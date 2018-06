Dix théâtres russes de province à découvrir absolument

Russie Beyond a demandé au critique théâtral et recteur du GITIS de Moscou, l'un des plus grands instituts de théâtre du monde, de dresser une liste des meilleurs théâtres en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Théâtre académique F.Volkov, Iaroslavl

Nikolay Belavin/Wikipedia Nikolay Belavin/Wikipedia

Le théâtre, construit dans sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle, est l'une des cartes de visite de cette ancienne ville russe. Il porte le nom de Fiodor Volkov, considéré comme le premier acteur russe à avoir été invité à Saint-Pétersbourg par l’impératrice Elisabeth Ire.

Aujourd'hui, le théâtre n'est pas intéressant uniquement en raison de son histoire. Depuis 2011, il est dirigé par l'un des metteurs en scène russes les plus marquants, Evgueni Marcelli. Le théâtre met en scène beaucoup de classiques avec une lecture assez audacieuse voire radicale des textes, et les représentations que donne le théâtre dans la capitale rencontrent toujours un franc succès.

Théâtre de chambre, Voronej

Il y a de nombreuses années, le directeur du Théâtre du jeune spectateur de Voronej Mikhaïl Bytchkov a fondé son Théâtre de Chambre dans la petite salle de la Maison de la culture locale, établissement devenu aujourd'hui l'un des plus célèbres de Russie. Plus tard, le théâtre est devenu une plate-forme du Festival international Platonov organisé par Bytchkov, où de nombreux théâtres célèbres et des musiciens exceptionnels ont joué.

Le nouveau bâtiment du théâtre, construit par des architectes moscovites dans le style loft, est ouvert aux visiteurs à partir de midi. Il abrite une bibliothèque, un café et une salle d'exposition. Dans le répertoire - Pouchkine, Ostrovski, Gogol, Tchekhov, le drame européen moderne et, bien sûr, Andreï Platonov, dont le nom est associé à la ville et au festival.

Théâtre Koliada, Ekaterinbourg

Un autre établissement dont le chef a par le passé claqué la porte du théâtre local pour se lancer dans une entreprise insensée: ouvrir son théâtre privé. Et il lui a même donné son nom. Le dramaturge russe exceptionnel Nikolaï Koliada, cependant, démontre depuis plusieurs décennies qu'un théâtre privé en Russie peut être plus que la fantaisie sauvage d'un artiste. En tournée à Moscou pendant un mois, il donne deux spectacles par jour, et le week-end - quatre. Le théâtre met en scène ses propres pièces - des mélodrames, qui permettent aux acteurs de donner libre cours à leur talent, ainsi que des classiques et des pièces de théâtre de ses nombreux élèves.

Théâtre dramatique Maxime Gorki, Nijni Novgorod

Parmi les principaux atouts du théâtre figure une troupe de haut niveau composée de différentes générations d'acteurs venus de différentes villes et écoles théâtrales. Ici, le metteur en scène moscovite Valeri Sarkissov donne régulièrement des spectacles. Dans le répertoire - Saltykov-Chtchedrine, Tchekhov, Gorki: les textes classiques permettent de mettre en valeur les points forts de cette troupe provinciale.

Théâtre de la jeunesse Engagement, Tioumen

Ce petit théâtre a été eu de la chance avec son directeur artistique. Leonid Okounev est un acteur de talent qui a tourné dans des séries télévisées et des films, mais il ne quitte pas sa ville natale et son théâtre, où il invite audacieusement de jeunes metteurs en scène qui « apportent » leurs propositions inattendues de Moscou. Ainsi, le répertoire ici est assez coloré. Du verbatim à la mode aux pièces de Nikolaï Koliada déjà mentionné en passant par un vaste programme pour enfants.

Théâtre Olonkho, Iakoutsk

Olonkho, l'épopée nationale héroïque des Iakoutes, a été reconnue par l'UNESCO en 2005 comme l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité. Il y a dix ans, à Iakoutsk, le théâtre éponyme a été inauguré. Le répertoire comprend des performances basées en grande partie sur les traditions nationales de l'épopée (une combinaison de morceaux parlés et chantés), ce qui n'empêche pas la compréhension et la reconnaissance – des représentations théâtrales en dehors de la Russie ont été données avec succès en Espagne et en Belgique.

Théâtre dramatique tatar Almetievski

Almetievsk est une ville de 150 000 habitants située à 250 km de la capitale du Tatarstan, Kazan, et le théâtre est l'une des principales attractions de la ville. Récemment, il est devenu célèbre dans toute la Russie grâce à sa coopération avec l'ambitieux jeune réalisateur Iskander Sakaïev. Le fait que les représentations soient en langue tatare ne les empêche nullement d'avoir été saluées dans divers festivals, prouvant ainsi non seulement la diversité, mais aussi l'unité des traditions théâtrales locales. L'affiche du théâtre comprend des spectacles basés sur Lermontov, Shakespeare et Brecht.

Théâtre dramatique de Minoussinsk

Nikolay Titov/Global Look Press Nikolay Titov/Global Look Press

Les traditions théâtrales de cette ville située à 4 460 km de Moscou ont plus d'un siècle d'histoire, mais le théâtre est devenu célèbre ces dernières années grâce aux performances du metteur en scène principal Alexeï Pessegov. Presque chaque année, la troupe se rend à Moscou, sélectionnée par des experts de tel ou tel festival. Malgré la distance qui les sépare de la capitale, vous pouvez trouver dans le répertoire le chouchou des réalisateurs russes Ray Cooney, ainsi que des classiques - Nikolaï Leskov, Mikhaïl Boulgakov, etc.

Théâtre de la jeunesse Viktor Panov, Arkhangelsk

Arkhangelsk est célèbre comme le lieu de naissance du grand scientifique et poète Mikhaïl Lomonossov, et le théâtre de la jeunesse possède toute une série historique où l'un des spectacles lui est dédié. Fait curieux, le théâtre lui-même commande des pièces de théâtre à de célèbres dramaturges russes. Comme souvent, le Théâtre de la jeunesse vit à bien des égards grâce aux efforts de son chef Viktor Panov, qui il y a près de 30 ans a fondé le premier festival international du théâtre de rue de Russie.

Studio-Théâtre Gran, Novokouïbytchev

Le Studio-Théâtre est aujourd'hui dirigé par l'un des plus éminents jeunes metteurs en scène, Denis Bokouradze, qui expérimente audacieusement avec le répertoire, choisissant pour les premières Jean-Paul Sartre, des farces médiévales françaises, ou encore la pièce de la dramaturge russe contemporaine Olga Moukhina "Tania-Tania".

