Les dix livres russes les plus populaires à l’étranger

Chaque année, apparaissent dans différents pays de nouvelles traductions de classiques russes – romans du XIXe et début du XXe siècle. Peu d’éditeurs prennent le risque de traduire de récents ouvrages, car Tolstoï ou Dostoïevski se vendront toujours beaucoup mieux que des auteurs peu connus. Voici donc le top des livres russes les plus populaires hors des frontières du pays.

Les Âmes mortes de Nicolas Gogol

Domaine public; EST UN Domaine public; EST UN

Gogol a attribué à son œuvre le statut de « poème », cependant, celui-ci est en prose. Le héros, Tchitchikov, tel Ulysse, voyage de propriétaire terrien en propriétaire terrien et leur demande de lui vendre des « âmes mortes », qui sont en fait des serfs déjà décédés, mais dont la mort n’a pas encore été inscrite dans les registres. Grâce à cela, il espère obtenir le statut de propriétaire terrien lui-même… alors qu’aucun paysan ne lui appartient vraiment. Dans ce livre, sont montrés les vices de la société russe et de l’Homme en général, ainsi que des digressions lyriques sur la « Russie-troïka » (la Russie est ici vue comme une charrette) – son parcours et son destin. Un livre très drôle et philosophique qui a obtenu la dixième place des recommandations russes du journal italien Esquire. De plus, Les Âmes mortes rentrent dans le top 100 des meilleurs ouvrages de tous les temps selon le britannique The Guardian et le club de lecture Nobel norvégien.

Lisez-en plus sur le livre et son résumé ici.

Oblomov d’Ivan Gontcharov

Ivan Kramskoï/Galerie Tretiakov; Books on Demand Ivan Kramskoï/Galerie Tretiakov; Books on Demand

Ce roman est la quintessence de la paresse russe. Ilya Ilitch Oblomov ne se lève pas de son canapé, ne sort pas, ne fait rien, si ce n’est rêver. Il n’arrive même pas à tomber amoureux, à tel point qu’après avoir fait sa demande en mariage à une jeune femme formidable, il finit par se retirer, et elle – par se marier avec son ami entreprenant. Après la publication du roman, un nouveau terme a même vu le jour, celui « d’oblomovisme » – un mélange de paresse, d’apathie, et de manque de volonté à vivre – un trait indéniable de l’âme russe (ce n’est pas pour rien que beaucoup de contes russes parlent d’héros avachis chez eux). Selon le journal japonais Kangaeru hito, cet ouvrage rentre dans le top 100 des romans étrangers à lire absolument dans sa vie.

Premier amour de Tourgueniev

Ilia Répine/Galerie Tretiakov; Etonnants Classiques GF-Flammarion Ilia Répine/Galerie Tretiakov; Etonnants Classiques GF-Flammarion

L’une des œuvres majeures de Tourgueniev est le roman Pères et fils, qui parle d’un éternel clash des générations. Son nom est devenu générique. En Russie, ce livre est considéré comme le plus important de l’auteur, on l’enseigne dans toutes les écoles à travers le pays. Dans d’autres récits (Roudine, Assia, Nid de gentilhomme), l’image de ce que seront plus tard appelées « les demoiselles de Tourgueniev » a été créée. C’est un type de jeune femme indépendante, qui s’avère plus forte et morale que de faibles hommes.

À l’étranger, en revanche, c’est un autre récit de Tourgueniev – Premier amour – que l’on chérit. Celui-ci parle d’un amour non-partagé d’un jeune homme envers une femme plus âgée (qui a, d’ailleurs, préféré son père !). Par exemple, l’édition japonaise Shinchosha recommande précisément cet ouvrage dans les 40 textes de littérature étrangère – pour une lecture facile et pour ceux qui commencent à s’intéresser à la littérature étrangère, et surtout russe.

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov

Legion Media; folio classique Legion Media; folio classique

Cryptique, mystérieux, magique et drôle – Le Maître et Margueriteest considéré comme l’un des romans préférés des lecteurs russes. C’est une histoire passionnante qui met en scène ni plus ni moins que la visite du Diable en personne à Moscou, dans sa période soviétique. Marguerite lui vend son âme pour son grand amour – le Maître. Les chapitres sur la vie du Maître et de Marguerite sont entrecoupés avec d’autres sur les derniers jours de la vie de Jésus-Christ.

À l’issue d’un sondage mené par la chaîne télé allemande ZDF, Le Maître et Marguerite est rentré dans le top 100 des meilleurs livres de tous les temps. Le journal français Le Monde l’a également inclus dans sa prestigieuse liste des 100 meilleurs livres du XXe siècle. Le service de lecture Goodreads l’a aussi placé dans cette catégorie. Enfin, le journal japonais Yomiuri a inclus Boulgakov dans sa liste des 60 plus grands auteurs du monde avec cet ouvrage.

