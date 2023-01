Dix films qui vous aideront à cerner le caractère russe

Que se cache-t’il derrière ce terme et ce caractère existe-il d’ailleurs? Sur l’exemple des films russes les plus populaires (et pas que), essayons de comprendre de quoi peut-il être composé. Revoyons quelques clichés au passage.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’Ironie du sort

Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976 Eldar Riazanov/Mosfilm, 1976

« Chaque année, le 31 décembre, mes amis et moi allons au bania (sauna russe) » – ces mots ouvrent le film sans lequel le réveillon du Nouvel An est tout simplement inimaginable en Russie. Il a été tourné en 1975 par Eldar Riazanov.

Certes, tout le monde ne va pas au bania en prévision du Jour de l’an, et encore moins nombreux sont ceux qui se trompent de ville en rentrant chez eux après cette sortie, ce qui est le cas du héros principal du film. Il se retrouve en effet dans un appartement situé à la même adresse que le sien, mais à Leningrad et non pas à Moscou. Néanmoins, l’ambiance festive avec des invités, des dialogues et chansons sur la vie, la salade Olivier et du poisson aspic est illustrée de la manière la plus authentique.

Certes, la foi dans les miracles et l’amour lié au début d’une nouvelle année ne sont pas propres aux Russes. Ce n’est pas pour rien qu’en 2022 est sorti le remake américain de L’Ironie du sort, le film About Fate avec Emma Roberts et Thomas Mann.

Disponible sur YouTube

Ivan Vassilievitch change de profession

Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1973 Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1973

La nostalgie des temps anciens est propre à tous les peuples – mais surtout aux Russes. Bien avant Retour vers le futur, la machine à remonter le temps a été inventée dans ce film par un scientifique malchanceux. Grâce à elle, il a ouvert un portail vers le XVIe siècle et a remplacé le tsar Ivan le Terrible par son voisin, le gérant d’immeuble (lui aussi Ivan Vassilievitch). Ivan IV dans le film n’est pas aussi cruel qu’on l’a décrit dans les manuels d’histoire, et même au contraire, apprend peu à peu à apprécier les avantages de la civilisation soviétique. Pendant ce temps, le gérant d’immeuble finit par se plaire dans son rôle de tsar, mais se fait rapidement démasquer. Alors, même si les voyages dans le temps attirent la curiosité, finalement, l’on préfère rester chez soi, un endroit qui nous est bien plus cher.

Disponible sur YouTube

Les Gentilshommes de la chance

Alexandre Seri/Mosfilm, 1971 Alexandre Seri/Mosfilm, 1971

Encore une comédie soviétique culte qui parle de changements de rôles – cette fois-ci, elle traite de la justice. Un directeur de maternelle discret, Trochkine, ressemble un peu trop à un dangereux récidiviste au surnom Dotsent, qui s’est enfui avec un artefact précieux – le casque en or d’Alexandre le Grand. Les membres de sa bande sont attrapés, mais pour retrouver le vestige, la milice soviétique n’a plus de choix, si ce n’est de jouer un coup de poker – emprisonner Trochkine, bien évidemment de son plein gré. Ainsi, le modeste directeur de maternelle devient le héros d’une traque compliquée, mais très drôle, d’un criminel hautement dangereux. La chasse aux aventures nous apprend que le radis n’est pas seulement un légume en Russie, mais aussi le synonyme d’une « mauvaise personne ».

Disponible sur YouTube

Moscou ne croit pas aux larmes

Vladimir Menchov/Mosfilm, 1979 Vladimir Menchov/Mosfilm, 1979

Bien avant Sex and the city, le réalisateur soviétique Vladimir Menchov a produit le meilleur drame pour plusieurs générations de Russes sur la solitude féminine et le travail dans une mégalopole. Pour ce film, il a obtenu un Oscar. Le long-métrage est une histoire de trois copines et englobe 20 ans de leur vie. Elles sont arrivées pour conquérir la capitale, croyaient en l’amour, les perspectives de carrières, mais leur vie respective s’est avérée loin de leurs rêves. Cependant, cela n’a pas empêché les héroïnes de tout surmonter et de trouver leur voie, car les femmes russes ne désespèrent pas, quoi qu’il arrive.

