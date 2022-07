Ballet repensé: les clefs de la renommée de Boris Eifman et de son théâtre

Cette compagnie de danse contemporaine est mondialement connue et son directeur est considéré comme un indéniable génie. Quelle est la particularité d'Eifman et de sa méthode artistique?

Boris Eifman a commencé sa carrière de danseur au Palais des pionniers (scouts d’URSS) dans la ville soviétique de Chisinau (actuelle Moldavie). Aujourd'hui, il est le créateur et le directeur artistique de son propre théâtre de ballet et le président de l'Académie de ballet qui porte son nom.

D’un théâtre de province à Leningrad

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Eifman est né en 1946 dans la petite ville de Roubtsovsk, dans la région de l'Altaï, où sa famille avait été évacuée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ensuite bientôt déménagé en RSS de Moldavie, où le jeune Boris, âgé de cinq ans, a entamé son parcours artistique. D'abord dans un cercle de danse au Palais des pionniers de Chisinau, puis au département de chorégraphie du Collège de musique de cette même ville.

Rudolf Koutcherov/Sputnik Rudolf Koutcherov/Sputnik

Après l'obtention de son diplôme, Eifman lui-même a commencé à enseigner dans le studio des pionniers, tout en travaillant comme artiste au Théâtre d'opéra et de ballet de Moldavie. Sa riche énergie créatrice l'a poussé à créer son propre langage de la danse. Le jeune Boris s'est donc rendu à Leningrad, où se trouvait l'une des meilleures écoles de ballet du pays. Eifman a alors suivi une formation de maître de ballet au conservatoire et, en 1972, il a commencé à enseigner à l'emblématique École de chorégraphie de Leningrad (aujourd'hui Académie de ballet Vaganova).

Boris Eifman (à droite), Alla Ossipenko et John Markovski V. Baranovski/Sputnik V. Baranovski/Sputnik

Ses œuvres de fin d'études ont été présentées déjà au théâtre Mariinski. Le chorégraphe a choisi des compositions et des compositeurs inhabituels pour ses productions.

Anna Ossipova et John Markovski dans le ballet Chanson interrompue A. Troubitsyne/Sputnik A. Troubitsyne/Sputnik

En 1977, Eifman s'est vu proposer de travailler avec le groupe de danse de l'organisation Lenconcert, qui présentait des concerts de musique classique et de variété. Sur cette base, Eifman a créé son « Nouveau Ballet », qui, après l'effondrement de l'URSS, est devenu connu sous le nom de Théâtre de ballet académique d'État de Saint-Pétersbourg sous la direction de Boris Eifman, ou simplement de Théâtre de ballet Boris Eifman.

Scène du ballet L'Idiot avec Valeri Mikhaïlovski et Alla Ossipenko Rybtchinski/Sputnik Rybtchinski/Sputnik

Pour ses premières productions, il a invité les principaux danseurs du théâtre Mariinski – Alla Ossipenko, John Markovski et Valeri Mikhaïlovski. L'une de ses premières productions marquantes a été L'Idiot en 1980, sur une musique de Piotr Tchaïkovski.

Un nouveau regard sur le ballet russe

Le ballet Qui est qui de Boris Eifman Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

Les spectacles d'Eifman ne ressemblent qu'à première vue aux productions classiques auxquelles la marque du « ballet russe » nous a habitués. Toutefois, les critiques du monde entier notent que la chorégraphie du maestro est incroyablement complexe et regorge d'éléments totalement novateurs qui ne sont similaires à rien d'autre.

Répétition générale du ballet Up & Down Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Ses ballets présentent également des solutions scéniques inattendues et un choix inhabituel de base littéraire. Par exemple, le ballet Up & Down est basé sur le roman Tendre est la nuit de Francis Scott Fitzgerald, et apparait comme une version scénique de la brillante époque du jazz américain.

Sergueï Volobouïev et Nina Zmievets dans le ballet Giselle rouge Igor Roussak/Sputnik Igor Roussak/Sputnik

La version d'Eifman du ballet classique Giselle a quant à elle été accueillie avec enthousiasme dans le monde entier. Sa Giselle rouge se concentre sur la biographie dramatique de la ballerine Olga Spessivtseva, qui a brillé dans toute l'Europe dans les Saisons russes de Serge de Diaghilev (y compris avec le rôle principal de Giselle). Après la révolution de 1917, elle a néanmoins été contrainte d'émigrer aux États-Unis, où elle a développé une maladie mentale.

