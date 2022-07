Cinq raisons de regarder Wanted: Choisis ton destin de Timour Bekmambetov sur Netflix

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

James McAvoy sorti de la matrice

Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production

Avant de devenir célèbre pour son rôle principal dans la franchise X-Men et de devenir une star de premier plan, l'acteur écossais James McAvoy a réussi à jouer non seulement dans Les Chroniques de Narnia et Reviens-moi (film britannique), mais aussi dans Wanted, basé sur la bande dessinée du même nom de Mark Millar, en collaboration avec Marvel et DC. C'est après ce rôle que McAvoy a commencé à être considéré comme un héros de films d'action et de guerre, et pas seulement comme un acteur de films romantiques à l’eau de rose. Ce qui n'est pas surprenant. Son personnage est un employé raté ordinaire, Wesley Gibson, qui est un jour approché par une organisation secrète, la Confrérie des Tisserands, qui tente de faire de lui un tueur de première classe. Wanted, d'une part, répète le modèle classique de l'intrigue de bandes dessinées comme Spider-Man, et fait d'autre part référence à Matrix. Gibson est une sorte de Neo, qui essaie de changer sa vie ennuyeuse en une version plus extrême pour sortir de la matrice. Ou plutôt afin d’aller à l'encontre du « Métier du Destin », puisque l'avant-poste de cette « confrérie », bien sûr, est une usine de tissage.

Action meurtrière et effets spéciaux d'un… studio russe !

Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production

L’usine de tissage a été filmée principalement sur le territoire d’une sucrerie de Prague. Non loin de la capitale tchèque, il y a aussi le château médiéval de Křivoklát, dans les intérieurs duquel se déroulent plusieurs scènes clés liées au destin personnel du héros incarné par McAvoy. Mais de nombreuses scènes d'action ont été tournées non seulement à Prague, mais aussi à Chicago. Il y a des poursuites et des fusillades spectaculaires, et un véritable accident de train hollywoodien dans la tradition des meilleurs films de James Bond. L'équipe de Bekmambetov de son studio russe Bazelevs a travaillé sur les effets spéciaux – visibles dans plus d'un millier de scènes dans le film. Elles ont en outre été produites sur un logiciel russe. Le coût des effets spéciaux était supérieur à 1 million de dollars et le budget total du film est estimé par diverses sources entre 75 et 150 millions, mais les fonds ont été rentabilisés. Au box-office mondial, le film a encaissé 350 millions de dollars, et le jour de sa sortie, il a même réussi à faire mieux que Die Hard et La Vengeance dans la peau. Il a en outre reçu deux nominations aux Oscars pour le son et le montage sonore.

>>> La piste russe dans The Boys sur Amazon Prime Video

Bande dessinée inattendue

Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production

Wanted est plus un film d'action énergique qu'un opus dans le style bande dessinée, comme nous avons l'habitude d’en voir maintenant, alors que les étapes les plus populaires des Avengers et des X-Men sont terminées. Malgré le trait classique consistant pour une personne complètement banale à acquérir des super-pouvoirs, le créateur de bandes dessinées Mark Millar a longtemps lutté avec le scénario – il voulait que le film soit l'opposé de Spider-Man. Et à cet égard, il a été compris uniquement par le réalisateur Bekmambetov, qui a pratiquement débarrassé le film de toute manifestation de capacités surnaturelles et s'est concentré uniquement sur le genre du film d'action, sans toutefois perdre l'atmosphère d'une bande dessinée. Fait intéressant, le film fait apparaître l'acteur Chris Pratt. Bien avant de jouer le rôle principal dans Les Gardiens de la galaxie, Pratt a joué dans Wanted le « meilleur » ami de Wesley Gibson, un collègue grassouillet avec lequel la petite amie du personnage de McAvoy trompe ce dernier. Soit dit en passant, sur fond de vague de popularité actuelle du film sur Netflix, Bekmambetov a déjà invité Pratt à une suite, au sujet de laquelle des rumeurs courent depuis la sortie du film original.

Angelina Jolie et Jigouli

Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production

Angelina Jolie a joué le rôle féminin principal dans Wanted. C'est elle qui a parlé à Wesley Gibson de ses capacités, de son lien avec la Confrérie des Tisserands et est finalement devenue son mentor, forçant le fragile employé à apprendre à tirer d'abord sur des carcasses de porc, puis sur de vrais « méchants ». En 2008, lors de la sortie du film, la beauté fatale d'Hollywood continuait de jouer dans des projets d'action à grande échelle dans l'esprit de Lara Croft et de Mr. et Mrs Smith. Dans Wanted, elle a non seulement travaillé pour la première fois avec un réalisateur et des acteurs russes, mais dans l'une des scènes, elle a même réussi à conduire la principale voiture russe, la Jigouli (surnom donné aux Lada). De toute évidence, cet esprit russe a tellement imbibé l'actrice hollywoodienne que quelques années plus tard, elle a joué l'agent double de la CIA et du KGB Natasha Chenkova dans le film d'action Salt de Philip Noyce, où elle courait avec beaucoup de réalisme dans une forêt de bouleaux.

>>> Cinq films de Timour Bekmambetov à voir absolument

Piste russe

Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production Timour Bekmambetov, 2008/Universal Pictures, Bazelevs production

L'un des rôles clés du film est joué par l'acteur russe Konstantin Khabenski. Son héros est également issu de la Confrérie des Tisserands et est une sorte de mentor pour Wesley Gibson. Et c'est à lui que l'héroïne Jolie fait de la respiration artificielle dans l'une des scènes.

Pour le réalisateur, qui a tourné The Night Watch, projeté au Festival de Berlin en 2005 puis sorti aux États-Unis où il a fait un carton, Wanted marquait un premier pas à Hollywood. C’était le début d’une irrésistible ascension. Après cela, Bekmambetov a produit avec Tim Burton le film d'animation Neuf, et a réalisé Abraham Lincoln : chasseur de vampires et le film historique Ben Hur. Ensuite, il a inventé le format screenlife et a lancé les films Unfriended, Searching et Profile. De plus, sa série Dead of Night est récemment sortie sur la plateforme Snapchat.

Dans cette autre publication, découvrez cinq « pistes russes » dans la nouvelle saison de Stranger Things.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.