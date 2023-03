Comment regarder des films et séries russes gratuitement et en français ou autres langues?

Vous trouverez ci-dessous la liste la plus récente des sources de films russes et soviétiques contemporains et classiques sous-titrés en français, ainsi que dans d’autres langues.

Russian Film Hub

Ce site web propose de nombreux films russes modernes et de l’ère soviétique en bonne qualité et sous-titrés dans différentes langues, dont le français (disponible dans le menu déroulant « Subtitles »). La plateforme se présente comme « l’encyclopédie définitive du cinéma russe et soviétique ». Elle propose également une option utile permettant de trier le contenu par décennies.

Disponible en suivant ce lien.

Chaîne YouTube « Russies étonnantes »

La liste de lecture de cette chaîne propose plus d’une soixantaine de films et d’épisodes de séries soviétiques et russes sous-titrés ou doublés en français. Vous y retrouverez L’Ironie du sort, Le Cuirassé Potemkine, ou encore Le Bras de Diamant, tous plus légendaires les uns que les autres.

Disponible en suivantce lien.

Epic Media

Epic Media est une société de production russe qui produit et distribue des séries télévisées. Or, elle possède une chaîne YouTube proposant une bibliothèque décente de séries russes contemporaines sous-titrées en français.

Disponible en suivant ce lien.

Star Media

Star Media est une autre société de production russe qui partage son contenu sur YouTube. En outre, la chaîne de la compagnie partage également des films et des séries produits par d’autres producteurs du pays. Si aucune version francophone n’est disponible, ceux d’entre vous maîtrisant l’anglais y trouveront leur bonheur par le biais d’œuvres sous-titrées.

Disponible en suivant ce lien.

STV Film Company

Cette société de production propose également du contenu anglophone sur sa chaîne YouTube.

Disponible en suivant ce lien.

Mosfilm

La chaîne YouTube de ce studio comptant parmi les plus grands et les plus anciens de Russie propose diverses œuvres cultes sous-titrées en français, comme Solaris, Andreï Roublev et la série Dix-sept Moments de printemps.

Disponible en suivantce lien.

Chaîne YouTube « All soviet movies on RVISION »

Cette chaîne YouTube contient de nombreux films, pour beaucoup muets (les autres étant sous-titrés en anglais), du début de l’ère soviétique, principalement des années 1920 et 1930.

Disponible en suivant ce lien.

RusFilmES

Il s’agit d’une excellente chaîne de télévision pour le public hispanophone intéressé par les films et les séries russes.

Disponible en suivant ce lien.

RT

RT produit des documentaires et nombre d’entre eux sont disponibles en anglais sur le site web de la chaîne. L’on notera par exemple un fascinant épisode consacré au lac Baïkal, un autre vous fera découvrir l’Académie de ballet Vaganova, fabrique des meilleurs ballerines, ou encore la fascinante histoire d’Agafia et sa famille, ermites dans la taïga sibérienne.

Disponible en suivant ce lien.

Dessins animés

Certains dessins animés russes ont acquis une popularité considérable en dehors du pays. De nombreuses chaînes YouTube en diffusent, dont certaines en français. Il est par exemple question de la déjà culte série Masha et Michka, de Tchébourachka, ou encore du Winnie l’ourson soviétique.

Macha et Michka disponible en suivant ce lien.

D'autres dessins animés disponibles en suivant ce lien.

