Non, les Russes ne disent pas «Na zdorovié» en levant leurs verres!

Nous expliquons pourquoi l’un des stéréotypes les plus répandus au sujet des Russes est juste faux et ce que l’on dit vraiment en Russie en trinquant.

Nous aurions pu commencer cet article par la phrase « Ne dites JAMAIS "Na zdorovié" en guise de toast, si vous buvez avec des Russes » et nous lamenter longuement au sujet de l’irritation que cette expression provoque. Cependant, laissons les émotions de côté et passons directement à l’essentiel. Dans ce contexte, cette phrase est tout simplement inappropriée et le restera même si vous l’avez entendue à plusieurs reprises dans des films.

Quelle est la source de ce stéréotype ?

L’une des versions sur les raisons pour lesquelles l’industrie cinématographique occidentale (et c’est bien elle qui est à l’origine de ce quiproquo) a décidé que « Na zdorovié » était l’analogue de « Santé », implique les émigrés polonais.

L’expression « Na zdrowie » existe bel et bien dans la langue polonaise et elle est utilisée soit comme toast, soit après que quelqu’un ait éternué. Dans les deux cas, le message est le même : souhaiter une meilleure santé. Il se peut que les Américains l’aient apprise au début du XXe siècle, quand leur pays a connu une vague d’immigration de Polonais. Alors, il n’était pas rare d’avoir recours à des représentants de cette nation européenne dans les films sur la Russie ou de les inviter en guise de consultants de tournage. C’est de cette façon que ce toast polonais se serait transformé en « Na zdorovié ». De plus, le fait que cette phrase existe dans la langue russe (mais elle n’est point employée comme toast – nous l’aborderons plus bas) peut induire en erreur.

Selon une autre version, cette confusion interculturelle se serait produite après que quelqu’un eut entendu lors d’un repas « Vaché zdorovié » (« Votre santé ») et avec le temps, l’expression se serait transformée en « Na zdorovié ». Or, « Vaché zdorovié » est une expression démodée et de nos jours on ne l’entendra que de la part des personnes âgées. Ses origines remontent à la Rus’ ancienne, lorsqu’existait une tradition de boire à la santé du prince. Alors, tous les convives devaient lever leur verre.

Ce n’est toutefois pas la même chose que « Na zdorovié » et il ne s’agit sûrement pas du toast le plus populaire chez les Russes.

Que veut donc dire cette phrase ?

Primo, « Na zdorovié » peut être l’un des synonymes de « de rien » (« pojalouïsta »). Le plus souvent, on l’utilise pour répondre aux louanges chantées à l’égard d’un repas ou d’un plat. Dans ce contexte, elle constitue une réponse polie de l’hôte. Par exemple, l’invité dit : « Merci, le dîner était juste excellent ! ». Et elle répond : « Na zdorovié ! ».

Secundo, en le disant, l’on souhaite que le repas apporte une bonne santé à l’invité. Il existe cependant une nuance : il est préférable d’utiliser cette phrase dans un cercle de personnes bien proches. Il est peu probable que dans un restaurant ou au café un serveur vous dise « Na zdorovié ! » après que vous l’ayez remercié pour un bon repas. Dans la plupart des cas, vous entendrez « Ne za chto » (« De rien »), « Spassibo » (« Merci ») ou « Pojalouïsta » (« de rien »).

Par conséquent, dans la langue russe, « Na zdorovié » n’a aucun lien avec la culture de la consommation de l’alcool et l’employer dans ce contexte est juste déplacé.

Que les Russes disent-ils en trinquant ?

C’est un paradoxe, mais dans la langue russe, il n’existe tout simplement pas de phrase universelle. Par contre, on y trouve toute une série d’expressions que l’on peut utiliser en levant son verre. Elles dépendent tout d’abord de l’occasion que l’on arrose (nous avons déjà dressé une liste de 365 raisons de boire avec les Russes) et de l’entourage – amis, collègues, parents ou inconnus (cela peut arriver).

La tradition veut que, plus l’occasion est importante, plus le toast est long. En Russie, l’on prononce d’interminables toasts touchants lors des fêtes importantes, tels les mariages et jubilés. Cela peut être stressant et fatiguant (tout le monde n’est pas prêt à aller au-delà des phrases formelles), mais le simple « à la tienne » ne fera pas l’affaire.

Voici donc quelques expressions dont vous pouvez vous servir :

« Poïekhali ! » (« C’est parti ») – il s’agit de la légendaire phrase prononcée par le premier cosmonaute de l’histoire, Iouri Gagarine, juste avant le décollage de sa fusée. Autour d’un verre, elle peut être prononcée pour donner un coup d’envoi aux festivités.

« Za vstretchou ! » (« À la rencontre ») – l’on peut le dire si l’on boit avec une personne dont la rencontre était tant désirée ou est une agréable surprise.

« Za tebia ! » (« À la tienne ») – une variante universelle pour faire plaisir à la personne avec laquelle vous buvez.

« Gor’ko ! » (« Amer ! ») – on ne le dit que lors des mariages. Pourquoi « amer » ? L’une des versions suggère que l’expression renvoie à la vodka, dont le goût amer pourra être adouci par le baiser des jeunes mariés – juste après que les invités lancent cette phrase, les jeunes époux s’embrassent.

« Za zdorovié » (« Santé ! ») – la bonne version de « Na zdorovié » et elle convient si vous voulez boire à la santé de quelqu’un.

« Za lioubov’ » (« À l’amour ! ») – boire pour l’un des sentiments les plus lumineux est un grand classique.

« Na possochok » (« Pour la route ») – l’on prononce cette expression juste avant le départ, pour vider le dernier verre et prendre congé.

