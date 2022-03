«Pères et Fils»: pourquoi faut-il lire ce roman d'Ivan Tourgueniev?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

D'un côté, il y a de nobles « pères » conservateurs, vivant négligemment leur vie dans des domaines luxueux. D'un autre côté, il y a des « fils » tournés vers l'avenir qui choisissent la diligence. C'est la réalité de la Russie du XIXe siècle, pleine de contradictions, qu'Ivan Tourgueniev dépeint dans son roman Pères et Fils.

Le jeune Arcade Kirsanov avec son père Nicolas Kirsanov. Cadre tiré du film Pères et Fils Avdotia Smirnova/Rekun-Cinema, 2008 Avdotia Smirnova/Rekun-Cinema, 2008

Pères et Filsest loin d'être la seule œuvre de Tourgueniev digne d'être lue. Dans les années 1860, il avait déjà acquis une réputation d'écrivain avec un grand É, et ses nouvelles, telles que Le Putois et Kalinytch (1952), Moumou (1854), Assia (1857) et d'autres, ont gagné en popularité dans le pays – elles ont été discutées dans les salons et ont été accueillies favorablement par les critiques littéraires. Néanmoins, c'est Pères et Fils (1862) qui a finalement placé Tourgueniev à côté des grands écrivains russes tels qu’Alexandre Pouchkine, Mikhaïl Lermontov et Nicolas Gogol. Mais pourquoi est-ce arrivé ?

La mode du nihilisme

Tourgueniev a estimé que le visage de la noblesse russe changeait rapidement – l'un des personnages de Pères et fils a même prédit la montée du mouvement socialiste dans le pays. Nous parlons d'une personne complètement nouvelle pour la société russe de l'époque, un nihiliste qui rejette tout pouvoir. C'est exactement ainsi que se présente devant nous Eugène Bazarov, un étudiant en médecine à l'approche pragmatique de tout, qui est au centre du roman.

Ivan Tourgueniev Getty Images Getty Images

Avant cela, la littérature russe ne connaissait pas de héros tel que Bazarov : il rejetait toutes les idées communes sur la politique, les valeurs familiales, la hiérarchie sociale, l'orthodoxie et presque tous les aspects de la vie au XIXe siècle. Il a même essayé de renoncer à une chose telle que l'amour, mais à la fin, ce dernier l'a emporté.

Au début des années 1860, le mouvement nihiliste gagnait en force en Russie, Pères et Fils de Tourgueniev, ainsi que les œuvres du philosophe Nikolaï Tchernychevski et du critique littéraire Dmitri Pissarev, ont contribué à son développement. En 1862, après la publication du roman, Tourgueniev est arrivé à Saint-Pétersbourg, engloutie par le feu – les historiens pensent que l'incendie a été déclenché par des participants à des mouvements radicaux. L'écrivain a rappelé la première chose qu'il a entendue de son ami : « Regarde tes nihilistes : ils brûlent Pétersbourg ! ».

La question du fossé des générations

Ivan Tourgueniev est également devenu le premier écrivain de la littérature russe à aborder aussi ouvertement le sujet de la discorde générationnelle. « Aristocratie, libéralisme, progrès, principes ... – pensez-y, combien de mots étrangers et inutiles ! Un Russe n'en a besoin pour rien », c'est ce que pense le jeune nihiliste Bazarov de l'ancienne génération et de son mode de vie conservateur. Le titre du roman est immédiatement devenu un slogan, qui est encore largement utilisé aujourd'hui.

Et il ne s'agit pas seulement des désaccords quotidiens ordinaires entre parents et enfants, mais aussi de deux types représentatifs de l'intelligentsia russe du XIXe siècle : des « pères » nobles et très conservateurs vêtus de chemises blanches amidonnées, et des « fils » à l'esprit révolutionnaire qui ne sont plus prêts à vivre comme leurs parents riches ignorants du travail acharné et défendant des principes archaïques.

Eugène Bazarov et Arcade Kirsanov. Cadre tiré du film Pères et Fils Avdotia Smirnova/Rekun-Cinema, 2008 Avdotia Smirnova/Rekun-Cinema, 2008

Tourgueniev a su capter l'essence même de l'esprit turbulent de son temps. Cependant, tous les critiques n'étaient pas d'accord avec cela. Certains ont été impressionnés par l'approche novatrice de Pères et Fils et ce regard honnête sur la vie moderne de la Russie au XIXe siècle, tandis que d'autres l'ont accusé de calomnier la jeune génération et de discréditer à tort l'ancienne.

Le roman de l'écrivain a recueilli tellement de critiques controversées que, finalement, Tourgueniev lui-même a proposé une explication. Selon lui, lors de la création de Pères et Fils, il s'est donné pour objectif d'écrire sur la réalité, sans prendre aucun parti. Tourgueniev croyait que les critiques négatives étaient causées par le type complètement nouveau pour la littérature russe de son protagoniste Bazarov. Le public attendait de l'auteur qu'il justifie le héros révolutionnaire ou qu'il le condamne, et rien d'autre. Cependant, Tourgueniev a rejeté ces deux voies – il a simplement dépeint son nihiliste de manière aussi réaliste et objectif que possible.

Selon la légende, l'une des connaissances de Tourgueniev a suggéré de changer le titre du roman en « Ni pères, ni fils » – et il a visé juste. Tourgueniev ne justifie aucune génération, il montre seulement les changements qui ont mûri dans la Russie conservatrice du XIXe siècle. Le déni est devenu une tendance révolutionnaire que tout le monde dans la Russie tsariste n'était pas prêt à accepter, alors Tourgueniev a dépeint tous les aspects possibles du déni en une personne : « Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile, déclare Bazarov. À l'heure actuelle, la chose la plus utile est le déni – nous nions... tout ».

