédacteurs en chef des journaux soviétiques étaient perplexes face à ses œuvres : « Pourquoi ne voit-on que la moitié d’une personne sur ta photo ?! » ; le photographe était donc peu publié.

Un moment de repos, 1943 Dmitri Baltermants/TASS Dmitri Baltermants/TASS

Ses points de vue atypiques et avant-gardistes, incompréhensibles pour les membres du parti communiste, étaient toutefois recherchés à l’étranger. Il est devenu l’un des rares photographes soviétiques qui, de son vivant, a été reconnu dans le monde entier. Des expositions de ses photos ont eu lieu à Londres et à New York.

La principale horloge de l’État, 1964 Dmitri Baltermants/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Vladimir Lagrange

Vladimir Lagrange (1939-2022) est le chantre du dégel soviétique. En 1959, il commence à travailler en tant que photojournaliste pour la principale agence de presse du pays, TASS. Le dégel politique a entraîné dans son sillage un dégel de la photographie.

Twist Vladimir Lagrange/Centre de la photographue Frères Lumière à Moscou. Vladimir Lagrange/Centre de la photographue Frères Lumière à Moscou.

Lagrange a abandonné les photographies mises en scène et « idéologiquement correctes » au profit de reportages sur la vie réelle du pays. Ses œuvres sont un hymne au quotidien.

Colombes de la paix, 1962 Vladimir Lagrange/TASS (Reproduction par Sergueï Bobylev/TASS) Vladimir Lagrange/TASS (Reproduction par Sergueï Bobylev/TASS)

Igor Moukhine

Dans ses photos « rock and roll » et audacieuses, Igor Moukhine (né en 1961) a immortalisé la Perestroïka des années 1980 et 1990. Depuis ses images, Viktor Tsoï, Janna Agouzarova, Vladimir Sorokine, Boris Grebenchtchikov et bien d’autres personnalités de l’époque semblent scruter le spectateur.

Sans titre. Moscou, 1985 Igor Moukhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Moukhine a montré un Moscou inédit et informel, qui sentait se lever un vent de liberté.

Moscou. Viktor Tsoï, 1986 Igor Moukhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Gueorgui Pinkhassov

Les clichés de Gueorgui Pinkhassov (né en 1952) étaient très appréciés d’Andreï Tarkovski en personne, qui a invité le jeune photographe à faire un reportage consacré au film Stalker. Diplômé de l’Institut national de cinématographie (VGuIK) de Moscou, Pinkhassov s’est fait un nom en tant que photographe indépendant possédant une vision du monde inclassable, qui donnait aux scènes familières du quotidien des airs d’œuvres d’art surréalistes.

Moscou. Gare de Kiev, 1995 Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos/East News Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos/East News

Dans les années 1980, il quitte l’URSS et devient le seul photographe russe de la mythique agence Magnum. Ses œuvres ont paru dans les publications internationales les plus réputées.

Ouzbékistan. Tachkent. Marché. 1992 Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos/East News Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos/East News

Sergueï Maximichine

Sergueï Maximichine (né en 1964) est considéré comme un poids lourd du photojournalisme russe. Il est plusieurs fois lauréat du concours World Press Photo et a reçu de nombreux prix.

Sergueï Maximiсhine posant avec sa photo de Vladimir Poutine Mikhaïl Metsel/TASS Mikhaïl Metsel/TASS

Il collabore avec de nombreuses publications russes et étrangères réputées, et enseigne la photographie. En 2007, il a publié un livre de photographies de différentes régions des anciennes républiques soviétiques, retraçant ce qui reste du Dernier Empire, c’est-à-dire l’URSS.