Oleg Gabychev dans le ballet Tchaïkovski. PRO et CONTRA Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Vous ne verrez en outre pas l'habituel Lac des cygnes dans le répertoire d'Eifman, mais dans le ballet Tchaïkovski. PRO et CONTRA, il a tenté de donner un sens à la biographie et à l'œuvre de son cher et génial compositeur, vers lequel il s'est tourné à de nombreuses reprises.

Ballet Evgueni Onéguine de Boris Eifman Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

« Je voulais créer une œuvre dans laquelle je pourrais me plonger plus profondément dans l'élément du tourment créatif de Tchaïkovski » - a déclaré Eifman à propos de cette œuvre.

Aux yeux du public apparaissent les cygnes dans leurs légendaires tutus blancs et des scènes reconnaissables de Casse-Noisette, ainsi que des fantaisies dansées sur les thèmes des célèbres opéras du compositeur Eugène Onéguine et La Dame de pique.

Eifman a également proposé séparément sa version moderne d'Eugène Onéguine de Pouchkine – combinant la musique classique de l'opéra du même nom de Tchaïkovski avec une composition rock d'Alexandre Sitkovetski.

Ballet Evgueni Onéguine de Boris Eifman Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

Le plus important pour le chorégraphe et le metteur en scène est de révéler la profondeur psychologique des personnages et des intrigues. Il s'intéresse non seulement et pas tant à la partie technique de la danse qu'au théâtre, à la dramaturgie et à l'énergie, qu'il transmet au public à travers ses spectacles.

Lioubov Andreïeva dans le ballet Rodin, et Boris Eifman Grigori Syssoïev/Sputnik Grigori Syssoïev/Sputnik

« Je considère que ma mission principale est de découvrir de nouvelles possibilités de l'art du ballet en tant qu’étude du monde intérieur de l'homme » - déclare Boris Eifman.

Oleg Gabychev dans le ballet Rodin Igor Roussak/Sputnik Igor Roussak/Sputnik

Le ballet Anna Karénine d'Eifman, dans lequel il s'est concentré sur le principal triangle amoureux du roman de Léon Tolstoï – Anna Karénine, son mari et Vronski – a été l'un des plus puissants sur le plan émotionnel.

Le maestro admet que sa chorégraphie est construite et conçue précisément comme sa propre réaction émotionnelle à la musique.

« Je crée un ballet différent, où l'expression de soi devient le contenu, où il y a du drame, de la philosophie, des caractères, une idée. Et je suis sûr que c'est le ballet du futur » - confie Eifman.

Scène du ballet Requiem Mikhaïl Klementiev/Sputnik Mikhaïl Klementiev/Sputnik

À l'occasion de l'anniversaire de la levée du siège de Leningrad, en 2014, Eifman a mis en scène un ballet étonnamment intense et dramatique, Requiem. Le titre fait simultanément référence au poème Requiem d'Anna Akhmatova et à la composition de Mozart, qui est interprétée dans le ballet, ainsi qu'à la symphonie de Dmitri Chostakovitch Aux victimes du fascisme et de la guerre.

Cours à l'Académie de danse Boris Eifman Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

En 2011, Eifman a créé son école de ballet innovante. L'Académie de danse Boris Eifman travaille avec des enfants à partir de 10 ans et, selon son fondateur, son objectif est de « former des danseurs de ballet polyvalents », maîtrisant à la fois la danse classique et la danse contemporaine.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Aujourd'hui, Boris Eifman est le lauréat de nombreux prix de théâtre et même de plusieurs distinctions d'État, dont le titre de Chevalier de l’Ordre du Mérite pour la Patrie. Il est tout simplement l'un des chorégraphes les plus célèbres au monde. Le New York Times l'a d’ailleurs désigné comme le plus grand chorégraphe du monde en 1998.

David Trezeguet avec les élèves de l'Académie de danse Boris Eifman lors de la cérémonie de remise de la Coupe d'Europe de football Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

De plus, son théâtre est l'une des cartes de visite du ballet russe, qui s'est produit dans de grandes salles du monde entier, ainsi qu'au théâtre Bolchoï de Moscou.

