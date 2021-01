Les bains sacrés (et gelés) de la Théophanie russe en vingt photographies

Certaines personnes sont réticentes à l’idée de sortir dehors à la mi-janvier – la période la plus froide de l'année. Cependant, ces hommes et ces femmes sont assez courageux pour plonger dans un trou de glace lorsqu'il fait -20 °C.

La Théophanie est l'une des principales fêtes orthodoxes et est célébrée dans toute la Russie le 19 janvier. Le temps à cette période de l'année est généralement très rude, et il existe même un aphorisme : « les gelées de la Théophanie ». Cependant, selon la tradition, la nuit précédant l'Épiphanie et pendant toute la journée, les Russes plongent dans un trou de glace appelé « Jourdain » et ayant la forme de la Sainte-Croix. Cet acte symbolise le baptême du Christ, et cela paraît bizarre si l'on considère que Jésus a vécu dans une région particulièrement chaude du Globe !

Une croix de « Jourdain » préparée pour le bain dans la région de Moscou Anton Denissov/Sputnik Anton Denissov/Sputnik

Un homme plonge dans l'eau au centre de Saint-Pétersbourg. Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Des gens font la queue pour plonger à Vladivostok. Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Bain en Sibérie – un trou de glace sur le fleuve Ob à Novossibirsk Alexandre Kriazhev/Sputnik Alexandre Kriazhev/Sputnik

Un prêtre bénit l'eau du trou de glace réalisé par les agents des services d'urgence. Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Tout le monde se baigne dans cette eau : les hommes... Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

… et les femmes. Et ce, que ce soit à Moscou ou en Sibérie, comme cette femme de Krasnoïarsk. Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Les enfants ne font pas exception. Anton Denissov/Sputnik Anton Denissov/Sputnik

Même Vladimir Poutine se baigne dans l'eau glacée lors de la Théophanie. Alexeï Droujinine/Sputnik Alexeï Droujinine/Sputnik

Les « Jourdains » pour le bain sont aménagés dans des lacs et plans d’eau à côté d’églises et monastères comme celui-ci en Carélie. Ilia Timine/Sputnik Ilia Timine/Sputnik

Ou directement dans des monastères comme ici, à Valdaï. Evguenia Novojenina/Sputnik Evguenia Novojenina/Sputnik

Des lieux spéciaux pour les bains de la Théophanie sont même aménagés pour les condamnés. Andreï Loukovski/Sputnik Andreï Loukovski/Sputnik

Ainsi que pour les militaires. Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

L’on en trouve également dans le centre de Moscou… Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

… près des immeubles d'habitation des grandes villes – comme celui-ci à Novossibirsk… Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

… et dans des endroits incroyablement pittoresques et isolés, tel le village de Divnaïa Gora, dans la région de Iaroslavl. Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Parfois, il n'est pas nécessaire de faire un trou dans la glace – et les gens se baignent dans la mer comme en Crimée. Les prêtres se contentent de bénir l'eau à l'avance. Alexeï Malgavko/Sputnik Alexeï Malgavko/Sputnik

Des habitants de la région de Krasnodar, dans le Sud, se baignent même dans des chutes d'eau. Nikolaï Khijniak/Sputnik Nikolaï Khijniak/Sputnik

Il y a aussi des sources thermales non gelées où les gens viennent se baigner. Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

