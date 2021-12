En images: un artiste de Saint-Pétersbourg peint ses habitants chutant sur la glace. Pourquoi?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis le début de 2019, Rouben Monakhov crée des images réalistes des habitants de Saint-Pétersbourg trébuchant dans les rues de la ville à cause de la glace.

Fin 2018, il a subi une opération de la colonne vertébrale, a passé six mois en rééducation et avait très peur de tomber et de se blesser au dos.

« Et là, l'hiver avec des rues traditionnellement non déblayées. En général, chaque jour, je voyais des personnes tomber et je compatissais beaucoup – comme si j’avais moi-même chuté », déclare Monakhov.

Il a donc décidé de créer toute une série d'œuvres intitulée « Oups! ». Au total, il a réalisé dix peintures à l'huile et les a présentées au public sur son site web. Tous les personnages des œuvres de Monakhov sont réels : l'artiste a observé leurs chutes, les a photographiées, puis les a transférées leurs images sur la toile.

« Je percevais très vivement le moment de la chute lui-même et il s'imprimait dans ma mémoire. Mais les proportions d'une personne, ses vêtements et d'autres détails – c’est la caméra du téléphone qui m'a aidé à les capturer. Cela avait l'air, bien sûr, méchant et cynique : une personne est tombée, et un passant sort son téléphone et commence à prendre des photos », explique l'artiste.

En effet, chaque année, les habitants de Saint-Pétersbourg se plaignent auprès des autorités de la ville que les rues ne sont pas déneigées et dégelées – par exemple, en 2019, près de 4 000 personnes ont été blessées en tombant sur la glace.

En 2021, en raison de fortes chutes de neige et de conditions glaciales, des habitants de Saint-Pétersbourg ont également subi divers traumas – fin novembre, seulement dans l'un des hôpitaux de la capitale du nord, le nombre de victimes de chutes sur glace a doublé, atteignant de 40 à 47 personnes par jour.

À l'aide de ses peintures, Monakhov a par conséquent voulu attirer l'attention sur la nécessité d'un nettoyage rapide de la neige et de la glace, mais n'a pas encore reçu de réponse des autorités de la ville.

Cependant, sa série d'œuvres a été publiée par les médias de Saint-Pétersbourg, et également commentée par les utilisateurs des réseaux sociaux. « Dans le style de break dance ! », « Bravo ! La vie telle qu'elle est ! », « Un trottoir glissant tue la culture de la parole », « Cela peut être très douloureux, donc ce n'est pas drôle », ont-ils écrit.

