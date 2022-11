Si Lolita de Vladimir Nabokov m’était conté (en quelques mots)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lolita en une phrase Un adulte tourmenté séduit une préadolescente, et l’emmène dans un road trip à travers l’Amérique afin de donner libre cours à ses pulsions sans en craindre les conséquences.

L’histoire

Lolita est un roman qui se présente comme l’autobiographie fictive d’un personnage nommé Humbert Humbert. L’histoire fournit un récit - sujet à caution - de sa vie, mais s’attarde particulièrement sur un épisode : le narrateur s’éprend d’une fillette de 12 ans nommée Dolores Haze, que Humbert surnomme Lolita.

Au début du livre, les lecteurs apprennent que, toute sa vie, Humbert a été en proie à une obsession sexuelle pour les petites filles âgées de neuf à quatorze ans. Il les appelle « nymphettes » et assure que leur nature démoniaque l’attire de façon irrésistible. En revanche, le narrateur est repoussé par les femmes plus âgées, ayant des désirs sexuels matures.

Un jour, Humbert se rend dans la petite ville de Ramsdale, où il loge dans la maison de Charlotte Haze, 35 ans. Il n’aime pas Charlotte et sa maison, mais décide d’y rester, car il s’éprend de la fille de Charlotte, âgée de 12 ans, qu’il surnomme affectueusement Lolita.

Humbert est incapable de résister à son désir pour la jeune fille, mais agit avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Il cherche des occasions de rester seul à seul avec Lolita et ressent de l’excitation sexuelle au moindre contact physique. Il tient également un journal où il dépeint ses fantasmes pervers à son égard.

Lorsque Charlotte, qu’Humbert trouve répugnante, lui avoue ses sentiments, il décide de jouer le jeu et l’épouse pour obtenir la garde de Lolita et avoir une excuse officielle de se trouver à proximité de la jeune fille.

Charlotte meurt renversée par une voiture et, alors, Humbert emmène Lolita en voyage à travers les États-Unis. Une nuit, dans un hôtel, il la drogue avec des somnifères et prévoit de la violer dans son sommeil, mais finit par renoncer. Le lendemain matin, c’est Lolita qui initie des rapports sexuels avec Humbert, selon son récit de l’événement.

Les relations entre Humbert et Lolita se dégradent à mesure que l’homme devient de plus en plus obsessionnel et jaloux ; son comportement devient imprévisible.

Alors qu’ils se trouvent à Beardsley, Humbert perd le contrôle de sa proie : l’adolescente est séduite par un dramaturge nommé Clare Quilty, qui désire Lolita à des fins égoïstes.

Désespéré, Humbert emmène Lolita loin de la ville, mais elle fuit. Tourmenté, Humbert passe le reste de l’été à rechercher Lolita et son amant, mais en vain.

Lorsque Lolita réapparaît dans la vie d’Humbert des années plus tard, elle lui explique qu’elle s’est enfuie avec Quilty, qui a essayé de l’exploiter avec la perfidie qui lui est propre, mais qu’elle lui a également échappé et est maintenant mariée à un autre homme.

Bien qu’Humbert ne perçoive plus Lolita comme une « nymphette », il la supplie de s’enfuir avec lui, car il éprouve des sentiments pour elle. Cependant, Lolita refuse.

Le cœur brisé, Humbert se venge de Quilty, qu’il assassine dans sa maison. Par la suite, Humbert est arrêté. Il meurt en prison après avoir raconté sa version des événements dans son journal. Lolita, quant à elle, meurt en couches.

L’histoire du roman

Nabokov a commencé à écrire le roman en 1946 aux États-Unis. Il lui a fallu huit ans pour achever sa rédaction. Aucun éditeur américain n’a accepté le livre qui, en surface, tendait vers le genre pornographique. Finalement, il a été publié par Olympia Press, à Paris, spécialisée dans des fictions érotiques et avant-gardistes.

Le roman s’est attiré des critiques mitigées et a provoqué un scandale dans le monde de l’édition. Certains l’ont qualifié de chef-d’œuvre, tandis que d’autres ont réduit le livre à une apologie de la pornographie. Après sa publication aux États-Unis, le livre est devenu un best-seller et Nabokov a acquis une renommée mondiale.

Le roman, traduit par Nabokov en langue russe, est arrivé en URSS en 1967 et a été distribué sous le manteau. Sans surprise, au pays des Soviets, il a été unanimement condamné par les critiques.

Aujourd’hui encore, ce roman controversé fait débat et reste l’une des œuvres plus controversées de la littérature russe et américaine. Certains lecteurs le rejettent, estimant que le livre n’aurait acquis sa popularité que parce qu’il a été capable de choquer le public non préparé des années 1950.

D’autres l’apprécient pour sa prose poétique, ses thèmes cachés, ses allusions subtiles et sa satire, le tout donnant matière à réflexion. En effet, le roman se compose de plusieurs couches qui vont au-delà du scénario central tournant autour de l’agresseur et de sa victime.

Nabokov explore les thèmes du destin et du contrôle de l’homme sur sa vie, de l’amour interdit, du tabou, de l’égoïsme, du consumérisme dans la société moderne, de l’aliénation et bien d’autres choses.

L’auteur met notamment en exergue le pouvoir du langage et de la persuasion quand son protagoniste défend, à grande renfort de compétences rhétoriques, son penchant pédophile auprès des lecteurs sceptiques.

