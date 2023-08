En images: des ballerines dansent sur le légendaire lac Baïkal

La beauté mystique de ce lac sauvage attire des millions de touristes. Cependant, pour ceux qui ont la chance de voir des danseuses planer à la surface de l’eau, cela restera l’une des impressions les plus fortes de leur vie.

Le 12 août, sur la rive orientale du Baïkal, en Bouriatie, le public a pu assister à un spectacle époustouflant : des représentations de ballet avec, en toile de fond, ce mythique lac. Cette splendide représentation s’inscrivait dans le cadre du Festival de danse du Baïkal.

Le ballet sur l’eau peut être vu ici pour la deuxième année consécutive, bien que l’événement lui-même existe depuis 6 ans déjà.

C’est le Théâtre d’opéra et de ballet de Bouriatie qui en est à l’origine. Par cette action, il souhaitait attirer l’attention du grand public sur les menaces qui pèsent sur l’environnement et, en particulier, sur le danger de la pollution de ce lac unique par les microplastiques.

La scène a été installée sur les rives du lac, et le Baïkal lui-même est devenu la toile de fond de la représentation. Le programme de ballet du festival comprenait des extraits du Corsaire, de La beauté Angara, des chorégraphies modernes et bien plus encore.

Pour participer au festival, des solistes du théâtre Mariinsky, du Théâtre musical de Carélie, ainsi que des théâtres de Perm et d’Astrakhan sont venus en Bouriatie.

Au coucher du soleil, le public a assisté à un spectacle absolument fantastique. 14 ballerines ont dansé un extrait du ballet Le lac des cygnes.

Le festival comprenait également des expositions de photos consacrées aux problèmes environnementaux, des ateliers et des éco-quêtes.

Dmitri Dalykov, directeur du Théâtre d’opéra et de ballet de Bouriatie, a déclaré que les organisateurs espéraient que l’événement deviendrait international.

Si les circonstances sont favorables, des artistes étrangers pourraient se produire ici dès l’année prochaine.

