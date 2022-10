Les quinze films étrangers et soviétiques préférés de Joseph Staline

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Joseph Staline était un grand amateur du Septième Art. Et en tant que cinéphile, il avait son propre cinéma, où il était toujours aux premières loges. Des fauteuils confortables et quatre projecteurs ultramodernes des années 1930 (dont deux utilisés en cas de panne) étaient installés dans l’ancien jardin d’hiver - c’était son cinéma personnel au Kremlin. Les séances commençaient tard, pas avant neuf heures, et se terminaient à deux ou trois heures du matin. Des films étrangers et soviétiques y étaient projetés. Concernant le cinéma soviétique, comme aimaient le rappeler les journaux soviétiques, Staline était son principal spectateur, censeur et producteur. Voici les films préférés du « petit père des peuples ».

Les Joyeux garçons (1934), Grigori Alexandrov

Grigori Alexandrov/Moskinokombinat, 1934 Grigori Alexandrov/Moskinokombinat, 1934

« Ce film offre l’occasion d’un repos intéressant et divertissant. Nous avons éprouvé ce sentiment juste après un jour de congé », c’est ainsi qu’en 1934, Staline a évoqué ce film. Les Joyeux garçons est la première comédie musicale soviétique. Elle a été tournée dans le contexte d’un débat houleux des années 1930 dans le milieu de l’art : le peuple soviétique avait-il vraiment besoin de films comiques ? Staline a mis fin à cette dispute. Mais le sort de ses scénaristes fut loin d’être drôle : en plein tournage, Vladimir Mass et Nikolaï Erdman ont été arrêtés pour avoir diffusé des « fables satiriques contre-révolutionnaires ». Chacun a été condamné à trois ans de goulag.

La Patrouille perdue (1934), John Ford

Legion Media Legion Media

Staline adorait les westerns, et celui-ci était son préféré. Il a tellement aimé le film qu’il a commandé le tournage d’une version soviétique de la Patrouille, intitulée Treize. Il aimait de nombreux films avec John Wayne, en particulier les moments où il galope tout seul à travers la steppe, puis rétablit la loi et l’ordre dans une ville rebelle.

Tchapaïev (1934), Sergueï et Gueorgui Vassiliev

Sergueï et Gueorgui Vassiliev/Lenfilm, 1934 Sergueï et Gueorgui Vassiliev/Lenfilm, 1934

Dans son journal, Boris Choumiatski, l’organisateur des projections dans la salle de cinéma du Kremlin, écrit que Staline a regardé le film pour la première fois dans un silence complet, mais après cela, il l’a visionné 37 fois de plus ! Le film consacré à un chef militaire soviétique durant la guerre civile, Vassili Tchapaïev, a connu un succès triomphal au box-office. Les réalisateurs ont filmé trois scènes finales - celle qui est restée a été personnellement choisie par Staline.

Les Lumières de la ville (1931), Charlie Chaplin

Legion Media Legion Media

La triste histoire d’une fleuriste aveugle et d’un clochard, qu’elle prend pour un homme riche, a séduit beaucoup de spectateurs, y compris Staline. Dans ses mémoires, le réalisateur Mikhaïl Romm a écrit qu’une fois, Staline a même éclaté en sanglots lors de la projection de la scène finale.

Staline appréciait grandement le travail de Chaplin, le considérant comme un réalisateur au travailleur et scrupuleux. Mais il a interdit son Dictateur de diffusion en URSS. Apparemment, il redoutait des parallèles avec sa personne.

La Dernière Mascarade (1934), Mikhaïl Chiaureli

Mikhaïl Chiaureli/Goskinprom de Géorgie, 1934 Mikhaïl Chiaureli/Goskinprom de Géorgie, 1934

C’était le premier film sonore géorgien. Au début, Staline n’aimait pas le mélodrame sur un ouvrier révolutionnaire à cause de « l’accumulation et de la complexité des situations difficiles à comprendre ». Cependant, au troisième visionnage, le dirigeant soviétique « a loué l’ironie subtile, la bonne compréhension des événements et le bon jeu des acteurs ».

Volga-Volga (1938), Grigori Alexandrov

Grigori Alexandrov/Mofilm, 1938 Grigori Alexandrov/Mofilm, 1938

Une autre comédie musicale réalisée par Alexandrov sur la façon dont deux groupes artistiques provinciaux naviguent vers Moscou pour l’Olympiade musicale afin prouver à la capitale qu’ils sont eux aussi talentueux.

L’opus est considéré comme la suite d’une série de films « épiques » sur la vie et les réalisations de l’URSS. En particulier à propos du canal Volga-Moscou nouvellement ouvert (une sorte de symbole cinématographique des années 1930). Selon la légende, Staline a envoyé une copie de ce film au président américain Franklin Roosevelt comme exemple de bon cinéma soviétique. Et encore une fois, le succès du film n’a pas sauvé ceux qui l’avaient réalisé : le caméraman Vladimir Nielsen a été reconnu coupable d’espionnage et exécuté trois mois avant la sortie du film.

Sous les toits de Paris (1930), René Clair

Legion Media Legion Media

Cette histoire sentimentale française sur un triangle amoureux a trouvé un écho chez le camarade Staline : un film au rythme allègre, amusant, « montrant des gens gentils », a-t-il noté à propos du film. Cinq ans après la première en France, il est sorti en URSS.

