Sept faits surprenants au sujet du légendaire Carré noir de Malevitch

Ces faits concernant l’une des œuvres les plus célèbres de l’art russe sont aussi étranges et déroutants que le Carré noir lui-même…

Le nom original de la peinture la plus célèbre de Kazimir Malevitch n’est pas Carré noir, mais Carré noir suprématiste. Et ce n’est pas ce qu’il y a de plus étonnant au sujet de ce chef-d’œuvre…

Il n’est ni carré, ni noir

Carré noir suprématiste, 1915 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Le carré noir de Malevitch n’est en fait pas du tout carré : aucun des côtés n’est parallèle aux autres, ou au cadre du tableau. Techniquement, c’est juste un quadrilatère.

Et il n’est pas noir. Malevitch a utilisé une solution spéciale de peintures dans laquelle il n’y avait pas une goutte de noir, de sorte que le nom de la peinture ne correspond pas tout à fait à la réalité.

Il a deux dates de création

Le Carré noir lors de l'exposition '0.10' Domaine public Domaine public

Le Carré noir a été imaginé à l’origine par Malevitch en 1913, dans le cadre d’un dessin destiné à un rideau de scène de l’opéra futuriste/cubo-futuriste russe La Victoire sur le Soleil. L’artiste n’attachait toutefois aucune importance à la date réelle de création du tableau. Le Carré noir a été peint pour la première fois en 1915 pour La dernière exposition futuriste de peintures 0,10 qui a eu lieu à Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) du 19 décembre 1915 au 17 janvier 1916. Le Carré figurait parmi d’autres peintures suprématistes et, lors de sa création (en juin 1915), Malevitch a à nouveau écrit « 1913 » au dos de la toile de 1915, soulignant que l’œuvre avait été créée à l’origine en 1913, mais peinte en 1915 seulement. L’auteur appelait toujours son œuvre Le Principal Élément suprématiste. Carré. 1913.

Il fait partie d’un triptyque

Iouri Somov/Sputnik Iouri Somov/Sputnik

Lorsque le Carré noir a été exposé pour la première fois en 1915, il a été montré avec deux autres « formes suprématistes principales » – le Cercle noir et la Croix noire, qui sont moins connues que leur confrère à quatre côtés.

Il est peint sur un autre tableau

Kazimir Malevitch Legion Media Legion Media

Lors d’une fluoroscopie de la peinture originale réalisée en 2015, une importante découverte a été faite. Avant le Carré noir, la toile sur laquelle il est peint avait supporté deux tableaux. Le premier était une composition cubo-futuriste et le second, réalisé directement sur le premier, était une composition suprématiste. Malevitch a peint sur l’ensemble de la toile, créant son œuvre célèbre.

De plus, les chercheurs ont pu lire une inscription. « L’inscription est faite au crayon noir sur une couche de blanc séché, elle se compose de trois mots et nous la lisons comme "Combat de n*gres", vraisemblablement suivi de "la nuit" », a déclaré la chercheuse Ekaterina Voronina.

Ce n’est pas la première peinture totalement noire

Toile de Paul Bilhaud Wikinizan12 (CC BY-SA 4.0) Wikinizan12 (CC BY-SA 4.0)

L’inscription qui a été découverte est de Malevitch lui-même, affirment les graphologues. Dans l’inscription, il fait probablement référence à la toute première peinture noire, que Malevitch n’a jamais vue, mais dont il avait apparemment entendu parler - Combat de n*gres pendant la nuit, peint en 1882 par Paul Bilhaud – qui n’était en passant pas peintre, mais dramaturge et librettiste. Le Combat se résume à une toile complètement noire. Disparu depuis 1882, ce tableau a été retrouvé en 2017-2018 dans une collection privée.

Cependant, même la peinture de Bilhaud n’est pas la toute première représentation noire comme de l’encre - le médecin et occultiste anglais Robert Fludd a publié une image d’Obscurité dans son livre de 1617 sur l’origine et la structure du cosmos ; de son côté, l’illustrateur français Bertall a publié une Vue de La Hogue (effet de nuit) complètement obscure en 1843.

Il existe quatre Carrés noirsdans le monde, et tous se trouvent en Russie

Les deuxième, troisième et quatrième tableaux Carré noir Musée russe, Galerie Tretiakov, Ermitage Musée russe, Galerie Tretiakov, Ermitage

Kazimir Malevitch a créé plusieurs versions d’auteur du Carré noir. Actuellement, il existe quatre variantes de l’œuvre, qui diffèrent par le motif, la texture et la couleur.

Le premier Carré noir a été créé en 1915 et montré lors de l’exposition « 0.10 ». Il est conservé à la galerie Tretiakov (Moscou). La toile mesure 79,5 sur 79,5 centimètres.

Le deuxième Carré noir, de 106 cm sur 106 cm, a été réalisé en 1923 pour être exposé à la Biennale à Venise. Il est conservé au Musée russe.

Le troisième a été peint par Malevitch en 1929 pour une exposition de ses œuvres à la galerie Tretiakov. Copie exacte de l’original (également 79,5 cm de côté), il est lui aussi conservé à la galerie Tretiakov.

Cercueil architectone pour Malévitch Domaine public Domaine public

Le quatrième Carré noir est le plus mystérieux. Il a été réalisé en 1932 et mesure 53,5 sur 53,5 cm. Il était inconnu avant 1993, lorsqu’il a fait surface dans la ville russe de Samara - une personne dont le nom n’est pas précisé l’a apporté à une banque en tant que garantie pour un prêt. Le tableau n’a pas été récupéré et a finalement été vendu à l’oligarque Vladimir Potanine, qui en a ensuite fait don à l’Ermitage, où il est stocké actuellement.

Malevitch a également peint un Carré rouge et un Carré blanc

Réalisme pictural d’une paysanne à deux dimensions Musée russe Musée russe

Le Carré rouge, aussi appelé Réalisme pictural d’une paysanne à deux dimensions, a été peint par Malevitch en 1915 pour l’exposition lors de laquelle le Carré noir a été présenté pour la première fois.

Blanc sur Blanc MoMa, NYC MoMa, NYC

Le Carré blanc, appelé Blanc sur Blanc, a été créé en 1918. Il est peint en deux tons de blanc très proches. Le fond du tableau arbore une teinte légèrement chaude, avec une fraction d’ocre. Le carré proprement dit est réalisé dans une teinte bleutée froide. L’artiste lui-même a écrit : « Les trois carrés suprématistes sont l’établissement de certaines visions du monde et de la construction du monde… le noir comme signe d’économie, le rouge comme signal de révolution et le blanc en tant qu’action pure. »

