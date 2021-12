En images: un Russe crée d'énormes œuvres d'art dans la neige

Russia Beyond

Pour créer un tableau, Leonid Valitov se réveille à 4-5 heures du matin. Dans l'obscurité de l'hiver, il «dessine» sur la neige pendant quatre heures. Son pinceau est une pelle et sa toile – une patinoire dans la cour de son immeuble à Ekaterinbourg.

Parfois, les voisins ne voient qu'un chaton mignon ou une inscription leur disant « Bonjour ».

Ou une petite girafe de dessins animés.

Le cœur des habitants fond quand ils voient le personnage principal d’un dessin animé soviétique à propos d’un bébé mammouth qui cherche ses parents.

« D'abord, je piétine les contours de l'image, puis j'enlève la neige avec mon outil, c'est quelque chose comme une pelle étroite », explique Leonid.

L'artiste ne peut travailler que lorsqu'il neige la nuit et que les services municipaux n'ont pas encore eu le temps de l'enlever de la patinoire. Et malheureusement, ses œuvres d'art réalisées à grand-peine disparaissent à la fin de la journée lorsque la patinoire est enfin déblayée.

Cependant, Leonid compte déjà environ un millier d'abonnés sur Instagram – tant ses voisins que d'autres habitants d'Ekaterinbourg. Ils lui demandent s'il est possible de le rejoindre, d'observer le processus de création de ses images ou de répéter ses chefs-d'œuvre ailleurs dans la ville.

Leonid soutient une équipe locale de hockey sur glace appelée « Avtomobilist » (automobiliste). L'inscription sur la photo : « Avtomobilist, vas-y ! ».

Se souvenant du début de la pandémie de Сovid-19 en 2020, il a créé cet étrange petit personnage avec la légende : « 2020 peut-être déjà assez, hein ? ». Il s'agit d'un tout autre genre d'œuvres de Leonid.

Son art n'est pas seulement pour le divertissement : l'artiste soulève souvent des questions environnementales et protège les animaux. L'inscription ci-dessous proclame : « La liberté pour les dauphins ! ».

En fait, Leonid travaille comme masseur, ce n'est pas un artiste professionnel. Il est également végétalien et encourage les gens à adopter ce mode de vie et à commencer à prendre soin de leur santé.

De plus, Leonid propose de réduire le trafic automobile et de commencer à utiliser les vélos afin que la cour de l’immeuble puisse devenir un espace vert, exempt de voitures en stationnement et de gaz d'échappement.

Parfois, l'artiste sort de sa cour et dessine sur un lac gelé. Dans ce cas-là, ses œuvres ont une chance de survivre plus d'une journée.

Leonid est également impliqué dans le GPS Art. En courant avec un ami, il a « peint » deux dauphins sur la surface du lac gelé.

Un jour d'été, alors qu'il n'y avait pas de neige autour, Leonid a représenté un animal sur la carte de sa ville et a demandé à ses fans de deviner ce que c'était !

