Les personnages les plus effrayants des films soviétiques et russes

Les films d’horreur sont sans pitié pour la psyché de leurs spectateurs. Nous avons rassemblé les personnages les plus terrifiants et cruels des productions cinématographiques de Russie et d’URSS.

Baba Yaga de Baba Yaga : la forêt des damnés, 2020

Sviatoslav Podgaïevski/QS Films, 2020 Sviatoslav Podgaïevski/QS Films, 2020

L’un des principaux protagonistes des contes de fées russes mettant en scène des forces impures est Baba Yaga. Selon les légendes, elle ressemble à un mort-vivant, garde l'entrée du monde souterrain et mange les enfants. C'est d’ailleurs ce qu'elle fait dans ce film.

La sirène de Mermaid : le lac des âmes perdues, 2018

Sviatoslav Podgaïevski/STG Cinema, 2018 Sviatoslav Podgaïevski/STG Cinema, 2018

Les sirènes des légendes slaves étaient très différentes de leur version Disney. Elles n'avaient pas de queue de poisson et s’avéraient très méchantes. Selon la tradition, il s'agissait de femmes noyées qui s’étaient suicidées à cause d'un amour malheureux. Cette sirène est l'incarnation des plus sombres légendes.

Viy de La Légende de Viy, 2014

Oleg Steptchenko/Marins Group Entertainment, 2014 Oleg Steptchenko/Marins Group Entertainment, 2014

Dans les légendes slaves, il s'agit d'une créature des enfers dont le regard tue. Ses yeux sont recouverts d'énormes paupières qui pendent jusqu'au sol et qu’elle ne peut soulever sans aide. Elle est connue pour la phrase « soulevez mes paupières » – après quoi elle tue comme un éclair.

Capitaine Jourov de Cargaison 200, 2007

Alexeï Balabanov/STV, 2007 Alexeï Balabanov/STV, 2007

Le onzième long métrage du réalisateur culte Alexeï Balabanov n'est pas un film d'horreur, mais son héros, le capitaine de police Jourov, apparaît comme un diable en chair et en os. Il enlève la fille d'un fonctionnaire local et lui inflige des souffrances inimaginables. Plusieurs acteurs principaux ont refusé de participer à ce film portant sur le déclin de l'ère soviétique, et plus tard, sa sortie sur grand écran a même été compromise.

Khagi-Tragger de Khagi-Tragger, 1994

Eldor Ourazbaîev/Studio cinématographique «12A», 1994 Eldor Ourazbaîev/Studio cinématographique «12A», 1994

Ce personnage rappellerait presque la célèbre poupée Chucky. Khagi-Tragger est l'histoire d'une intelligence artificielle enfermée dans une poupée. Elle peut se téléporter, est très puissante, mais surtout, est capable d'hypnose. Des accessoires utilisés pour le tournage ajoutent au caractère effrayant de l'image de la poupée : c'est le premier film russe à avoir présenté de véritables dessins de malades mentaux.

La femme-poule et son enfant de Hen, his wife (Sa femme est une poule), 1990

Igor Kovaliov/Studio «Pilot» VTPO «Videofilm», 1990 Igor Kovaliov/Studio «Pilot» VTPO «Videofilm», 1990

Les personnages surréalistes de ce dessin animé pour adultes ne sont pas pour les âmes sensibles. Dans un appartement soviétique ordinaire vivent un homme bleu, une femme-poule et leur enfant sous la forme d'une chenille à tête humaine. Un jour, un inconnu entre dans leur logement et dit au mari que sa femme est en fait une poule. Ce qui suit est un drame familial avec beaucoup d'images métaphoriques et psychédéliques. Toutefois, l'intrigue du dessin animé n'est pas si importante, car la simple vue des personnages vous donne la chair… de poule.

Pannotchka de Vij, 1967

Konstantin Erchov, Gueorgui Kropatchov/«Mosfilm», 1967 Konstantin Erchov, Gueorgui Kropatchov/«Mosfilm», 1967

Vij a été l'un des films d'horreur soviétiques les plus rentables. L'adaptation du livre de Nicolas Gogol n'était pas seulement effrayante à cause des créatures de l’au-delà, des maquillages travaillés et du thème diabolique. Les scènes les plus spectaculaires sont celles qui ont été tournées de manière réaliste, avec la sorcière Pannotchka se taisant, sur une musique glaçante, essayant de se frayer un chemin au-delà d’un cercle dessiné ou volant à bord d’un cercueil.

Ivan l’Ours de Morozko, 1964

Alexandre Rou/Studio cinématographique Maxime Gorki, 1964 Alexandre Rou/Studio cinématographique Maxime Gorki, 1964

Pour son impolitesse et sa cruauté, le beau garçon Ivan a été transformé en homme-ours, ce qui lui a rendu difficile de trouver une épouse. Ce personnage d'un conte russe, dans son incarnation cinématographique, est suffisamment effrayant pour figurer sur notre liste.