Disponible sur YouTube

Les particularités de la chasse nationale

Alexandre Rogojkine/Lenfilm, 1995 Alexandre Rogojkine/Lenfilm, 1995

La comédie la plus « nationale », qui illustre le cliché préféré des étrangers à propos de la boisson principale de Russie – la vodka. Un Finlandais arrive dans un camp forestier pour apprendre les us et coutumes russes, puis un général de l’armée, un chasseur et bien d’autres essayent de les illustrer. Des toasts du style « Za zdorovié » (À la santé) à tout va, d’innombrables histoires sur ce fameux quotidien et les mœurs en Russie. Bref, n’essayez pas de reproduire cela chez vous, toutes les cascades sont réalisées par des professionnels.

Disponible sur YouTube

Le Frère et Le Frère 2

Alexeï Balabanov/STV, 1997, 2000 Alexeï Balabanov/STV, 1997, 2000

La principale dilogie du cinéma contemporain russe a été réalisée par Alexeï Balabanov. Danila Bagrov, imaginé par ses soins et interprété par Sergueï Bodrov Junior, est une espèce de Robin des bois russe, convaincu que « la force est dans la vérité ». C’est ce postulat qu’il démontre pendant ces deux films. Dans le premier, il combat son syndrome post-traumatique après la guerre de Tchétchénie, et dans le deuxième – se retrouve aux États-Unis, où il essaye d’accepter sa nouvelle réalité. Danila Bagrov est devenu en Russie une sorte de « héros des temps modernes », que l’on n’a toujours pas réussi à remplacer.

Le Frère, disponible sur YouTube en 8 épisodes

Le Frère 2, disponible sur YouTube

Boomer

Piotr Bouslov/STV, 2003 Piotr Bouslov/STV, 2003

Le film de Piotr Bouslov a mis un point final à la réflexion sur les années 1990, il semblerait, la décennie la plus controversée de l’histoire moderne de Russie. Le nom du film rend hommage à une BMW noire, ou plus simplement appelée « Boomer » en Russie. C’est à bord de celle-ci qu’un quatuor de bandits charismatiques s’élance dans une course poursuite, accompagnés d’une chanson de Sergueï Chnourov, qui commençait à peine à se faire connaître. Ces simples accords trahissent tout de suite un habitant russe de première heure, avec l’expérience qui en suit.

Disponible sur YouTube

Guerre et Paix

Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1966 Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1966

Bien sûr, beaucoup de Russes diront qu’ils aiment Léon Tolstoï, mais tout le monde n’a pas surmonté les quatre tomes qu’est Guerre et Paix. Par contre, le film du même nom de Sergueï Bondartchouk a été vu par un large public – il n’a pas seulement fait un record d’entrées au cinéma en 1966, mais a obtenu un Oscar. L’adaptation sur grand écran peut être qualifiée de divertissement festif, mais elle donne aussi lieu à beaucoup de réflexion sur le destin de l’histoire russe et de ses caractères – pas seulement ceux de la haute, mais aussi ceux du peuple, toujours d’actualité.

Disponible sur YouTube

Stalker

Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1979 Andreï Tarkovski/Mosfilm, 1979

Encore un film compliqué pour les puristes – cette fois-ci, il ne s’intéresse pas seulement à l’histoire, mais aussi à la science-fiction. De vrais visionnaires dans le domaine ont été les frères Strougatski, c’est de leur nouvelle Pique-nique au bord du chemin que s’est inspiré le célèbre réalisateur Andreï Tarkovski. C’est l’une de ses œuvres les plus connues et les plus terrifiantes, car derrière la métaphysique philosophique et les allusions au christianisme, les pages les plus sombres de l’histoire soviétique y sont révélées. Le spectacle visuel et la transition du monochrome à la couleur font néanmoins que c’est le film de Tarkovski le mieux compris du large public.

Disponible sur YouTube

The Spacewalker

Dmitri Kisselev/Bazelevs, Tretiy rim, CGF, Pervy Kanal, Mosfilm, 2017 Dmitri Kisselev/Bazelevs, Tretiy rim, CGF, Pervy Kanal, Mosfilm, 2017

Le film le plus récent de notre liste, qui a répondu à la question pourquoi les Russes ne peuvent pas vivre sans l’espace. The Spacewalker raconte l’histoire de la première sortie extravéhiculaire de l’Homme, accomplie par Alexeï Leonov pendant la guerre froide. Le contexte géopolitique n’est en l’occurrence pas tellement important. L’histoire d’une vraie amitié et d’un rêve d’enfant accompli est beaucoup plus intéressante.

Disponible sur YouTube

Dans cette autre publication, découvrez les cinq meilleurs films russes de tous les temps selon le magazine Sight and Sound.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d’interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.