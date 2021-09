Les graffitis de Moscou à travers les yeux d'un photographe russe

L'objectif de Vassili Koudriavtsev a capturé les graffitis les plus insolites qui apparaissent dans les rues de la capitale russe. Beaucoup d'entre eux n’ont certainement été observés par personne d'autre que le photographe et leur créateur lui-même.

Depuis 30 ans, Vassili Koudriavtsev réalise des portraits de célébrités de premier plan : de Daniel Craig serrant Eva Green dans ses bras au Kremlin de Moscou, à Roberto Cavalli avec ses modèles. Lady Gaga, Marilyn Manson, Jared Leto, Frédéric Beigbeder et des centaines d'autres ont posé pour le photographe en diverses circonstances. Depuis les années 1990, ses photos ont fait la couverture de tous les magazines de mode en Russie.

Toutefois, en parallèle, le photographe voyage beaucoup à l'étranger et capture la vie ordinaire de la rue, dans laquelle les graffitis occupent une place particulière. Ils sont sa passion, et les peintures murales les plus insolites, de New York à Séoul, restent immortalisées sur les clichés de Koudriavtsev. D’ailleurs, tous les graffeurs de Moscou le connaissent et ils sont fiers quand leur art de rue est capturé par son objectif.

« La culture du graffiti attire par sa polyvalence », a déclaré Vassili à Russia Beyond. Les styles et les thèmes des artistes russes sont très divers et le niveau d'exécution, selon le photographe, est très, très élevé.

Koudriavtsev est convaincu que le street art russe n'est en aucun cas inférieur à l'art occidental, et le pays compte un grand nombre de bons artistes.

« Nous avons peut-être même encore plus de vrais street art et graffitis, c'est-à-dire ce qui est illégal », déclare le photographe, expliquant qu'en Occident trop de lieux sont sous contrôle et qu'en Russie il y a encore beaucoup de place pour la créativité urbaine.

Selon lui, la street culture est particulièrement précieuse car elle est aussi très éphémère. « Certaines peintures murales ne restent intactes qu'une demi-heure. L'artiste les a créés et les autorités municipales ont immédiatement repeint », explique-t-il.

Vassili prend souvent des photos de graffitis qu'il a trouvés par pur hasard en se promenant dans la ville.

Cependant, le photographe sait également où de telles images peuvent apparaître. S'il est à proximité de ces endroits, il viendra certainement chercher de nouveaux travaux.

Par exemple, un de ces lieux est situé près de la station de métro Mendeleïevskaïa. « Personne n'est poursuivi par les artistes de rue ici, vous pouvez "recouvrir" n’importe qui, puis deux jours plus tard, quelqu'un vous "recouvrira". Il y a souvent quelque chose d'intéressant là-bas ». Ce mur est la preuve qu'il existe des artistes phénoménaux. « Par exemple, cette bête verte [photo ci-dessous]. Fantastiquement dessinée ! ».

La Russie n'a pas son propre Banksy, souligne Vassili. « Mais Banksy est plus une expression qu'une maîtrise, même s'il sait dessiner, bien sûr. En Russie, nous avons sauté cette étape rebelle longue de plus de 20 ans – nous ne l’avons pas eue, mais nous avons ensuite commencé à dessiner beaucoup de street art très différents, y compris des images grandes et intéressantes. Et là-bas [en Europe] ils ont mis très longtemps pour en venir à cela ».

L'année dernière, en raison de la pandémie, Koudriavtsev a exploré des bâtiments abandonnés de Moscou, des voies ferrées de sa banlieue et d'autres lieux secrets : « Ils sont tous gardés et difficile à atteindre, et personne n'a vu presque tout ce qui y était peint ».

Vassili juge cela génial que les artistes peignent ce que personne ne peut observer – peut-être qu'ils aiment tellement le street art qu'ils le pratiquent juste pour leur propre plaisir.

