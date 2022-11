Sergueï Prokoudine-Gorski: ce photographe qui a créé la chronique illustrée de l’Empire russe

Sergueï Prokoudine-Gorski (1863-1944) a réalisé une véritable révolution dans la photographie russe – il est devenu le premier du pays à prendre des photos en couleur. De plus, il a inventé de nouvelles méthodes qui ont permis de rendre les images aussi vivantes que possible.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chimiste et photographe

Prokoudine-Gorski est issu d’une ancienne famille noble russe. Avant la révolution de 1917, il vivait à Saint-Pétersbourg et étudiait sérieusement la chimie, la physique et la peinture. À la fin du XIXe siècle, alors que la photographie connaît un véritable essor en Russie (l’un des photographes les plus célèbres de cette époque est Karl Bulla), il commence à faire des expériences photographiques. Pendant un certain temps, il a étudié en Allemagne avec l’un des pionniers de la photographie couleur, Adolf Miethe, mais après cela, il a créé son propre appareil photo pour prendre des clichés en couleur.

Il a également appliqué ses connaissances en chimie – Prokoudine-Gorski a créé et breveté des plaques photosensibles, qui ont permis de photographier assez rapidement avec une vitesse d’obturation courte. Pour créer une photographie couleur, il utilisait trois négatifs, qui étaient successivement passés à travers trois filtres – bleu, vert et rouge. Par conséquent, sur les photographies de Prokoudine-Gorski, vous pouvez voir des bords colorés – ce sont des couches de superpositions de filtres.

Chronique photographique de tout l’Empire

Prokoudine-Gorski a laissé l’un des plus grands héritages photographiques de l’Empire russe, précieux non seulement pour ses couleurs, mais aussi pour la vaste géographie de ses séances photo et le nombre de sujets abordés. De 1903 à 1916, le photographe a voyagé sans relâche à travers le pays. Il a photographié le Caucase et le Turkestan, Saint-Pétersbourg et l’Oural, le nord de la Russie et la région de la Volga. Ses photographies capturent des églises anciennes, les dernières installations industrielles de leur époque, des portraits de célébrités, des scènes quotidiennes de la vie de gens ordinaires, et bien plus encore.

Prokoudine-Gorski possède également une collection de photographies des principaux sites touristiques de l’Empire russe. L’empereur Nicolas II lui-même a attiré l’attention sur son travail et lui a demandé de capturer de manière exhaustive la vie de l’Empire dans toutes ses manifestations. Grâce à un décret impérial, le photographe a reçu un wagon spécialement équipé, avec lequel il a parcouru le pays, développant des photographies à l’intérieur et compilant des albums. Lorsqu’il avait besoin de voyager le long des rivières, les autorités locales fournissaient au photographe des bateaux à vapeur et à moteur, tandis que sur terre, on lui proposait d’utiliser des voitures gratuitement.

On pense qu’au total sa collection se composait d’environ 3 500 photographies, mais seulement 1 902 ont survécu à ce jour. Une partie de la collection a été perdue après la révolution, mais Prokoudine-Gorski a pu emporter certaines des photographies avec lui en quittant le pays pour la France, même si les bolcheviks ont interdit l’exportation d’un millier d’images d’importance stratégique. Environ 400 autres négatifs ont ensuite été perdus dans l’Hexagone. En 1948, les héritiers du photographe ont vendu la collection aux États-Unis, et maintenant, elle est conservée à la Bibliothèque du Congrès. Au début du XXIe siècle, l’ensemble a été numérisé et rendu public sur Internet.

Voici quelques-uns de ses célèbres clichés.

Individus et peuples de l’Empire russe

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Léon Tolstoï dans son domaine de Iasnaïa Poliana, 1908

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Des paysannes dans l’un des villages de la région de Vologda

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Une jeune femme avec des fraises

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

L’équipage du bateau à vapeur Cheksna (sur la rivière Vytegra, région de Vologda)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Scieurs d’arbres sur la rivière Svir, près de Saint-Pétersbourg

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Enfants paysans dans la ville de Belozersk, région de Vologda

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Paysans au champ

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Déjeuner au fauchage (rivière Сheksna)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Surveillant sur le canal de Staraïa Ladoga près de Saint-Pétersbourg

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Сonstruction du chemin de fer

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

En draisine près de Petrozavodsk (Carélie)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

« Moi-même avec deux autres ». Prokoudine-Gorski et des gardes caucasiens sur le chemin de fer

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Des orphelins

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Émir de Boukhara

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Vendeur de pains plats à Samarcande (Asie centrale)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Un Lezghien au Daghestan

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Femmes du peuple des Avars au Daghestan

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Caravane de coton au Turkestan

Églises et c athédrales

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Monastère Nilov, situé sur l'île de Stolobni dans la région de Tver

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Cathédrale Saint-Dimitri de Vladimir

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Église Saint-Jean-Baptiste à Iaroslavl

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Cathédrale de la Trinité à Ostachkov (région de Tver)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Monastère des Solovki situé au bord de la mer Blanche

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Iconostase de l’église de Borodino, région de Moscou

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Entrée de l’église de la Résurrection à Kostroma

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Clôture de l’église Saint-Georges (dans la forteresse de Staraïa Ladoga près de Saint-Pétersbourg)

Villes et paysages

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Palais des Grands Ducs dans la ville de Riazan (Maison épiscopale aujourd’hui)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Vue sur la ville de Mojaïsk située à l’ouest de Moscou

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Une cabane de l’Oural

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Chah-e-Zindeh, nécropole située au nord-est de Samarcande (Asie centrale)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Locomotive à vapeur dans la ville de Perm (Oural)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Vue générale de Perm

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Chiens de garde dans l’Oural

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Vannes sur le canal de Belozersk construit autour de la partie sud-ouest du lac Beloïé (« Blanc »), dans la région de Vologda

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Falaise « Zaplotny kamen’ » sur la rivière Tchoussovaïa (Oural)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Sur la rivière Tchoussovaïa

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Sur le canal de Saimaa (entre la Russie et la Finlande)

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Anse sur la rivière Svir près de Saint-Pétersbourg

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Passerelle sur le canal de Staraïa Ladoga

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Pont ferroviaire sur la rivière Kama à Perm

Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

À l’embouchure du fleuve Kem, Carélie

Dans cet autre article, admirez Saint-Pétersbourg immortalisée au temps des tsars par les photographes d’autrefois.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.