Anna Karénine de Léon Tolstoï

Legion Media; ÉDITION INTÉGRALE Legion Media; ÉDITION INTÉGRALE

Même si vous êtes loin de connaître l’histoire du roman, vous connaissez sûrement son final – l’héroïne, une femme follement amoureuse, se jette sous un train. Le seul nombre d’adaptations sur grand écran (plus de 40) de ce roman par les réalisateurs du monde entier en dit long de sa notoriété internationale. Le secret d’une si grande reconnaissance du public est simple – c’est un livre qui parle d’abord d’amour.

Les critiques reconnaissent également la valeur d’Anna Karénine, qui s’est retrouvé dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps de la chaîne télévisée allemande ZDF, du club de lecture Nobel norvégien et du journal britannique The Guardian, ainsi que dans le top 200 des livres de la BBC.

Lisez-en plus sur le livre et son résumé ici.

Guerre et Paix de Léon Tolstoï

Legion Media; folio classique Legion Media; folio classique

Ce roman-épopée de quatre tomes, qui fait peur de par sa taille, raconte l’histoire de plusieurs familles durant des événements historiques majeurs – la guerre de l’Empire Russe face à la France Napoléonienne.

Guerre et Paix est le premier roman russe à avoir dominé le classement des 100 meilleurs livres de Newsweek, sans oublier le top 100 de la chaîne ZDF, le club de lecture Nobel norvégien, du britannique The Guardian et du même top 200 des livres de la BBC.

Lisez-en plus sur le livre et son résumé ici.

Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski

Vassili Perov/Galerie Tretiakov; GF Vassili Perov/Galerie Tretiakov; GF

Dostoïevski a écrit au moins cinq romans cultes et est devenu recordman du club de lecture Nobel norvégien, qui a édité quatre de ses œuvres dans sa collection des 100 meilleurs livres de tous les temps : Crime et Châtiment, L’Idiot, Les Démons et Les Frères Karamazov.

En Russie, tous les écoliers rencontrent Dostoïevski avec son incontournable Crime et Châtiment. C’est l’histoire d’un étudiant, qui, en voulant vérifier de quoi il est capable, a tué une grand-mère rentière. La chaîne ZDF l’a inclus dans sa liste des 100 meilleurs livres de tous les temps, tout comme The Guardian, sans oublier le top 200 de la BBC.

Lisez-en plus sur le livre et son résumé ici.

Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski

Konstantin Chapiro; Getty Images; folio classique Konstantin Chapiro; Getty Images; folio classique

La base du roman est une enquête policière intrigante : l’un des fils tue son père… mais en réalité, ce roman parle d’amour, de la vie et de Dieu.

Les Karamazov sont rentrés dans les mêmes classements que Crime et Châtiment, et ont aussi remporté la 30e place dans le top 100 des livres de fiction sur l’Amazon japonais. De plus, le journal japonais Kangaeru hito, dans sa liste des 100 ouvrages étrangers à lire absolument dans sa vie comprend ce classique, ainsi que quatre autres œuvres de Dostoïevski (incluant Souvenirs de la maison des morts et le roman Les Démons).

Lisez-en plus sur le livre et son résumé ici.

Lolita de Vladimir Nabokov

Legion Media; folio Legion Media; folio

Sans aborder l’histoire sensible (quasi polémique) du roman, le livre scandale de Nabokov, parlant du pédophile Humbert, attiré par une jeune fille qu’il a adoptée, se retrouve dans quasiment tous les classements des meilleurs livres de tous les temps. Le roman a été écrit en anglais, mais a été dix ans plus tard traduit en russe par l’auteur en personne.

Par exemple, leNew York Times américain a placé Lolita à la 4e place parmi les 100 meilleurs romans, et l’a inclus dans le top des 25 meilleurs livres des 125 dernières années. Lolita a eu sa place dans la liste des 100 meilleurs ouvrages selon Le Monde (d’ailleurs, le roman a été pour la première fois publié à Paris en septembre 1955) et dans le top 100 des livres de tous les temps du Time.

Le magazine japonais Yomiuri a aussi ajouté Nabokov et sa Lolitadans le classement des 60 meilleurs auteurs du monde, tandis que le journal japonais Kangaeru hito l’a proposé dans sa liste des 100 livres étrangers à lire absolument dans sa vie.

L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne

Legion Media; POINTS Legion Media; POINTS

Le récit de Soljenitsyne Une journée d’Ivan Denissovitch, imprimé en 1962 est devenu le premier ouvrage traitant du Goulag publié en URSS. Il a fait sensation auprès de la société soviétique, mais aussi auprès du monde entier. En revanche, l’étude de fiction majeure traitant du système de camps soviétiques (de 1918 jusqu’en 1956) de Soljenitsyne, qu’il a écrite pendant plus de dix ans, a été interdite en URSS pendant assez longtemps. Apparu pour la première fois en France en 1973, le livre n’a en effet pu atteindre le lecteur soviétique qu’en 1990. Le titre L’Archipel du Goulag est entré dans le langage courant.

En France, ce livre a obtenu la 15e place des 100 livres du siècle selon Le Monde. (En outre, le roman Le Pavillon des cancéreux de Soljenitsyne rentre dans les cent livres préférés des Français).

