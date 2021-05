Dix écrivains étrangers contemporains qui font un carton en Russie

Romans policiers norvégiens, livres de développement personnel et prévision du futur – quels sont les livres traduits que les Russes achètent et lisent le plus ces dernières années?

Au cours des dix dernières années, les bons vieux classiques – 1984 de George Orwell, 451 degrés Fahrenheit et Le Vin de l’été de Ray Bradbury – ont été parmi les leaders des ventes en Russie. Les lecteurs russes adorent aussi J.K. Rowling, et lisent toujours aussi activement la trilogie érotique Cinquante nuances de Grey d'Erika Leonard James. Mais on trouve bien d'autres auteurs modernes dont les nouveautés sont attendues avec impatience d'année en année…

1. Stephen King

Pascal Potier/Global Look Press; АST Pascal Potier/Global Look Press; АST

En 2020, L’Institut de King a été propulsé dans le classement des livres les plus vendus (près de 70 000 exemplaires), en 2019 – L’Outsider... et ainsi de suite. En Russie, l'auteur culte de livres d’épouvante est adulé depuis les années 1990. Les critiques de livres en Russie adorent répéter l'histoire selon laquelle l'auteur s'est vu refuser 30 fois de publier son premier roman, ce qui ne l’a pas empêché de devenir l'un des écrivains les mieux payés. Et le jour où King a dans un tweet fait l'éloge de la série télévisée russe To The Lake, cela a fait les gros titres.

2. Jo Nesbø

Elena Torre (CC BY-SA 2.0); Azbouka Elena Torre (CC BY-SA 2.0); Azbouka

D'année en année, ses romans noirs occupent le sommet des ventes en Russie. Fin 2020, Le Royaume, sans toutefois occuper la première place, est entré dans le top 10 des livres les plus vendus. En 2017, le classement incluait le livre La Soif, centré sur l'inspecteur Harry Hall, et en 2019 sa suite tant attendue Le Couteau a été achetée par deux fois plus de personnes (près de 90 000 tous supports confondus, y compris la version audio).

3. Gregory David Roberts

EmpathyArts (CC BY-SA 4.0); Azbouka EmpathyArts (CC BY-SA 4.0); Azbouka

Shantaram, un roman captivant sur les aventures indiennes d'un Australien évadé de prison, a été publié en russe en 2010, mais reste très populaire parmi les lecteurs. De plus, il se classe dans le top 3 des livres audio les plus écoutés ces dernières années. La deuxième partie tant attendue de l'épopée – L’Ombre de la montagne – n'est pas loin derrière. En 2016, lorsque le livre a été publié pour la première fois en Russie, sa version papier s’est placée en tête des ventes avec 187 000 exemplaires papier écoulés.

4. Jen Sincero

Les livres sur le développement personnel gagnent également en popularité. La série de l'Américain Jen Sincero, You Are a Badass, sur la reconfiguration de la pensée financière, a fait sensation. Les trois volets de la trilogie se vendent toujours bien, à la fois sous forme papier et électronique, et leurs versions audio sont particulièrement populaires.

5. Yuval Noah Harari

Jonathan Nicholson/Global Look Press; Sinbad Jonathan Nicholson/Global Look Press; Sinbad

Le best-seller culte de l'historien israélien SAPIENS. Une brève histoire de l'humanité n'a été publié en russe qu'en 2016, mais depuis lors, il a été réimprimé à plusieurs reprises. Au cours des trois dernières années, c’est le livre audio le plus écouté en Russie. En 2018, la deuxième partie a également été publiée – Homo Deus : une brève histoire de l’avenir. Les Russes, qui ont en fait inventé le genre de la dystopie, ont immédiatement couru pour lire ce qui nous attendait dans le futur. En 2019, un autre livre de l'auteur populaire a été publié – 21 leçons pour le XXIe siècle.

