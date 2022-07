Cet artiste russe à mi-chemin entre la Renaissance et la peinture d’icônes (Photos)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Andreï Remnev est né dans la région de Moscou, à Iakhroma où l’on trouvait, selon lui, des paysages « prochesdes Breughéliens ». Diplômé d’art, il participe depuis le début des années 1990 à des échanges et à des expositions à l’étranger. À ce jour, ses œuvres sont exposées en Allemagne, à Chypre, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et même en France.

L’une des étapes importantes de son parcours artistique, d’après lui, est l’étude de la peinture d’icônes sous la direction du père Viatcheslav au monastère Andronikov du Sauveur de Moscou, connu pour les légendaires fresques d’Andreï Roublev, le peintre d’icônes le plus important du Moyen-Âge russe.

« Je copiais les meilleurs toiles de l’Ancienne Russie, des peintures du XVe au XVIIe siècles. Au même moment, je travaillais mes propres tableaux. C’est lors de cette période que s’est formée ma propre technique de peinture », explique Andreï.

>>> Lire et comprendre une icône russe

Aujourd’hui son art est composé d’une accumulation de plusieurs styles et courants de l’art mondial : on reconnaît sur ses toiles des motifs de la Renaissance italienne et de la peinture d’icônes russe, du modernisme et de l’avant-garde.

Les maîtres de la Renaissance ont eu un impact particulier sur le peintre. Il croit que les cultures russe et italienne sont étroitement liées :« Le Kremlin de Moscou, la cathédrale de la Dormition, la cathédrale de l’Archange-Saint-Michel, construits par des architectes italiens font maintenant partie de la culture russe ».

Beaucoup de peintres russes du XIXe siècle partaient étudier et affiner leur art en Italie. Remnev devient alors successeur de cette tradition. Il voyage en Italie, s’inspire des paysages de Pouzolles, de Naples, mais aussi des travaux de Piero della Francesca et de Benozzo Gozzoli. Une série entière de ses peintures – Les visages des éléments – voit le jour sous l’influence de ces voyages.

Échantillon de tissu, 2020

Troisième garde, 2020

Vacances romaines, 2017

Bronislava, 2017 (en hommage à la sœur de Vaslav Nijinski)

Vesta, 2012

Flèche, 2015

Navigateur, 2015

Dompteuse, 2002

Séparation de la tresse, 2014

Une Rousse, 2004

Le sens du vent, 2019 (série Les visages des éléments)

Champ d’injures, 2019 (série Les visages des éléments)

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi la combinaison spatiale de Gagarine ne devait pas apparaître sur les photos.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.