Le vrai visage de la guerre: dix photos bouleversantes de Dmitri Baltermants

Dmitri Baltermants travaillait comme photojournaliste pour le quotidien Izvestia lorsque la Grande Guerre patriotique a éclaté. Il a immédiatement été envoyé sur le front, où il est resté jusqu’à la prise de Berlin. C’est la guerre qui constitue le personnage principal de ses photographies, et qui a propulsé Baltermants dans le panthéon des plus grands photographes mondiaux. Des expositions montrant ses photographies ont eu lieu à Londres et à New York à partir des années 1960.

Dmitri Baltermants a réalisé l’une de ses photographies les plus célèbres en 1941 lors de la bataille de Moscou. Assis dans une tranchée avec les combattants, il a immortalisé la façon dont ils passent à l’attaque.

En 1942, il s’est retrouvé à Kertch, récemment libérée, et a assisté à une scène des déchirante : des gens, fous chagrin, recherchaient les restes de leurs proches dans un fossé antichar dans le village de Baguerovo, où les nazis avaient jeté les cadavres de milliers de civils exécutés. Sa photographie Malheur a constitué pour le monde la première preuve documentée des atrocités nazies.

Les photographies culte de Baltermants incluent également Tchaïkovski, qui montre un fragment de vie familière au milieu des horreurs de la guerre. Il l’a réalisée lors de la libération de la Pologne. Dans une maison en ruines, près d’un piano resté indemne, à Breslau (aujourd’hui Wroclaw), on voit un groupe de soldats : l’un d’eux joue, tandis que les autres écoutent comme absorbés.

Nous avons rassemblé d’autres chefs-d’œuvre de cette légende de la photographie soviétique.

Attaque, 1941

En route pour Berlin, 1945

Attaque nocturne de chars soviétiques T-34-85 près de la gare de Razdelnaïa, 1944

Malheur, 1942

Bataille pour un village, 1941

En avant ! 1942

Premiers jours après la libération, 1944

Défilé des vaincus. Prisonniers de guerre allemands dans les rues de Moscou, 1944

Régulateur de trafic. C’est déjà l’Allemagne... 1945

Tchaïkovski, 1945

