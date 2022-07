En images: Nadejda Batoïeva, nouvelle étoile du théâtre Mariinsky

Russia Beyond

Née dans la lointaine ville sibérienne de Neryoungri, en république de Iakoutie, Nadejda Batoïeva n'avait pas l'intention de devenir ballerine. La danse est entrée dans sa vie par accident.

Nadejda Batoïeva Alexandre Neff/Théâtre Mariinsky Alexandre Neff/Théâtre Mariinsky

« Ma mère emmenait mes frères au cours de danse et je suivais la leçon pour que je ne me mette pas à courir dans les couloirs », se souvient Nadejda dans une interview.

Cependant, la jeune Nadejda aimait beaucoup danser et un ami de la famille a conseillé à sa mère de tenter sa chance et de l'inscrire dans une école de ballet.

Rôle dans le ballet de Iouri Grigorovitch Légende d'amour Marianna Sorokina/Théâtre Mariinsky Marianna Sorokina/Théâtre Mariinsky

À sa propre surprise, Nadejda a réussi les examens de l'Académie Vaganova de ballet russe à Saint-Pétersbourg, l'une des écoles de ballet les plus prestigieuses du pays (et ancienne école impériale de ballet).

Nadejda jouant le rôle de Giselle Natacha Razina/Théâtre Mariinsky Natacha Razina/Théâtre Mariinsky

« Je ne savais pas vraiment ce qu'était que le ballet. Je pensais que j'allais juste danser, pas étudier. » Sa mère est partie avec Nadejda à Saint-Pétersbourg, laissant derrière elle son mari et ses deux fils.

Dans le rôle de Kitri dans Don Quichotte Natacha Razina/Théâtre Mariinsky Natacha Razina/Théâtre Mariinsky

Les études ont été dures et Nadejda a failli être expulsée de l'académie à plusieurs reprises, car il était difficile pour elle de rattraper des enfants qui avaient déjà une expérience sérieuse dans le sport ou la danse. Mais gardant à l'esprit le sacrifice que sa mère avait consenti, et possédant un fort sens des responsabilités, Nadejda a étudié très assidûment.

Après avoir obtenu son diplôme de l'académie en 2009, Batoïeva a immédiatement rejoint la compagnie de ballet du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg dirigée par le légendaire Valeri Guerguiev. Son succès sur scène est immédiat avec un rôle dans le ballet Spartacus.

Rôle dans In the Middle, Somewhat Elevated de William Forsythe Natacha Razina/Théâtre Mariinsky Natacha Razina/Théâtre Mariinsky

Au cours des 13 années passées comme danseuse puis soliste au théâtre, la liste des rôles de Nadejda est devenue assez impressionnante. Batoïeva a interprété les rôles principaux dans de grands ballets tels que Le Lac des cygnes, Casse-Noisette, Roméo et Juliette, Le Corsaire et Don Quichotte, La Bayadère et bien d'autres.

Dans le rôle de Cendrillon dans le ballet mis en scène par Alexeï Ratmanski Natacha Razine/Théâtre Mariinsky Natacha Razine/Théâtre Mariinsky

Enfin, le 11 juillet 2022, elle est officiellement nommée danseuse étoile du théâtre Mariinsky. Au cours de la prochaine saison, elle débutera dans ce statut lors de la première d’une nouvelle mise en scène du ballet Les Douze.

Le répertoire de Nadejda est très diversifié : dans Légende d'amour, elle interprète les rôles contrastés de Shirin et Mekhmene Banu. Elle danse à la fois des ballets classiques, des mises en scène expérimentales de George Balanchine et des chorégraphies contemporaines.

Rôle dans le ballet de Iouri Grigorovitch Légende d'amour Marianna Sorokina/Théâtre Mariinsky Marianna Sorokina/Théâtre Mariinsky

Nadejda a obtenu plusieurs prix, dont l’Espoir de la Russie en 2008. En 2016, elle a participé à l'émission télévisée Ballet du Bolchoï sur la chaîne de télévision russe Kultura, où elle a subjugué non seulement du public, mais aussi le jury. Brigitte Lefèvre, danseuse de ballet, chorégraphe et ancienne directrice du Ballet de l'Opéra de Paris, l'a qualifiée de « femme forte » et de « danseuse passionnée », notant son tempérament enragé.

Nadejda dans le rôle de Juliette V. Baranovsky/Théâtre Mariinsky V. Baranovsky/Théâtre Mariinsky

« Elle a un caractère si fort, s’extasie Konstantin Zverev, le petit ami de Nadejda, un soliste du Mariinsky. C'est une personne très modeste. »

Dans le rôle de Zobéïde dans le ballet Shéhérazade de Michel Fokine Natacha Razine/Théâtre Mariinsky Natacha Razine/Théâtre Mariinsky

En effet, Batoïeva possède une incroyable capacité de travail et une assiduité hors du commun, même dans le monde du ballet, pourtant connu pour sa pression surhumaine tant physique que pression morale en raison d'une concurrence intense. Certaines années, Batoïeva était présente dans neuf premières. En entrant sur scène, la ballerine, qui semble en apesanteur, se transforme tour à tour en héroïne espiègle ou en jeune romantique. Et son sourire ne montrera jamais ni fatigue ni nervosité.

Batoïeva dans le rôle de Kitri dans Don Quichotte Alexandre Neff/Théâtre Mariinsky Alexandre Neff/Théâtre Mariinsky

Lors de ses rares jours de congé, elle aime se promener dans Saint-Pétersbourg et cajoler son chat (même dans ce cas, elle n'oublie pas son régime de ballet strict). Sur les réseaux sociaux, elle exprime sans cesse sa gratitude pour le soutien et le brillant travail de ses partenaires de danse - Xander Parish, Philipp Stepin, Kim Kimin et d'autres. Et comme toute étoile qui se respecte, elle reste positive quoi qu'il arrive !

