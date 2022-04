Quelles sont les Douze grandes fêtes orthodoxes russes (autres que Pâques)?

Il existe de nombreuses fêtes et journées spéciales dans le christianisme oriental qui célèbrent des saints et des événements. Or, les jours que nous nous apprêtons à vous présenter, qui marquent des événements de la vie du Christ ou sont consacrées à la Mère de Dieu, sont considérées comme les plus importantes et les plus largement célébrées, après Pâques.

La principale fête religieuse du calendrier orthodoxe est Pâques, qui marque la résurrection du Christ. En Russie, elle est célébrée bien plus que Noël. Notez que les dates des Pâques orthodoxe et catholique ne tombent pratiquement jamais le même jour (nous expliquons dans cet autre article pourquoi et quelles sont les différences entre les traditions).

Les Russes aiment Pâques pour bien d'autres raisons que Jésus-Christ – notamment la fin du dur et long carême et le début du vrai printemps (qui correspond généralement aux premiers jours chauds de l'année), pour n'en citer que quelques-unes. La fête a également de fortes traditions rituelles : les gens peignent les œufs et les décorent de nombreuses façons créatives, préparent des gâteaux de Pâques nommés koulitch et des desserts au fromage blanc appelés paskha (traduction du mot « Pâques » en russe). Le samedi de Pâques, les gens font la queue devant les églises pour bénir leurs œufs et leurs gâteaux – puis, le dimanche matin, ils les mangent.

Outre Pâques, l'Église orthodoxe russe célèbre douze autres fêtes importantes.

Nativité de Marie

Nativité de la Vierge Marie, fragment supérieur d'une image de saint Sava de Serbie, XVI-XVIIe siècles Musée de Pskov/Domaine public Musée de Pskov/Domaine public

La naissance de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est généralement célébrée le 21 septembre. En même temps, neuf mois avant ce jour, le 9 décembre, on célèbre l’Immaculée Conception (et la foi orthodoxe possède une icône consacrée à ces deux jours). Pendant longtemps, sainte Anne et saint Joachim, parents de Marie, sont restés sans enfant et la conception a eu lieu lors d'une visite en terre sainte à Jérusalem.

Présentation de Marie au Temple

Il s’agit d’une autre fête préchristique consacrée à la vie de sa mère Marie, qui célèbre l'entrée de la très sainte Théotokos dans le Temple. Les parents de Marie l'ont amenée au Temple de Jérusalem pour remercier Dieu de leur avoir donné un enfant.

Noël

Nativité du Seigneur, par Andreï Roublev, XVe siècle, cathédrale de l'Annonciation à Moscou Domaine public Domaine public

Contrairement aux catholiques, les chrétiens orthodoxes célèbrent cette fête le 7 janvier. Cette différence est liée au changement de calendrier qui s'est produit en Russie après la révolution de 1917. Pendant de nombreuses années après cela, Noël n'a été célébré que secrètement, car les autorités soviétiques ont interdit la religion et toutes les fêtes liées à elles. Au lieu de cela, elles ont essayé de compenser par des célébrations massives du Nouvel An dans tout le pays.

Dans la Russie d'aujourd'hui, Noël est toujours fêté discrètement, généralement dans un cercle étroit de famille et d'amis, et généralement sans cadeaux (qui sont offerts le soir du Nouvel An). Faisant partie des longues vacances du Nouvel An, c'est un jour férié – cependant, généralement peu après Noël, le travail reprend, de sorte que les personnes fatiguées des célébrations essaient de se reposer plutôt que de festoyer. Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus sur les célébrations de Noël dans la Russie moderne et à l'époque tsariste, lorsqu'elles avaient beaucoup plus de sens pour les citoyens.

Théophanie

Le 19 janvier, le baptême de Jésus est largement célébré dans toute la Russie. À cette époque de l'année, le temps est généralement très rude et il existe même un aphorisme : les « gelées de la Théophanie ». Selon la tradition, la nuit précédant cet événement et pendant toute la journée, les gens plongent dans un trou de glace appelé « Jourdain », qui a la forme de la Sainte-Croix. Cet acte symbolise le baptême du Christ et semble bizarre, étant donné que Jésus a vécu dans une région très chaude du monde ! Découvrez ici des photos de la célébration de la Théophanie en Russie.

Chandeleur

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, célébrée le 15 février, est généralement marquée par un grand office dans les églises orthodoxes et par une belle sonnerie de cloches. Cette fête n'est toutefois pas très largement célébrée en Russie. Les croyants vont à l'église ou se souviennent simplement de ce jour (et essaient de ne pas faire de travaux pénibles). Néanmoins, dans l'ancienne Russie, c'était une grande date et les gens avaient l'habitude d'attribuer certains événements attrayants à cette fête d'hiver. Vous pouvez d’ailleurs encore entendre des personnes âgées dire « ceci s'est produit à la Chandeleur » ou « une semaine avant la Chandeleur ».