6. Elizabeth Gilbert

Erik Charlton (CC BY 2.0); Ripol-Classic Erik Charlton (CC BY 2.0); Ripol-Classic

Le best-seller mondial Mange, prie, aime a été publié en Russie deux ans après l'original – en 2008 – et a immédiatement séduit les lecteurs russes (principalement des lectrices). Comme par magie, Mes Alliances : Histoires d'amour et de mariages, L’Empreinte de toute chose ont également été publiés en russe, et le roman City of Girls sur le New York des années 1940 a fait sensation en 2019. La version audio du livre est entrée dans le top 3 des livres les plus écoutés de 2019 du service audio Storytel, notamment en raison de l’excellente performance et du timbre de voix de la célèbre journaliste Alena Doletskaïa.

7. Joe Dispenza

Artur Widak/NurPhoto/Getty Images; Bombora Artur Widak/NurPhoto/Getty Images; Bombora

Récemment, les Russes réfléchissent de plus en plus à leur monde intérieur (peut-être à cause des confinements liés à la pandémie). Le livre du neuroscientifique américain Le pouvoir du subconscient, ou comment changer une vie en quatre semaines raconte comment nos pensées et notre subconscient affectent notre vie et à quel point il est important de visualiser ce que nous voulons obtenir. La version électronique a été l'une des meilleures ventes de la dernière décennie. Selon le service de livres électroniques Litres, les lecteurs en ont acheté plus de 75 000 exemplaires. La version audio du livre est également très populaire, ainsi qu'un livre séparé avec des méditations selon la méthode de Joe Dispenza.

8. Fredrik Backman

Albin Olsson (CC BY-SA 4.0); Sinbad Albin Olsson (CC BY-SA 4.0); Sinbad

Le roman de l'écrivain suédois Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove sur un vieil homme grincheux mais gentil a été publié en Russie en 2016 et a immédiatement conquis le public. Et en 2020, la version audio du livre a été l'une des plus écoutées. Le livre suivant de l'auteur, Ma grand-mère vous passe le bonjour, a figuré dans le top 20 des livres les plus vendus en 2018 (plus de 40 000 exemplaires). L'héroïne du roman, une grand-mère excentrique, rappelait au lecteur russe Astrid Lindgren, l'auteur enfantin préféré de Backman et de tous les enfants russes.

9. Mark Manson

Maria Midoes (CC BY 4.0); Alpina Maria Midoes (CC BY 4.0); Alpina

Le bestseller du blogueur américain et consultant en développement personnel L’Art subtile de s’en foutre fait partie du top 10 des ventes de la décennie du détaillant internet russe Ozon. En outre, un livre intitulé Le Bouddhisme pour les nuls (Bouddhisme 101) complète également le top 5 des livres audio les plus écoutés de 2020. Alors que toute la tradition culturelle russe dicte qu'il faut souffrir et que la souffrance purifie, la jeune génération met volontiers en pratique le nouveau concept de « je-m’en-foutisme ». En 2019, un autre livre de Manson a fait un carton - Tout est foutu : Un livre sur l'espoir. Curieusement, le tout premier livre du blogueur, Règles masculines : relations, sexe, psychologie, a été publié en Russie en dernier, mais il a immédiatement fait irruption dans le top 10 des livres les plus vendus en 2020.

10. Jojo Moyes

Amrei-Marie (CC BY-SA 4.0); Inostranka Amrei-Marie (CC BY-SA 4.0); Inostranka

Les « romans féminins » de l'écrivain britannique ont captivé les lecteurs de Russie. Son livre The Horse Dancer a été inclus dans le classement des livres les plus lus en 2015. Un vrai succès – et trois fois plus de ventes – attendait en 2016 le livre Avant toi, également connu pour son adaptation cinématographique avec Emilia Clarke. La suite Après toi a elle aussi été lue très activement en Russie, tout comme la dernière partie de la trilogie – Après tout. L'un des derniers livres traduits par l'auteur, Là où vit le bonheur, qui n’a certes pas eu autant de succès, est néanmoins entré dans le classement des meilleures ventes.

Dans cette publication découvrez dix citations de grands écrivains sur le mystère de l'âme russe.

