La piste russe dans The Boys sur Amazon Prime Video

Dans la troisième saison de The Boys apparaît un nouveau héros, Soldier Boy, derrière lequel on devine Captain America. Les allusions au super-héros de Marvel le plus célèbre, qui a émergé pendant la Seconde Guerre mondiale, sont, bien sûr, impossibles sans la Russie et les Russes.

Menace rouge

Amazon Studios Amazon Studios

Dans la troisième saison, des gens ordinaires sous la direction de Billy Butcher tentent à nouveau de trouver un moyen d’anéantir le principal « méchant », Homelander, le tyran qui gère l'ensemble des affaires de Seven, le plus grand ennemi de Butcher. Saper Seven de l'intérieur grâce à Starlight et même aux forces du département spécial du FBI n’a rien donné. L'équipe de Butcher se souvient donc d'une autre organisation de super-héros, Payback, qui officiait dans les années 1980 et s'est effondrée après la mort de Soldier Boy. Selon la légende, Soldier Boy a résisté avec succès à la « menace rouge » et a même empêché une guerre nucléaire, mais a été tué lors d'une opération au Nicaragua, où les forces spéciales russes ont mené un raid inattendu. La trace de l'arme utilisée pour tuer le super-héros apparemment immortel s'étend derrière le rideau de fer. L'équipe de Butcher décide donc de réaliser un voyage désespéré en Russie – grâce aux superjets des années 2020 qui volent de New York à Moscou sans aucune restriction.

Tverskaïa sur la plage de Brighton

Amazon Studios Amazon Studios

Cependant, l'immersion dans les réalités russes commence avant même le vol vers Moscou - dans la zone russophone de Brighton Beach, où se trouve le magasin Tverskaïa, du nom de la rue centrale de la capitale russe. Vous pouvez tout trouver dans ce magasin. Du sarrasin et des pots de cornichons de trois litres aux pelmenis (raviolis), qu'une femme fatale nommée Nina prépare de ses propres mains – dans ce magasin même, sur fond d'affiches avec de la moutarde et de la vodka. Bien sûr, elle est responsable non seulement d’approvisionner des émigrants de l'URSS, souvent nostalgiques des cornichons et du sarrasin (il n'y a pas de problèmes pour trouver de la vodka dans les magasins américains ordinaires), mais aussi du trafic de drogue local. Tout cela grâce à de puissants mécènes, dont certains sont restés en Russie. Selon Nina, il s'agit « d'oligarques et d'employés du ministère de l'Intérieur », contre lesquels la femme dispose de dossiers compromettants.

Projet Nina

Amazon Studios Amazon Studios

Au fait, à propos des noms. Dans Stranger Things, la petite Eleven faisait partie du projet secret Nina, grâce auquel elle a pu maîtriser ses superpouvoirs. Et les créateurs de The Boys ont également décidé de nommer Nina leur guide entre la Russie et l'Amérique. Ce nom n’est pas fortuit. Dans les années 1960, le monde entier a entendu l'histoire de Nina Koulaguina, qui aurait possédé les dons de télékinésie et d'autres capacités anormales. Le phénomène Koulaguina a été étudié dans divers instituts, y compris avec la participation de scientifiques étrangers. Cependant, les opinions des experts concernant les superpouvoirs de Nina différaient. De plus, en 1966, Koulagina a été reconnue coupable d’escroquerie, ce qui n'était pas du tout lié à une quelconque perception extrasensorielle, mais à la vente illégale de meubles. À l'exception de Nina, les autres noms russes de The Boys ont été inventés sans beaucoup d'imagination. Les classiques Mikhaïl Petrov et Piotr Semenov sont utilisés. Cependant, les noms de famille les plus courants en Russie restent Kouznetsov, Ivanov, Popov et Smirnov.

Moscou, cathédrale du Christ-Sauveur et graffitis

Amazon Studios Amazon Studios

Dans The Boys, le symbole de l'arrivée à Moscou, qui, bien sûr, n'a pas du tout été filmée dans la capitale russe, n'est pas le Kremlin, mais la cathédrale du Christ-Sauveur, située à environ 20 minutes à pied de la place Rouge. Initialement, elle est apparue vers la fin du XIXe siècle, mais elle a été détruite sous Staline et une piscine a été construite à sa place. Le temple n'a été restauré qu'à la fin des années 1990. Dans la série, le monument n'est montré que brièvement – il se trouve sur le chemin de l'équipe de Butcher vers leur refuge à Moscou. L’itinéraire traverse des rues avec beaucoup de graffitis, bien que dans les quartiers centraux de Moscou, on en trouve, mais pas autant que ce qui est montré dans The Boys.

Amazon Studios Amazon Studios

Le refuge lui-même est un demi-sous-sol avec des fauteuils et des canapés (en Russie, cependant, c’est surtout dans les provinces qu’on les préfère aux lits), les murs sont recouverts d'affiches avec des mots russes écrits sans une seule erreur. On ne peut pas en dire autant de l'accent de ces « oligarques et sources du ministère de l'Intérieur » locaux qui s’amusent lors d'une fête déjantée. Ou des employés du ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie, qui travaillent dans une sorte de base militaire. En réalité, tout est beaucoup plus prosaïque. Les ministères russes sont certes grands, mais ils se trouvent surtout dans des immeubles de bureaux, où travaillent des fonctionnaires banals.

Amazon Studios Amazon Studios

Références musicales et cinématographiques

C'est lors de la fête, qui se tient dans un riche manoir, que l'équipe de Butcher organise un massacre. Fait intéressant, cela se passe avec l’accompagnement de la version russe de la chanson Gloria Gaynor I will survive. De plus, on entend dans The Boys le morceau Junk du groupe de rock russe Jane Air et la chanson des années 1990 Claire ma lumière de la chanteuse désormais oubliée Tatiana Boulanova. Les flashbacks musicaux atteignent Soldier Boy même en Amérique - c'est à cause d’une chanson russe jouée dans un atelier de réparation automobile du centre de Manhattan, associée à la musique des prisons, que Soldier Boy détruit presque tout un quartier. Tel est le pouvoir de la musique.

Il y a un autre « écho de guerre » dans The Boys. Juste au moment du carnage, l'équipe de Butcher rappelle aux Russes les films populaires des années 1980 L’Aube rouge et Rocky 4. Le premier est une classique de l'époque de la guerre froide sur les agresseurs soviétiques et la résistance américaine. Le second est l'opus le plus abouti de la franchise mettant en vedette Sylvester Stallone. C'est dans ce rôle qu'il combat l'officier soviétique Ivan Drago, incarné par le jeune Dolph Lundgren, qui a incarné bien d'autres Russes dans le cinéma américain.

Dans cette autre publication, découvrez cinq « pistes russes » dans la nouvelle saison de Stranger Things.