L'Annonciation

L'Annonciation dans l'art russe, XIVe siècle Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Cette fête célèbre l'annonce faite à la Sainte Vierge Marie, lorsque l'ange Gabriel lui a déclaré qu'elle aurait un enfant par une naissance virginale et que celui-ci serait un Messie chrétien et le Fils de Dieu. L'une des fêtes les plus appréciées des Russes, elle est célébrée le 7 avril, selon la tradition orthodoxe. Il y a beaucoup d'icônes et d'églises consacrées à ce jour saint en Russie.

Fête de la Croix

Saints Constantin et Hélène présentent la Sainte Croix, avant 1870 par Vassili Sazonov Domaine public Domaine public

La fête de la Sainte-Croix est célébrée par les chrétiens orthodoxes le 27 septembre. Cette fête marque la découverte de la Vraie Croix. Selon la légende, elle a été trouvée par la mère de l'empereur Constantin Ier, l'impératrice Hélène, vers l'an 300. Elle a lancé des études archéologiques et, à la suite de celles-ci, la grotte du Saint-Sépulcre a été découverte, ainsi que trois croix. Une femme malade a alors obtenu la guérison après avoir touché l'une d’elles et il a été déterminé qu'il s'agissait de celle de Jésus-Christ. Cette fête marque également la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. En cette occasion, les croyants russes font généralement une veillée nocturne (ce qui signifie qu'ils ne dorment pas, mais prient toute la nuit) et organisent une journée de carême strict.

Pentecôte

Sainte Trinité, par Andreï Roublev Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

En russe, on l'appelle le jour de la Sainte Trinité. La Pentecôte signifie qu'elle est célébrée le 50e jour après Pâques (ou le 8e dimanche après Pâques). En conséquence, cette fête est marquée à des dates différentes chaque année. En 2022, elle aura lieu le 12 juin, car Pâques est célébrée le 24 avril. La Sainte Trinité est l'une des images les plus vénérées en Russie et la célèbre icône dessinée par le peintre religieux médiéval Andreï Roublev est l'une des plus connues à travers le pays.

Dimanche du Saule

Le dimanche précédant Pâques commémore l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Dans les livres liturgiques de l'Église orthodoxe russe, la semaine précédant Pâques est appelée Semaine des fleurs. Or, alors qu'en Occident, cette fête est appelée dimanche des Rameaux, en Russie, c'est le dimanche du Saule. Comme il n'y a pas de palmiers dans la majeure partie de la Russie, les branches de ces arbres ont en effet été remplacées par le saule, plus commun par ici. Ainsi, un bouquet de saule bourgeonnant décore généralement le foyer des Russes à cette date.

L'Ascension de Jésus

L’Ascension, ancienne icône en bois, à Novgorod, 1542 Legion Media Legion Media

Quarante jours après sa résurrection, le Christ a quitté physiquement la Terre en s'élevant au ciel. Ce jour est toujours célébré le 40e jour après Pâques. Bien que cette fête soit considérée comme plus importante par les autorités religieuses, les Russes aiment célébrer le dimanche après Pâques. Le nom populaire de celui-ci est « Krasnaïa Gorka » (« Montagne rouge ») et il marque l'apparition du Christ à l'apôtre Thomas le huitième jour après sa résurrection. Les Russes ont alors l'habitude de se rendre dans les cimetières où se trouvent les tombes de leurs proches, en y déposant des gâteaux de Pâques et des œufs qui sont restés après la fête.

Transfiguration de Jésus

La fête de la Transfiguration marque le moment où les apôtres Pierre, Jacques et Jean priaient sur une montagne et où le Christ est apparu à leurs côtés et leur a parlé. Cette fête est célébrée le 19 août et, dans la tradition populaire russe, elle est appelée « fête des pommes du Sauveur » (ou simplement « fête des pommes »). C'était généralement le premier jour où les pommes pouvaient être récoltées et consommées et les paysans slaves avaient pour tradition d'organiser de grandes célébrations.

Dormition de la Mère de Dieu

La Dormition de la Vierge Marie, 1392, par Théophane le Grec Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Le 28 août, l'Église orthodoxe russe célèbre la dormition de Marie la Théotokos. Ce n'est pas un événement triste, car les chrétiens croient que Marie est morte très paisiblement, sans aucune souffrance. Très souvent, les cathédrales et monastères sont nommés en l'honneur de cet événement remarquable. Les icônes russes dédiées représentent généralement tous les apôtres réunis pour la cérémonie d'adieu et d'enterrement, ainsi que le Christ tenant l'âme de Marie. Cependant, l'Église orthodoxe russe ne célèbre pas l'Assomption de Marie, comme le font les catholiques.

Dans cet autre article, nous vous présentions à quels moments de l’année différents peuples de Russie célèbre le Nouvel An.