Tarzan: l’homme-singe (1932), W. S. Van Dyke

Legion Media Legion Media

Apparemment, Tarzan est arrivé en Union soviétique avec des pellicules prises en trophées en Allemagne après la guerre dans les soi-disant « archives Goebbels » en banlieue de Potsdam. Dans les archives d’État, on trouve une note contenant l’ordre de Staline de regarder ce film.

Selon le projectionniste du Kremlin Alexandre Ganichine, Staline a tellement aimé le film qu’il a exigé qu’il soit immédiatement diffusé sur les écrans soviétiques. Il a également écrit le sous-titre : « Ce film parle d’un homme qui fuit dans la jungle les horreurs du monde capitaliste et là seulement trouve la liberté et le bonheur. »

La sœur de son valet (1943), Frank Borzage

Legion Media Legion Media

Selon la légende, cette comédie musicale américaine fut offerte à Staline par Roosevelt, qui savait que le dirigeant soviétique aimait beaucoup l’actrice Deanna Durbin. Staline l’a regardé plusieurs fois et a été touché par l’épisode du restaurant, dans lequel l’héroïne interprète des romances en russe. Cela a également fait fondre le public soviétique, et le film a connu un énorme succès, pour lequel la presse américaine a surnommé Durbin « la reine des écrans de Moscou ».

Ivan le Terrible (1944), Sergueï Eisenstein

Sputnik Sputnik

C’est Staline en personne qui a eu l’idée de faire un film sur Ivan le Terrible, le responsable politique étant très attiré par l’image de ce dirigeant puissant, « rassembleur de terres russes ». Eisenstein a tourné un film en deux parties, et la première était exactement comme le chef suprême l’attendait : une fresque épique sur Ivan le Terrible, pour qui les intérêts de la Russie sont au-dessus de tout. Pour ce film, Eisenstein a reçu le prix Staline du 1er degré.

Cependant, la deuxième, tournée un an plus tard, n’était pas du goût de Staline, loin de là – furieux, il a interdit sa diffusion, y compris la première partie. Selon une version, il aurait vu des parallèles désagréables avec son propre pouvoir dans le deuxième film.

Les Amies (1935), Lev Arnstam

Sputnik Sputnik

Trois amies vivent avec la conscience d’une injustice sociale aiguë et, lorsque la guerre civile éclate, elles descendent dans les rues du Petrograd révolutionnaire en tant qu’infirmières pour soutenir un détachement ouvrier. Staline appréciait ce film pour sa « valeur mobilisatrice », mais la scénariste Raïssa Vassilieva a malgré tout été fusillée dans un camp en 1938 en tant que « trotskiste ».

Katia (1938), Maurice Tourneur

Legion Media Legion Media

Le film français sur l’amour interdit de l’empereur russe Alexandre II et de la jeune princesse Katia Dolgoroukova est une adaptation d’un roman historique de Marthe Bibesco. Le film n’a jamais été diffusé à grande échelle en URSS, mais Staline l’a revu plusieurs fois dans son cinéma. Le petit-fils du dirigeant, Alexandre Bourdonski, pensait que son grand-père associait ce qui se passait à l’écran à quelque chose survenu dans sa vie.

Boule de suif (1934), Mikhaïl Romm

Mikhaïl Romm/Moskinokombinat, 1934 Mikhaïl Romm/Moskinokombinat, 1934

C’était le dernier film muet soviétique et les débuts en tant que réalisateur de Mikhaïl Romm, qui s’est ensuite vu proposer de réaliser (il ne pouvait pas refuser) Lénine en octobre et Lénine en 1918. Staline aimait l’adaptation très libre de l’histoire de Guy de Maupassant. « Une chose très forte et culturellement composée, mise en scène avec ampleur et avec une signification artistique », a-t-il déclaré.

Le Nouveau Gulliver (1935), Alexandre Ptouchko

Alexandre Ptouchko/Moskinokombinat, 1935 Alexandre Ptouchko/Moskinokombinat, 1935

Staline a regardé quatre fois en une semaine ce film sur un géant qui s’est retrouvé au pays des Lilliputiens. Et il y voyait, bien sûr, un message véritablement bolchevique : « Le Nouveau Gulliver montre avec une véracité et une force exceptionnelles le mouvement ouvrier et la justesse de la stratégie de soulèvement armé du prolétariat dans un pays capitaliste. »

La Trilogie de Maxime, Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg

Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg/Lenfilm, 1935 Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg/Lenfilm, 1935

La trilogie sur le petit Maxime, qui devient un révolutionnaire « professionnel », comprend les films La Jeunesse de Maxime (1934), Le Retour de Maxime (1937) et Le Côté de Vyborg (1938). Staline les a regardés à plusieurs reprises, étant convaincu que plus on regarde le même film, plus il révèle de significations : « Quand on regarde un film pour la première fois, on le saisit dans son ensemble, on n’en a qu’une impression générale. La prochaine fois que vous l’examinez, vous entrez mieux dans l’essentiel, vous voyez mieux les différentes situations. Quand j’ai regardé LaJeunesse de Maxime pour la première fois, je n’ai pas aimé. Un film froid. Et puis je l’ai regardé à nouveau, et j’ai apprécié. »

